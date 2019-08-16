Происшествия
«Орнитологической аномалии» в районе аэропорта Жуковский не выявленоМосква 24 08:23
Подмосковные власти не зафиксировали "орнитологической аномалии" в районе аэропорта Жуковский, где аварийно сел самолет. Об этом заявил зампредседателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.
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Минэкологии: орнитологических аномалий в районе аэропорта «Жуковский» нет
Министерство экологии и природопользования МО08:22
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