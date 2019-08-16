Подмосковные власти не зафиксировали "орнитологической аномалии" в районе аэропорта Жуковский, где аварийно сел самолет. Об этом заявил зампредседателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

«Орнитологической аномалии» в районе аэропорта Жуковский не выявлено

Политика Мосгорсуд оставил в СИЗО еще пять украинских моряков Мосгорсуд в пятницу признал законным продление на три месяца ареста еще пяти украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, сообщил РИА Новости представитель суда.

Происшествия СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах Рейс авиакомпании Nordwind из Антальи в Санкт Петербург задерживается более чем на 13 часов, сообщает "Фонтанка".

Происшествия Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».

Происшествия Второй пилот севшего в поле A321 госпитализирован Второй пилот самолёта "Уральских авиалиний", экстренно севшего на кукурузном поле в Подмосковье, госпитализирован.

Происшествия Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321 Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

Происшествия Судно с российскими моряками захвачено у берегов Камеруна Датское грузовое судно «Мармалайта» было атаковано пиратами у берегов Камеруна.

Происшествия У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.

Общество В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.

Армия и оружие Болтон обвинил Москву в краже технологий для гиперзвукового оружия Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью The Voice of America, что Россия украла многие технологии у США, в том числе для создания гиперзвукового оружия.

Футбол Дубль Левандовски спас «Баварию» от поражения в матче с «Гертой» Встреча прошла в Мюнхене на стадионе Альянц-Арена и завершился со счетом 2:2. В составе мюнхенского клуба дублем отметился Роберт Левандовски (24-я и 60-я минуты).

Футбол Тите: Неймар сказал, что ждёт решения «ПСЖ» «Спросил, как он воспринимает всю эту ситуацию, и он ответил: „Я спокоен, знаю, что переговоры ведутся, теперь жду решения “ПСЖ».

Энергетика Китай отменил поставку венесуэльской нефти из-за американских санкций Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC) в августе отменила планы по загрузке около 5 млн баррелей венесуэльской нефти в танкеры из-за американских санкций против Боливарианской Республики, сообщили осведомленные источники.

Кино Пирс Броснан может сыграть Альфреда в «Бэтмене» Американский и британский актер Пирс Бросснан, который получил известной благодаря роли Джеймса Бонда в фильмах об "агенте 007", может сыграть дворецкого Альфреда в новом фильме о "Бэтмене".

Происшествия В Москве задержали еще одну женщину с лекарствами для больного ребенка В Москве задержали женщину, которая заказала в интернете лекарство «Фризиум» для своего больного ребенка.

Политика В команде Зеленского разработают план «возвращения» Крыма и Донбасса Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по "реинтеграции" Крыма и Донбасса.

Общество Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.

Футбол «Витесс» разгромил «Зволле» в третьем туре чемпионата Нидерландов "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, одержал крупную победу над "Зволле" в матче третьего тура чемпионата Нидерландов по футболу.

Происшествия Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.

Кино Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби в сериале Юэн МакГрегор может вновь сыграть мастера-джедая Оби-Вана Кеноби в новом сериале по вселенной «Звёздных войн» для стримингового сервиса Disney+.

Происшествия Женщина, оставившая младенца у храма в Воронеже, попала на видео Воронежская полиция попросила у горожан помощи в розыске женщины, оставившей утром 14 августа у храма сумку с новорожденным ребенком.

Происшествия Экс-владелец ФК «Кубань» приговорён к девяти годам лишения свободы Бывший владелец краснодарского футбольного клуба «Кубань» и генеральный директор украинской металлургической корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олег Мкртчан приговорён к девяти годам лишения свободы за мошенничество.

Культура Телеведущий Роман Бабаян перешел на НТВ Ведущий «Право голоса» на ТВЦ Роман Бабаян перешел в новый проект на НТВ, сообщает радио «Говорит Москва».

Шоу-бизнес Юлия Пересильд со слезами рассказала, как пережила убийство отца 34-летняя актриса откровенно вспоминает о своем детстве, об убийстве отца, которое произошло в день ее рождения.