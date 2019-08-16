Руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов заявил «Известиям», что для предотвращения инцидентов с птицами необходимо составить индивидуальный паспорт для каждого аэропорта.

с чего всё началось

Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь. Из-за попадания птиц в двигатели произошел отказ силовой установки, и экипажу пришлось сажать лайнер в кукурузном поле.

Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами

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