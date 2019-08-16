Общество

Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортамиРБК 00:57

Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь. Из-за попадания птиц в двигатели произошел отказ силовой установки, и экипажу пришлось сажать лайнер в кукурузном поле.
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с чего всё началось

Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» после ЧП с A321

Руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов заявил «Известиям», что для предотвращения инцидентов с птицами необходимо составить индивидуальный паспорт для каждого аэропорта.
Известиявчера в 18:50

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Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» для предотвращения аварий с птицами

Daily Storm01:50

Важный документ: что может войти в «паспорт аэропорта»

РЕН ТВ02:21

Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами

РБК00:57

Орнитолог предлагает создать паспорт аэропорта после инцидента с A321

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Орнитологи подсчитали количество ЧП с самолетами и предложили решение проблемы

Lenta.ruвчера в 22:29

«Известия»: в России предложили создать «паспорт аэропорта»

ТАССвчера в 20:33

Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» после ЧП с A321

Известиявчера в 18:50
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:38, Ашберн
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Происшествия

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Свыше 150 из 226 пассажиров аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний" передумали лететь в Симферополь, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб Подмосковья.
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Экипаж, посадивший самолет А-321 в Подмосковье, будет премирован

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Мосгорсуд отказал незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Илье Яшину в регистрации, передает «Интерфакс».
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Специалисты Военно-морских сил (ВМС) Турции обнаружили в Каспийском море новые фрагменты потерпевшего крушение МиГ-29 ВВС Азербайджана.
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Украинские раскольники решили сменить главу своей церкви

Главу Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания Думенко в ближайшее время может сменить митрополит Луцкий Михаил Зинкевич.
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Американская компания Google не отреагировала на три запроса Роскомнадзора об удалении контента на сервисе YouTube, оскорбляющего государственные символы России — флаг и герб, информирует пресс-служба ведомства.
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