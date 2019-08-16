Общество
Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортамиРБК 00:57
Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь. Из-за попадания птиц в двигатели произошел отказ силовой установки, и экипажу пришлось сажать лайнер в кукурузном поле.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов заявил «Известиям», что для предотвращения инцидентов с птицами необходимо составить индивидуальный паспорт для каждого аэропорта.Известиявчера в 18:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:38, Ашберн
Футбол
«Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:46
Общество
В Роскачестве рассказали об отличиях фейковых отзывов от настоящих
С большой осторожностью специалисты Роскачества советуют относиться к отзывам, которые пишутся на сайтах компаний - они модерируются, а часто и сочиняются сотрудниками этой самой компании.
Обновлено в 04:10
Космос
Космическая компания забайкальца Кокорича будет запускать спутники с помощью ракеты на воде
Американская космическая компания "Момептиs", принадлежащая забайкальцу Михаилу Кокоричу, будет запускать в космос спутники с помощью шаттлов, топливом для которых является вода.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Вскрытие тела «секс-торговца» Эпштейна подтверждает версию убийства
Итоги вскрытия тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна говорят о том, что он скорее был убит, чем покончил с собой.
Обновлено в 03:04
Экономика
В Индии «наелись» дорогими Су-30МКИ
Источники издания рассказали о том, что предприятие отправило индийскому правительству официальный запрос на выпуск дополнительной партии на 72 единицы Су-30МКИ на сумму в пять миллиардов долларов.
Обновлено в 01:51
Финансы
Япония стала крупнейшим держателем госбумаг США
Впервые с мая 2017 года страна стала крупнейшим держателем американских облигаций, обогнав Китай, который располагает госбумагами США на сумму 1,11 триллионов долларов.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
Минздрав оценит ставшее причиной ареста двух матерей лекарство
Минздрав оценит эффективность препарата «Фризиум», за покупку которого задержали двух матерей тяжелобольных детей, передает ТАСС.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Большинство пассажиров экстренно севшего А321 передумали лететь в Крым
Свыше 150 из 226 пассажиров аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний" передумали лететь в Симферополь, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб Подмосковья.
Обновлено в 03:03
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 19:46
Политика
Мосгорсуд отказал Яшину в регистрации на выборы в Мосгордуму
Мосгорсуд отказал незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Илье Яшину в регистрации, передает «Интерфакс».
Обновлено в 04:01
Технологии
Новые поезда «Иволга» выйдут на маршруты МЦД в конце 2019 года
Поезда "Иволга" второй серии, спроектированные специально для Московских центральных диаметров (МЦД), выйдут на первые два маршрута в конце 2019 года, с запуском первого этапа проекта.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Макгрегору грозит штраф за драку в баре
Обновлено в 04:08
Общество
Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе и Максим Виторган познакомили детей
15 августа и Виторган, и Нинидзе опубликовали на своих страницах в Инстаграме кадры с детьми: Максим позирует с 23-летней Полиной, 18-летним Данилом и 2-летним Платоном, а Нино — с 4-летним сыном Сандриком.
Обновлено вчера в 13:24
Армия и оружие
ВМС Турции обнаружили новые фрагменты упавшего МиГ-29 ВВС Азербайджана
Специалисты Военно-морских сил (ВМС) Турции обнаружили в Каспийском море новые фрагменты потерпевшего крушение МиГ-29 ВВС Азербайджана.
Обновлено в 04:13
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено в 02:33
Политика
Украинские раскольники решили сменить главу своей церкви
Главу Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания Думенко в ближайшее время может сменить митрополит Луцкий Михаил Зинкевич.
Обновлено в 03:54
Политика
Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»
Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Политика
Глазьев покинет администрацию президента
Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Ребенок провалился в яму с кипятком в Омске
Обновлено в 03:09
Авто
В России продано 400 тысяч Renault Duster
Еще до поступления в продажу внедорожник Renault Duster заинтересовал автолюбителей и в октябре 2012 года сразу стал самой продаваемой моделью и сохранил данных статус в течении четырех лет.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили ракетный удар, предположительно, со стороны Израиля
Силы противовоздушной обороны Сирии перехватили ракету, которая была выпущена из воздушного пространства Ливана в направлении города Масьяф в сирийской провинции Хама поздно вечером 15 августа.
Обновлено в 02:39
Общество
Google не ответил на требование удалить ролик с оскорблением герба РФ
Американская компания Google не отреагировала на три запроса Роскомнадзора об удалении контента на сервисе YouTube, оскорбляющего государственные символы России — флаг и герб, информирует пресс-служба ведомства.
Обновлено в 02:15
Авто
Назван топ-6 самых надежных новых моторов
Обновлено в 02:08