Общество
«Известия»: в России предложили создать «паспорт аэропорта»ТАСС вчера в 20:33
Индивидуальный "паспорт" для каждого аэропорта должен быть создан в России для предотвращения столкновений с птицами. Об этом в пятницу заявил изданию "Известия" руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов.
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с чего всё началось
Руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов заявил «Известиям», что для предотвращения инцидентов с птицами необходимо составить индивидуальный паспорт для каждого аэропорта.Известиявчера в 18:50
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