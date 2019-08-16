Общество

Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» после ЧП с A321Известия вчера в 18:50

Подробнее — в материале "Известий": Полоса спасения: кто и как сотворил московское "чудо на Гудзоне"
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с чего всё началось

Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» после ЧП с A321

Руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов заявил «Известиям», что для предотвращения инцидентов с птицами необходимо составить индивидуальный паспорт для каждого аэропорта.
Известиявчера в 18:50

Подробнее о событии

Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» для предотвращения аварий с птицами

Daily Storm01:50

Важный документ: что может войти в «паспорт аэропорта»

РЕН ТВ02:21

Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами

РБК00:57

Орнитолог предлагает создать паспорт аэропорта после инцидента с A321

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Орнитологи подсчитали количество ЧП с самолетами и предложили решение проблемы

Lenta.ruвчера в 22:29

«Известия»: в России предложили создать «паспорт аэропорта»

ТАССвчера в 20:33

Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» после ЧП с A321

Известиявчера в 18:50
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:58, Ашберн
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Командир аварийно севшего в Подмосковье A321 вернулся в Екатеринбург

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Рост количества сделок с вторичным жильем в июле в Москве прошел на фоне падения в два раза сделок с новостройками: в июле в Москве по ДДУ было заключено 5,6 тыс. сделок (против 11,6 тыс. в июне).
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Что раскрыла погранслужба ФСБ За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю "Въезд иностранных граждан в РФ".
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