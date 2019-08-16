Общество
Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» после ЧП с A321Известия вчера в 18:50
Подробнее — в материале "Известий": Полоса спасения: кто и как сотворил московское "чудо на Гудзоне"
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с чего всё началось
Руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов заявил «Известиям», что для предотвращения инцидентов с птицами необходимо составить индивидуальный паспорт для каждого аэропорта.Известиявчера в 18:50
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