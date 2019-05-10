Футбол
Оригинал трофея чемпиона Германии доставят в МюнхенSportbox.RU 02:58
Оригинал трофея чемпиона Германии будет доставлен в Мюнхен, где в матче 34-го тура бундеслиги сыграет «Бавария» и «Айнтрахт». Напомним, что в предыдущем матче мюнхенцы не смогли обыграть «Лейпциг». Этот результат не позволил им стать чемпионами Германии досрочно.
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Лейпциг - Бавария М ~ прогноз на центральный матч Бундеслиги: гости снимут вопросы о чемпионстве?
Sport-place09 мая в 12:12
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