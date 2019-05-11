Футбол
«Бавария» не смогла обыграть «Лейпциг»LiveSport.ru вчера в 11:46
Мюнхенская «Бавария» на выезде сыграла вничью с «Лейпцигом» (0:0) в матче 33-го тура чемпионата Германии. Мюнхенцы не смогли стать чемпионами в этом туре, позволив дортмундской «Боруссии» сократить отставание до двух очков.
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Подлинный трофей Бундеслиги доставят на матч «Баварии», на игру «Боруссии» привезут копию
Sport24.ruвчера в 17:54
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