Футбол
Ориги продлил контракт с «Ливерпулем»Sport24.ru 13:09
«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Дивоком Ориги. Сроки действия нового трудового соглашения между 24-летним футболистом и клубом — действующим победителем Лиги чемпионов — не разглашаются. Официальная формулировка — «долгосрочный контракт».
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 17:18, Вашингтон
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Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
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Обновлено в 15:39
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Рубль подорожал после заявления главы ФРС США
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Суд в Саудовской Аравии приговорил женщину к трем дням тюремного заключения за то, что она отправляла бывшему мужу оскорбительные сообщения в Whatsapp, Snapchat и соцсетях, сообщает издание Saudi Gazette.
Обновлено в 16:09
Экономика
Вексельберг и Блаватник выиграли в пятилетней тяжбе на $2 млрд
Верховный суд штата Нью-Йорк отказал бывшему члену Совета Федерации Леониду Лебедеву в иске к бизнесменам Виктору Вексельбергу и Леонарду Блаватнику, следует из данных судебной системы этого штата.
Обновлено в 16:00
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Забавным роботом на четырех «лапах» сыграли в пинг-понг: видео
Первоначально робот SpaceBok, напоминающий собаку, был создан для быстрого движения по пересеченной местности.
Обновлено в 09:19
Экономика
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Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
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Происшествия
Из Багдада в Москву вылетел самолёт с российскими детьми
Из Багдада в Москву вылетел самолёт с 33 российскими детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Происшествия
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Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
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В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
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Ферланд стал игроком «Ванкувера»
Канадский нападающий «Каролины» Майкл Ферланд перешел в «Ванкувер».
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День города в Москве пройдет 7 и 8 сентября
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Кино
Скончался звезда «Людей в черном» Рип Торн
В США в возрасте 88 лет ушел из жизни актер Рип Торн.
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Армия и оружие
Индия купит у России 18 новых истребителей Су-30МКИ
Обновлено вчера в 02:45
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40% за квартал
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Происшествия
Дело о смерти младенца в калининградском роддоме передали в Москву
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Происшествия
В Ленобласти нашли останки красноармейцев, погибших в 1940 году
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Авто
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Армия и оружие
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Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) представило на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге новейший авианосец проекта 11 430Э «Ламантин».
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире
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Экономика
Первый замглавы АСВ Мирошников уйдет в отставку
Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников покидает свой пост.
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