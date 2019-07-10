Футбол

Ориги продлил контракт с «Ливерпулем»Sport24.ru 13:09

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Дивоком Ориги. Сроки действия нового трудового соглашения между 24-летним футболистом и клубом — действующим победителем Лиги чемпионов — не разглашаются. Официальная формулировка — «долгосрочный контракт».
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Ориги продлил контракт с «Ливерпулем»

Советский спорт13:23

Ориги согласовал новый контракт с «Ливерпулем»

Sportbox.RU13:57

Ориги продлил контракт с «Ливерпулем»

Спорт-Экспресс16:04

Ориги подписал долгосрочный контракт с «Ливерпулем»

Sports.ru14:59

Ориги согласовал новый контракт с «Ливерпулем»

Матч ТВ13:57

Ориги продлил контракт с «Ливерпулем»

Sport24.ru13:09

«Ливерпуль» намерен сохранить Дивока Ориги

Еженедельник Футболвчера в 04:23
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 17:18, Вашингтон
Происшествия

Суд арестовал 8,7 млрд рублей на счетах экс-министра Абызова

Столичный Басманный суд наложил арест на банковские счета экс-министра правительства России Михаила Абызова на суму 121,7 млн евро, заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева, 10 июля сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие

Колонна украинского главы Донецкой области попала под обстрел

Автомобильная колонна, в которой находился глава подконтрольной Киеву Донецкой администрации Павел Кириленко, попала под обстрел.
Обновлено в 12:59
Общество

Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала

СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Хоккей

Кудашов официально назначен главным тренером сборной России

Стало известно имя нового главного тренера сборной России по хоккею, сообщает ТАСС.
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Шоу-бизнес

Суд признал Хулио Иглесиаса отцом 43-летнего испанца

Обновлено в 08:25
Происшествия

Задержан муж подозреваемой в хищении 20 миллионов кассирши

Обновлено в 11:34
Финансы

Рубль подорожал после заявления главы ФРС США

Рубль подорожал к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 22:00 мск, курс евро опустился до 71,045 руб.
Обновлено в 16:10
Футбол

Сборная Нигерии обыграла команду ЮАР и вышла в полуфинал Кубка Африки

Сборная Нигерии в полуфинале встретится с победителем встречи между командами Кот-д'Ивуара и Алжира, которая состоится 11 июля.
Обновлено в 16:58
Спорт

Волейболистки сборной России вышли в финал Универсиады

Неаполь / Италия / AbsolutTV.ru / Новости / Женская сборная России по волейболу выиграла в полуфинальном матче у команды Японии на Всемирной летней Универсиаде.
Обновлено в 14:08
Происшествия

Суд зарегистрировал дело Марата Оганесяна

10 июля Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, а также Александра Янчика, Василия и Кирилла Сливкиных и еще пяти фигурантов, обвиняемых по статьям «Получении взятки», «Мошенничество», «Посредничество во взяточничестве» и «Дача взятки».
Обновлено в 14:50
Общество

Саудовская женщина получила три дня тюрьмы за оскорбление бывшего мужа

Суд в Саудовской Аравии приговорил женщину к трем дням тюремного заключения за то, что она отправляла бывшему мужу оскорбительные сообщения в Whatsapp, Snapchat и соцсетях, сообщает издание Saudi Gazette.
Обновлено в 16:09
Экономика

Вексельберг и Блаватник выиграли в пятилетней тяжбе на $2 млрд

Верховный суд штата Нью-Йорк отказал бывшему члену Совета Федерации Леониду Лебедеву в иске к бизнесменам Виктору Вексельбергу и Леонарду Блаватнику, следует из данных судебной системы этого штата.
Обновлено в 16:00
Космос

Забавным роботом на четырех «лапах» сыграли в пинг-понг: видео

Первоначально робот SpaceBok, напоминающий собаку, был создан для быстрого движения по пересеченной местности.
Обновлено в 09:19
Экономика

Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции

Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Происшествия

Из Багдада в Москву вылетел самолёт с российскими детьми

Из Багдада в Москву вылетел самолёт с 33 российскими детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 11:01
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве

В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Хоккей

Ферланд стал игроком «Ванкувера»

Канадский нападающий «Каролины» Майкл Ферланд перешел в «Ванкувер».
Обновлено в 16:55
Общество

День города в Москве пройдет 7 и 8 сентября

Обновлено в 14:38
Кино

Скончался звезда «Людей в черном» Рип Торн

В США в возрасте 88 лет ушел из жизни актер Рип Торн.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие

Индия купит у России 18 новых истребителей Су-30МКИ

Обновлено вчера в 02:45
Энергетика

Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40% за квартал

Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. составили $8,7 млрд, что на 38% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 15:14
Происшествия

Дело о смерти младенца в калининградском роддоме передали в Москву

Уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в смерти новорожденного в роддоме, передано для дальнейшего расследования в специализированный отдел Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.
Обновлено в 11:17
Происшествия

В Ленобласти грузовик раздавил три легковушки, есть жертвы

Обновлено в 14:23
Происшествия

УФСИН: из колонии, где сидят Кокорин и Мамаев, никто не бежал

Обновлено в 10:55
Происшествия

В Ленобласти нашли останки красноармейцев, погибших в 1940 году

В районе посёлка Медянка Ленинградской области обнаружили останки солдат и офицеров Красной армии, погибших зимой 1940 года.
Обновлено в 13:48
Авто

Bentley объявил об отзыве 145 автомобилей в России

Компания Bentley объявила в России отзывную кампанию 145 Continental GT последнего поколения.
Обновлено в 15:58
Армия и оружие

В России представлен новый авианосец проекта «Ламантин»

Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) представило на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге новейший авианосец проекта 11 430Э «Ламантин».
Обновлено в 07:04
Музыка

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире

Список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей опубликовал американский Forbes.
Обновлено в 10:18
Экономика

Первый замглавы АСВ Мирошников уйдет в отставку

Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников покидает свой пост.
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