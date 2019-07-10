Футбол

Ориги согласовал новый контракт с «Ливерпулем»Матч ТВ 13:57

Руководство «Ливерпуля» и нападающий Дивок Ориги согласовали условия нового контракта. Отмечается, что трудовой договор 24-летнего форварда с красными носит долгосрочный характер. Точные сроки соглашения не уточняются.
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Ориги продлил контракт с «Ливерпулем»

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Еженедельник Футболвчера в 04:23

Ориги согласовал новый контракт с «Ливерпулем»

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Спорт-Экспрессвчера в 17:31

Ориги согласовал новый контракт с «Ливерпулем»

Матч ТВ13:57
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