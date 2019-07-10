Футбол
Ориги согласовал новый контракт с «Ливерпулем»Матч ТВ 13:57
Руководство «Ливерпуля» и нападающий Дивок Ориги согласовали условия нового контракта. Отмечается, что трудовой договор 24-летнего форварда с красными носит долгосрочный характер. Точные сроки соглашения не уточняются.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 14:14, Вашингтон
Армия и оружие
ДНР опровергает заявление Киева об обстреле колонны ВСУ с губернатором
Обновлено в 12:24
Футбол
«Динамо» подписало контракт с Шарлем Каборе
Обновлено в 13:05
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Политика
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 10:49
Происшествия
В США на шоссе из машины высыпались деньги
Обновлено в 11:24
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
Обновлено в 08:48
Здоровье
Назван самый полезный летний фрукт
Врачи назвали самый полезный летний фрукт, который может улучшить даже качество сна.
Обновлено вчера в 01:03
Политика
Меркель сделала заявление после приступа
Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной сделал откровенное признание
Марат Хайруллин, муж кассирши банка из Салавата Луизы Хайрулинной, которая в конце мая пропала с более чем 20 млн рублей, похищенными с работами, дал интервью «Первому каналу».
Обновлено в 10:05
Здоровье
Пензенский Роспотребнадзор дал советы по выбору фруктов и овощей
Специалисты пензенского Роспотребнадзора рассказали главные правила, которые помогут с выбором.
Обновлено в 06:20
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях в августе
На азиатской территории прогнозируются небольшие отрицательные аномалии в Иркутской области, Туве, на юге Красноярского края.
Обновлено в 03:07
Кино
Мэрилин Мэнсон сыграет в «Противостоянии» Стивена Кинга
Мэрилин Мэнсон присоединился касту сериала по роману Стивена Кинга "Противостояние".
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Совладельцы «Рустави 2» отказались увольнять гендиректора канала
Совладельцы и партнеры грузинского «Рустави 2» отказались увольнять его гендиректора Николоза Гварамию, нецензурно комментировавшего позицию Владимира Путина по санкциям против Грузии.
Обновлено в 13:55
Авто
Составлен список самых популярных машин в возрасте 5-7 лет
Обновлено в 11:30
Происшествия
В отеле Новой Москвы задушили стюардессу
В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка.
Обновлено в 09:08
Гаджеты
Стали известны цены на новые iPhone 11
Пока информацию о ценах новые модели iPhone XI, iPhone XI Max и iPhone XIR, более известные как iPhone 11, iPhone 11Max и iPhone 11R, раскрыли только для китайского рынка, сообщает astera.ru.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Зеленский поручил жёстко реагировать на провокации в Донбассе
ВСУ поручено «мгновенно и жёстко реагировать на любые другие попытки вооружённых провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих».
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей
Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Обновлено в 09:19
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов на Android
Израильская компания Check Point, которая специализируется на кибербезопасности, сообщила о вирусе «Агент Смит», поразившем, по ее данным, не менее 25 млн смартфонов на Android.
Обновлено в 13:57
Политика
Цискаридзе осудил выходку Габунии: «Оскорбил самого себя»
Георгий Габуния оскорбил только самого себя. Цискаридзе напомнил, что для грузинского народа очень важна память родителей, особенно ушедших.
Обновлено в 12:31
Происшествия
ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев
Управление ФСИН по Белгородской области сообщило, что побега из колонии №4 не было, осужденные сбежали из исправительного центра, где находились на принудительных работах.
Обновлено в 10:33
Экономика
Сотрудник Росстата уволился после инцидента с данными по инфляции
Директор ФГУП ГМЦ Росстата Евгений Сычев принял решение об увольнении по собственному желанию после инцидента с досрочной публикацией статистической информации по индексу потребительских цен, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
Обновлено в 13:56
Теннис
Федерер победил Нисикори и пробился в полуфинал Уимблдона
Швейцарец Роджер Федерер вышел в полуфинал Уимблдона, передает ТАСС.
Обновлено в 14:01
Политика
Беглов призвал прекратить безобразия на выборах в Петербурге
Горизбирком обязал ИКМО работать без выходных при приеме документов для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов Петербурга.
Обновлено в 13:32
Транспорт
«Метро будет возить воздух»: колонка читателя E1.RU, который против второй ветки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге снова активно обсуждается вопрос строительства второй ветки метро.
Обновлено в 07:21
Кино
Премьера фильма «Король Лев» состоялась в Голливуде
Отмечается, что картина была высоко оценена зрителями. Долгожданная премьера ленты «Король Лев» состоялась в Голливуде 9 июля.
Обновлено в 13:41
Политика
Медведев назвал способы решения газового спора с Украиной
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что существуют два способа разрешить газовый спор с Украиной после того, как срок действия нынешнего газового контракта истечет в конце 2019 года.
Обновлено в 11:18
Спорт
Приходько завоевала серебро в плавании на Универсиаде
Россиянка Ирина Приходько завоевала серебро в плавании на дистанции 800 метров вольным стилем на Универсиаде в Неаполе.
Обновлено вчера в 12:42