Футбол

Ориги продлил контракт с «Ливерпулем»Sport24.ru 13:09

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Дивоком Ориги. Сроки действия нового трудового соглашения между 24-летним футболистом и клубом — действующим победителем Лиги чемпионов — не разглашаются. Официальная формулировка — «долгосрочный контракт».
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Дивок Ориги - продлении контракта с «Ливерпулем»: «Я стал человеком в этом клубе»

Матч ТВ19:55

Ориги подписал долгосрочный контракт с «Ливерпулем»

Sports.ru14:59

Ориги продлил контракт с «Ливерпулем»

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Ориги продлил контракт с «Ливерпулем»

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Ориги продлил контракт с «Ливерпулем»

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Ориги продлил контракт с «Ливерпулем» на 5 лет

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«Ливерпуль» намерен сохранить Дивока Ориги

Еженедельник Футболвчера в 04:23
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