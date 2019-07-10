Футбол

Ориги продлил контракт с «Ливерпулем»Sport24.ru 13:09

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Дивоком Ориги. Сроки действия нового трудового соглашения между 24-летним футболистом и клубом — действующим победителем Лиги чемпионов — не разглашаются. Официальная формулировка — «долгосрочный контракт».
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Ориги продлил контракт с «Ливерпулем» на 5 лет

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Ориги продлил контракт с «Ливерпулем»

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«Ливерпуль» намерен сохранить Дивока Ориги

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