Футбол
Ориги продлил контракт с «Ливерпулем»Sport24.ru вчера в 13:09
«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Дивоком Ориги. Сроки действия нового трудового соглашения между 24-летним футболистом и клубом — действующим победителем Лиги чемпионов — не разглашаются. Официальная формулировка — «долгосрочный контракт».
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Политика
Цискаридзе отреагировал на мат грузинского журналиста Габунии
Народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что грузинский журналист Георгий Габуния, позволивший себя мат в прямом эфире канала «Рустави 2», оскорбил в первую очередь себя.
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В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку
В ресторане на востоке Москвы правоохранители задержали жителя Челябинской области, который вечером 9 июля за 500 тысяч рублей продал 16-летнюю девочку.
Обновлено вчера в 12:32
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Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей
Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
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Авто
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Обновлено в 02:22
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию
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Обновлено в 02:07
Политика
Мэр Вашингтона: фонд обеспечения безопасности мероприятий США истощен
Масштабное празднование Дня независимости Соединенных Штатов Америки 4 июля истощило фонд для обеспечения безопасности на мероприятиях в Вашингтоне.
Обновлено в 01:30
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ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов
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Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей
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Чиновник Годунок опроверг слова Зеленского о его судимости за разбой
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Обновлено вчера в 09:52
Здоровье
Названа безвредная для здоровья доза шоколада
Без вреда для здоровья ежедневно можно употреблять половину плитки темного шоколада, рассказали эксперты.
Обновлено в 00:03
Кино
В Алеппо завершились съемки первого с начала войны в Сирии фильма
Основными декорациями для фильма стали исторически значимые места города Алеппо.
Обновлено вчера в 22:09
Шоу-бизнес
Сын Меган Маркл остался без внимания из-за детей Кейт Миддлтон
Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 17:06
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Общество
Для водителей в России введут новый штраф
Новый закон предусматривает собой введение штрафа на сумму до 300 тысяч рублей. Соответствующий законопроект прошел в Госдуме второе чтение.
Обновлено вчера в 15:01
Армия и оружие
СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер
Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
Обновлено вчера в 20:16
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Число пропавших без вести в Иркутской области выросло до 11 человек
Обновлено вчера в 22:59
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Бутина сможет вернуться в Россию не раньше декабря
Обновлено вчера в 13:00
Музыка
Макаревич рассказал Собчак, что он миллионер
Певец и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал журналистке Ксении Собчак о своем миллионном заработке.
Обновлено в 01:41
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На Урале ураган оставил без света людей и повалил деревья
В результате частный сектор остался без света и кое-где упали деревья.
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Обновлено в 02:05
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Как пройдёт масштабный фестиваль в Кемерове
Обновлено в 00:23
Армия и оружие
2,5 тысячи десантников высадились в Крыму
Около 2,5 тысяч десантников высадились в восточной части Крыма, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:40
Экономика
Быстрым платежам накручивают процент
«Крайне важно для развития и поддержки сервиса платежей по СБП ритейлерами, чтобы комиссии были ощутимо ниже, чем приходится платить банкам за эквайринг при карточных расчетах»,— указывает президент АКИТ Артем Соколов.
Обновлено вчера в 19:07
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа за квартал упали на 40%
Компания «Газпром» во втором квартале 2019 года получила от экспорта российского газа на 38% меньше доходов, чем в первом квартале текущего года.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Бюст Жукова восстановили в Харькове
Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01