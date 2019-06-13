Футбол
Ориентировочная сумма бюджета ФК «Торпедо» составит 330 млн рублейТАСС 08:37
Ориентировочный бюджет столичного футбольного клуба "Торпедо" к началу сезона-2019/20 составит 330 млн рублей. Об этом журналистам на пресс-конференции заявила президент клуба Елена Еленцева.
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