Футбол

Ориентировочная сумма бюджета ФК «Торпедо» составит 330 млн рублейТАСС 08:37

Ориентировочный бюджет столичного футбольного клуба "Торпедо" к началу сезона-2019/20 составит 330 млн рублей. Об этом журналистам на пресс-конференции заявила президент клуба Елена Еленцева.
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Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
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Кейт Миддлтон поразила шикарным платьем и бриллиантами

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В результате пострадали пять человек, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД МВД России по Москве.
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Внедорожник Lada 4x4 нового поколения может выйти на рынок только в 2022 году, но еще даже не решено, на какой платформе построят новинку.
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