Культура
Оргкомитет конкурса «Мисс Екатеринбург 2019» раскрыл секреты шоуJustMedia 13 августа в 09:31
В столице Среднего Урала 15 августа на сцене ЦК «Урал» пройдет общегородской конкурс «Мисс Екатеринбург 2019». В преддверии важного дня организаторы поделились секретами подготовки и ответили на самые важные вопросы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Пошла во второй раз, учла ошибки»: смотрим, готовы ли 24 красотки к финалу «Мисс Екатеринбург-2019»
Наша Газета (г. Екатеринбург)14 августа в 10:45
Отказ от приза-автомобиля и ведущий из «Орла и решки»: каким будет финал конкурса «Мисс Екатеринбург-2019»?
Областная газета13 августа в 09:01
Участницы «Мисс Екатеринбург» выйдут на сцену в нарядах от помощника депутата Госдумы
Znak.com13 августа в 09:10
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:38, Ашберн
Происшествия
Посадившие в кукурузном поле самолет пилоты учились в Петербурге
Обновлено вчера в 10:55
Политика
В Госдуме оценили стратегию Зеленского по возвращению Крыма
Новая стратегия Киева по возвращению Крыма является способом впустую потратить деньги налогоплательщиков, заявил депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев в пятницу, 16 августа.
Обновлено в 03:28
Политика
В Минприроды рассказали о готовности Китая к диалогу по лесам
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин допустил запрет на вывоз леса в Китай в том случае, если китайская сторона не подключится к решению проблемы незаконных вырубок и восстановлению лесов.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Большинство пассажиров экстренно севшего А321 передумали лететь в Крым
Свыше 150 из 226 пассажиров аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний" передумали лететь в Симферополь, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб Подмосковья.
Обновлено в 03:03
Авто
Audi E-Tron получил высшую оценку безопасности
Немецкий электрический кроссовер Audi E-Tron по результатам краш-тестов, которые проводила организация IIHS, получил оценки «Хорошо» в каждой категории.
Обновлено вчера в 09:23
Футбол
«Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:46
Общество
Мэрия Москвы не санкционировала все акции протеста 24 августа
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия
Рейс «Победы» задержали из-за возможного попадания птицы в двигатель
Авиакомпания «Победа» (группа «Аэрофлот») задержала рейс из Минеральных Вод из-за возможного подозрения, что в двигатель попала птица, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на перевозчика.
Обновлено в 04:27
Политика
Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»
Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Мосгорсуд отказал Яшину в регистрации на выборы в Мосгордуму
Мосгорсуд отказал незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Илье Яшину в регистрации, передает «Интерфакс».
Обновлено в 04:01
Происшествия
Трёхлетнего Колю, пропавшего в омской тайге, нашли живым
Трёхлетнего мальчика, которого почти двое суток искали в болотистых лесах Большереченского района, нашли живым.
Обновлено вчера в 05:09
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено в 02:33
Общество
Омбудсмен попросил СК прекратить дело против матери за заказ лекарства
Ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава написала в Facebook, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум", в отношении женщины возбудили уголовное дело, устроили в доме обыск и изъяли компьютер.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
В РФ рассказали о «контролировавших мир» подлодках
Подлодки проекта 941 «Акула» контролировали мир, заявил ТАСС капитан-лейтенант Дмитрий Краснов.
Обновлено в 01:48
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 19:46
Автоспорт
Ренкен: провал Гасли может обойтись «Ред Булл» в $ 11 млн
Авторитетный журналист Дитер Ренкен заявил, что провал Пьера Гасли в первой половине сезона 2019 года может стоить команде «Ред Булл» $ 11 млн.
Обновлено в 03:33
Авто
Назван топ-6 самых надежных новых моторов
Обновлено в 02:08
Технологии
Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца
Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 02:44
Политика
США планируют сократить помощь другим странам на $4,3 млрд
Администрация президента Соединенных штатов Дональда Трампа намерена сократить более чем на $4 млрд расходы страны на международную помощь.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
Обновлено вчера в 15:04
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено вчера в 05:16
Политика
Порошенко обвинили в попытке сместить главу бюро расследований
12 августа Труба заявил, что следующий допрос Порошенко может быть проведен с применением полиграфа.
Обновлено вчера в 23:09
Кино
Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби в сериале
Обновлено в 04:15
Теннис
Роджер Федерер: «Рублев сыграл суперчисто»
Обновлено вчера в 18:18