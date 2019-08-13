Культура

Оргкомитет конкурса «Мисс Екатеринбург 2019» раскрыл секреты шоуJustMedia 13 августа в 09:31

В столице Среднего Урала 15 августа на сцене ЦК «Урал» пройдет общегородской конкурс «Мисс Екатеринбург 2019». В преддверии важного дня организаторы поделились секретами подготовки и ответили на самые важные вопросы.
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«Пошла во второй раз, учла ошибки»: смотрим, готовы ли 24 красотки к финалу «Мисс Екатеринбург-2019»

Наша Газета (г. Екатеринбург)14 августа в 10:45

Отказ от приза-автомобиля и ведущий из «Орла и решки»: каким будет финал конкурса «Мисс Екатеринбург-2019»?

Областная газета13 августа в 09:01

Оргкомитет конкурса «Мисс Екатеринбург 2019» раскрыл секреты шоу

JustMedia13 августа в 09:31

Участницы «Мисс Екатеринбург» выйдут на сцену в нарядах от помощника депутата Госдумы

Znak.com13 августа в 09:10
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:38, Ашберн
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Происшествия

Трёхлетнего Колю, пропавшего в омской тайге, нашли живым

Трёхлетнего мальчика, которого почти двое суток искали в болотистых лесах Большереченского района, нашли живым.
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Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
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