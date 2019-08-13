В столице Среднего Урала 15 августа на сцене ЦК «Урал» пройдет общегородской конкурс «Мисс Екатеринбург 2019». В преддверии важного дня организаторы поделились секретами подготовки и ответили на самые важные вопросы.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

Наша Газета (г. Екатеринбург)

Политика В Госдуме оценили стратегию Зеленского по возвращению Крыма Новая стратегия Киева по возвращению Крыма является способом впустую потратить деньги налогоплательщиков, заявил депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев в пятницу, 16 августа.

Политика В Минприроды рассказали о готовности Китая к диалогу по лесам Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин допустил запрет на вывоз леса в Китай в том случае, если китайская сторона не подключится к решению проблемы незаконных вырубок и восстановлению лесов.

Происшествия Большинство пассажиров экстренно севшего А321 передумали лететь в Крым Свыше 150 из 226 пассажиров аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний" передумали лететь в Симферополь, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб Подмосковья.

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Футбол «Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Происшествия Рейс «Победы» задержали из-за возможного попадания птицы в двигатель Авиакомпания «Победа» (группа «Аэрофлот») задержала рейс из Минеральных Вод из-за возможного подозрения, что в двигатель попала птица, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на перевозчика.

Политика Мосгорсуд отказал Яшину в регистрации на выборы в Мосгордуму Мосгорсуд отказал незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Илье Яшину в регистрации, передает «Интерфакс».

Происшествия Трёхлетнего Колю, пропавшего в омской тайге, нашли живым Трёхлетнего мальчика, которого почти двое суток искали в болотистых лесах Большереченского района, нашли живым.

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Общество Омбудсмен попросил СК прекратить дело против матери за заказ лекарства Ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава написала в Facebook, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум", в отношении женщины возбудили уголовное дело, устроили в доме обыск и изъяли компьютер.

Политика WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Автоспорт Ренкен: провал Гасли может обойтись «Ред Булл» в $ 11 млн Авторитетный журналист Дитер Ренкен заявил, что провал Пьера Гасли в первой половине сезона 2019 года может стоить команде «Ред Булл» $ 11 млн.

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Политика США планируют сократить помощь другим странам на $4,3 млрд Администрация президента Соединенных штатов Дональда Трампа намерена сократить более чем на $4 млрд расходы страны на международную помощь.

Происшествия Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.