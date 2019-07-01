Политика
Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе ЯпонииГазета.Ru вчера в 19:42
Организаторы саммита G20 обозначили Южные Курилы на видео как часть Японии. Об этом сообщает газета "Известия". По данным издания, Курилы стали "частью Японии" на официальном видео саммита G20.
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Организаторы «Большой двадцатки» обозначили Курильские острова как часть Японии
Вести.Ruвчера в 21:15
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:08, Вашингтон
Политика
Медведев заявил, что политическим партиям нужно меняться
Медведев отметил, что в эпоху Интернета собрать единомышленников и организовать политическое движение можно за несколько дней.
Обновлено вчера в 19:47
Общество
В РФ изменились правила продажи молочных продуктов
В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
Обновлено в 00:27
Политика
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
В драке на месторождении Тенгиз в Казахстане пострадали 30 человек
Обновлено вчера в 02:17
Экономика
На Украине запустили новый рынок электроэнергии
Новый рынок электроэнергии запущен в понедельник на Украине, несмотря на рекомендации международных партнеров об отсрочке его открытия.
Обновлено в 02:30
Происшествия
При крушении самолета в Техасе погибли десять человек
На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено 29 июня в 15:59
Транспорт
В Екатеринбурге откроют Макаровский мост
В понедельник, 1 июля, в Екатеринбурге будет открыто движение по Макаровскому мосту.
Обновлено в 02:27
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Экономика
Moody’s сообщило о снижении финансовой автономии регионов
Moody’s считает, что меры по недопущению наращивания бюджетных расходов в российских регионах, бюджетных дефицитов и заимствований ограничивают их финансовую автономию.
Обновлено в 01:48
Экономика
Новые правила долевого строительства вступили в силу в РФ с 1 июля
С 1 июля в России переходят на новую схему финансирования долевого строительства жилья – с помощью счетов эскроу.
Обновлено в 01:22
Происшествия
При взрыве в Кабуле пострадали более 20 человек
Более 20 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле, сообщает агентство Пажвак в Twitter.
Обновлено в 01:28
Авто
В России запретили праворульные автомобили
В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Нино Катамадзе удалила публикацию об отказе петь в России
Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе удалила свою публикацию в Facebook, в которой говорила о намерении больше не выступать в России.
Обновлено в 00:06
Наука
Выявлено заболевание, повышающее риск развития рака
Ученые выяснили, что помимо рака органов дыхания пациентам с РС может грозить онкология центральной нервной системы — риск на 52% выше по сравнению со здоровыми людьми, а также онкология мочевыводящих путей (риск увеличен на 51%).
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Любовь Успенская решилась на ЭКО
Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Протестующие в Гонконге попытались прорваться в здание парламента
Как сообщает RTHK, несколько десятков протестующих попробовали прорваться в здание, пытаясь проломить с помощью подручных предметов окна здания из закаленного стекла.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
В России началось производство ЗРК С-500
В России начали производить зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей».
Обновлено вчера в 09:45
Энергетика
Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.
Обновлено в 01:49
Кино
Умер чилийский режиссёр Себастьян Аларкон
Чилийский режиссёр и сценарист Себастьян Аларкон скончался на 71-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
Шесть человек пострадали от взрыва газа на Ямале
Шесть человек пострадали от взрыва газового баллона в районе 609 километра автодороги Тарко-Сале.
Обновлено в 02:52
Футбол
Бузова потренировалась на «Камп Ноу» с Беллетти
Обновлено в 02:31
Происшествия
30 человек отравились шавермой в Петербурге
В Санкт-Петербурге 30 человек траванулись шавермой, сообщает NevaToday.
Обновлено в 02:34
Политика
Токаев выразил соболезнования в связи с паводком в Иркутской области
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями российскому лидеру Владимиру Путину в связи с паводком в Иркутской области.
Обновлено в 01:27
Экономика
В России второй раз за год выросли тарифы ЖКХ
В ожидании второго этапа повышения тарифов за услуги ЖКХ аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснила, насколько в 2018 году выросла задолженность россиян за коммунальные услуги.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Дамаску
Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 18:51
Общество
В Москве промыли около половины запланированных фасадов домов
К началу июля в городе промыта уже почти половина: 13 тыс. 619 фасадов многоквартирных домов и 5 тыс. 746 - нежилых зданий.
Обновлено в 02:24
Энергетика
Цена на нефть WTI превысила $60 за баррель
Стоимость нефти марки WTI превысила $60 за баррель впервые с 23 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 02:39