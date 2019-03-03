Культура

Организаторы приостановили продажу билетов на «Евровидение»РИА Новости 11:27

Организаторы приостановили продажу билетов на "Евровидение" в Тель-Авиве, заподозрив, что сотни лучших мест в зрительском зале были распределены по блату среди местных знаменитостей, сообщила израильская телерадиокорпорация "Кан", отвечающая за проведение конкурса.
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Продажу билетов на конкурс «Евровидение» приостановили в Израиле

Эхо Москвы17:03

Продажи билетов на «Евровидение-2019» приостановлены

Газета.Ru16:29

Организаторы приостановили продажу билетов на «Евровидение»

РИА Новости11:27

Скандал: в Израиле приостановлена продажа билетов на «Евровидение»

Российская газета15:05

Организаторы «Евровидения» приостановили продажу билетов

Известия11:51

Организаторы «Евровидения» остановили продажу билетов

URA.Ru15:17

28 февраля начались продажи билетов на «Евровидения-2019»

Интермонитор.ру01 марта в 00:55
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Политика

В «Нафтогазе» предупредили о риске полной потери газового транзита

Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что "Северный поток-2" сделает невостребованной газотранспортную систему страны.
Обновлено в 18:47
Политика

WSJ раскрыла детали готовящейся торговой сделки между США и Китаем

"Несмотря на сохраняющиеся препятствия, переговоры продвинулись до такой степени, что официальное соглашение может быть достигнуто на встрече президента (США Дональда) Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина примерно 27 марта", - пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с планами.
Обновлено в 18:47
Экономика

Названы регионы, где заемщики хуже всего платят по кредитам

В прошедшем году банки предоставили заемщикам кредитов и кредитных лимитов на 12,5 триллиона рублей (в 2017 году - 9,2 триллиона рублей).
Обновлено в 18:46
Армия и оружие

Жители сирийской деревни погибли при авиаударе коалиции США

Государственное телевидение Сирии сообщило о гибели мирных жителей деревни Багуз на юго-востоке страны в результате применения коалицией во главе с США запрещенного международными конвенциями белого фосфора.
Обновлено в 17:18
Политика

На электронных выборах в Эстонии победила оппозиция

Электронные выборы в 101-местный парламент Эстонии (Рийгикогу) выиграла оппозиционная Реформистская партия, набравшая 40 процентов голосов, сообщила в воскресенье, 3 марта, избирательная комиссия страны.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие

На пути в Каракас заметили еще один российский военный самолет

Скриншот с Flightradar24 Самолет вылетел утром 2 марта из района рядом с военным аэродром Чкаловский в Московской области, в ночь на 3 марта борт зафиксировали в районе Каракаса.
Обновлено в 10:40
Транспорт

Как мэрия Москвы следит за перемещениями горожан

По подсчетам "Вымпелкома", совокупно операторы зарабатывают на продаже больших данных корпоративным клиентам, госорганам и госкомпаниям несколько миллиардов рублей в год.
Обновлено в 16:29
Политика

Захарова рассказала, зачем вступила в полемику с Чубайсом

Обновлено в 16:29
Происшествия

Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму

Священника, имеющего титул архиепископа Симферопольского и Крымского, задержали на автовокзале Симферополя.
Обновлено в 08:02
Политика

Посольство России опубликовало доклад об инциденте в Солсбери

Посольство России в Великобритании распространило доклад, приуроченный к годовщине событий в Солсбери.
Обновлено в 09:42
Политика

Медведев заявил о готовности России к диалогу с Украиной

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью болгарскому изданию «Труд» заявил о готовности России к диалогу с новым руководством Украины.
Обновлено в 18:31
Происшествия

Два человека погибли в результате торнадо в США

Не менее двух человек стали жертвами торнадо в американском штате Алабама.
Обновлено в 18:56
Политика

Осипов назначил Бочкарёва министром сельского хозяйства Забайкалья

Бочкарёв пробыл на посту с марта по октябрь 2017 года, когда назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Андрей Тарасенко вывел его из состава правительства.
Обновлено в 18:52
Общество

Ритейлеры опасаются дефицита спиртного в России

Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя.
Обновлено в 18:24
Происшествия

Две девушки порезали шеи трем мужчинам из Йемена в Москве

На юго-востоке Москвы две девушки нанесли ножевые ранения в шею трем мужчинам из Йемена, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 12:24
Футбол

«Ювентус» победил «Наполи» в матче Серии А

Обновлено в 16:35
Спорт

Ласицкене выиграла золото на чемпионате Европы в помещении

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене завоевала золото на чемпионате Европы в помещении, который проходит в Глазго.
Обновлено в 15:40
Авто

В Сирии продают новые автомобили «Ока»

Обновлено в 07:01
Культура

Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии

Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии после многочисленных антироссийских высказываний.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес

Отец Децла ответил на обвинение его вдовы

Отец Децла Александр Толмацкий опроверг заявление его вдовы Юлии, которая считает, что родители рэпера планируют получить права на его творческое наследие и забрать ребенка.
Обновлено в 08:36
Политика

Испанская газета пожалела сражавшихся при взятии Берлина гитлеровцев

Обновлено в 15:31
Наука

В Китае археологи нашли кувшин с «эликсиром бессмертия»

Сосуд находился в гробнице дворянской семьи в городе Лоян Археологи обнаружили во время раскопок в провинции Хэнань Китая бронзовый кувшин с жидкостью, которая во времена династии Западная Хань считался "эликсиром бессмертия".
Обновлено в 09:30
Армия и оружие

The National Interest оценил новый российский штурмовой автомат ШАК-12

Журнал The National Interest оценил российский крупнокалиберный штурмовой автомат ШАК-12.
Обновлено в 05:18
Космос

На МКС сработал сигнал тревоги из-за корабля Crew Dragon

После стыковки американского космического корабля Crew Dragon (Dragon 2) с Международной космической станцией (МКС) в российском сегменте сработал сигнал тревоги.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес

Божена Рынска перенесла клиническую смерть

После смерти супруга Божена Рынска, тяжело переживающая потерю, была госпитализирована в Испании.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В Корее арестован капитан российского судна

Суд Пусана выдал ордер на ареста капитана российского сухогруза "Сигранд".
Обновлено в 12:19
Происшествия

Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением

Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.
Обновлено в 04:47
Культура

Шнуров обиделся на Instagram и создал Telegram-канал «Шнуровик»

Обновлено в 13:00
Кино

Умер украинский актер Сергей Романюк

Скончался народный артист Украины, актер Ивано-Франковского академического музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Сергей Романюк, сообщается на странице театра.
Обновлено в 09:41
Хоккей

Буллит Овечкина принес «Вашингтону» победу в матче НХЛ с «Рейнджерс»

"Вашингтон" одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" по буллитам со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 16:29
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