Происшествия

Организаторы первомайской акции в Санкт-Петербурге обратились в Генпрокуратуру и СКРКоммерсантъ 13:44

Организаторы акции просят принять меры по всем выявленным нарушениям для «привлечения к ответственности всех должностных лиц, превысивших свои полномочия», а в «случае усмотрения признаков уголовных преступлений» привлечь виновных лиц к уголовной ответственности.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СК и прокуратуру просят проверить разгон шествия 1 мая

Мойка7815:23

На разгон первомайского шествия в Петербурге пожаловались в Следком и прокуратуру

Форпост Северо-Запад14:27

Организаторы первомайской акции в Санкт-Петербурге обратились в Генпрокуратуру и СКР

Коммерсантъ13:44

Прокуратуру и СК просят разобраться с задержаниями на первомайском шествии

Gazeta.SPb14:04

Ряд депутатов заксобрания Петербурга и «Открытая Россия» обратились в прокуратуру и СК после разгона шествия 1 мая

Эхо Москвы15:00

Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру

МР7.ру14:21

Организаторы первомайского шествия, разогнанного полицией, обратились в прокуратуру и Следственный комитет

Фонтанка.Ру13:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:32, Ашберн
Спорт

В Ростове умер чемпион Европы по бодибилдингу

Обновлено в 10:40
Экономика

Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян

Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено в 10:12
Политика

Трамп оценил свой разговор с Путиным

Обновлено в 13:36
Происшествия

Основатель LinguaLeo зарезал сестру

Обновлено в 10:42
Авто

Mercedes-Benz увеличит выпуск электромобилей

Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz объявил о намерении существенно увеличить объемы производства электрических моделей.
Обновлено в 14:48
Армия и оружие

Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-57

Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода

Ходят слухи, что Мурат потерял бизнес из-за Лорак.
Обновлено в 09:07
Политика

В МИД отреагировали на идею заменить «Бессмертный полк» на Украине

Обновлено в 10:16
Музыка

Участники Евровидения подверглись атаке в соцсетях

Среди "жертв" хакерской атаки оказались американская певица Мадонна, представитель Италии Алессандро Махмуд, исполнительница из Ирландии Сара Мактернан и француз Билаль Хасани.
Обновлено в 14:58
Авто

Новый кроссовер Hyundai Venue за 700 тыс. рублей добрался до дилеров

В Индии уже собрано 10 тыс. предварительных заявок на кроссовер Hyundai Venue.
Обновлено в 03:54
Политика

Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 11:53
Политика

На Украине придумали способ увеличить численность армии

Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Технологии

Facebook планирует платить пользователям за просмотр рекламы

Соцсеть Facebook рассматривает возможность создания собственной криптовалюты, чтобы выплачивать пользователям вознаграждения за просмотр рекламы.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Политика

В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге»

В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива.
Обновлено в 08:32
Спорт

«Зенит» вновь проиграл «Кузбассу» в финале Суперлиги

Казанский «Зенит» потерпел второе поражение от «Кузбасса» в финальной серии Суперлиги.
Обновлено в 12:42
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии

Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
Обновлено в 13:40
Баскетбол

УНИКС выиграл первый матч серии с «Калевом»

Казанский УНИКС одержал победу в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги против «Калева».
Обновлено в 13:30
Политика

Коломойский высказал Зеленскому первый упрек

Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

Министр обороны Украины удивился словам Коломойского о гражданской войне

Министр обороны Украины Степан Полторак был удивлен словами олигарха Игоря Коломойского о том, что конфликт в Донбассе - это гражданская война.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина открыла пляжный сезон в мини-бикини

«Ура! купальный сезон этого года открыт! в ледяном волшебно красивом Теренском море», — написала Толкалина в профиле.
Обновлено в 04:03
Наука

«Биоразлагаемые» эко-пакеты не разлагаются годами

Обновлено вчера в 12:27
Транспорт

В Амстердаме введут полный запрет на автомобили на дизеле и бензине

Городские власти Амстердама приняли решение о полном запрете на въезд в город машин и мотоциклов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 09:10
Спорт

Леонова не надела бы откровенный костюм Медведевой

Обновлено вчера в 23:16
Политика

«Нафтогаз» заявил о неизбежности переговоров с «Газпромом» по транзиту

Компаниям «Нафтогаз» и «Газпром» придется договариваться о продлении соглашения по транзиту газа, заявил глава украинской корпорации Андрей Коболев.
Обновлено в 01:36
Авто

В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ

Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено в 12:10
Политика

В Крыму ответили на заявления Зеленского об общем у России и Украины

В России и Украине живут братские народы, которым нечего делить, заявил «РИА Новости» первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя слова избранного украинского президента Владимира Зеленского о том, что из общего у двух стран осталась только граница.
Обновлено в 03:53
Происшествия

В Краснодаре загорелся парк на площади 1 га

Обновлено в 13:59
Политика

Посол США в Германии напомнил о санкциях из-за «Северного потока-2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus намекнул на санкции, которые Вашингтон может ввести в отношении немецких компаний, принимающих участие в проекте газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 09:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное