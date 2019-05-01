Происшествия
Организаторы первомайской акции в Санкт-Петербурге обратились в Генпрокуратуру и СКРКоммерсантъ 13:44
Организаторы акции просят принять меры по всем выявленным нарушениям для «привлечения к ответственности всех должностных лиц, превысивших свои полномочия», а в «случае усмотрения признаков уголовных преступлений» привлечь виновных лиц к уголовной ответственности.
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На разгон первомайского шествия в Петербурге пожаловались в Следком и прокуратуру
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