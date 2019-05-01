Происшествия
Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуруМР7.ру 14:21
Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
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На разгон первомайского шествия в Петербурге пожаловались в Следком и прокуратуру
Форпост Северо-Запад14:27
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Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
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Футболисты "Ювентуса" сыграли вничью с "Торино" в туринском дерби, которое состоялось в рамках 35-го тура чемпионата Италии.
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Опубликованы «живые» фото смартфона Honor 20 Pro
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После главного события дня участники реконструкции получили благодарственные письма главы городского округа Ступино Веры Назаровой, а артисты музыкального фестиваля - благодарственные письма благотворительного фонда «Руспомощь».
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Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.
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Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере
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Партия Мэй потерпела поражение на региональных выборах
Партия Терезы Мэй получила рекордное низкое количество голосов на региональных выборах в Англии и Северной Ирландии.
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