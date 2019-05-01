Происшествия

Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуруМР7.ру 14:21

Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
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Организаторы марша за свободные выборы обратились в прокуратуру после первомайских задержаний

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Организаторы первомайского шествия, разогнанного полицией, обратились в прокуратуру и Следственный комитет

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Прокуратуру и СК просят разобраться с задержаниями на первомайском шествии

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Коммерсантъ13:44

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Форпост Северо-Запад14:27
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Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
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Популярное в народе поливание клеща маслом не даст нужного эффекта, так как он умирает, но успевает заразить жертву.
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СМИ сообщили о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России

«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти.
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Армия и оружие

Эксперт рассказал о фиаско США в отношениях с Турцией из-за России

США начали давить на Турцию после заключения между Анкарой и Москвой контракта на поставки российских С-400, однако потерпели фиаско, заявил военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в беседе с RT.
Обновлено в 17:47
Шоу-бизнес

Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

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Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Торино»

Футболисты "Ювентуса" сыграли вничью с "Торино" в туринском дерби, которое состоялось в рамках 35-го тура чемпионата Италии.
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Опубликованы «живые» фото смартфона Honor 20 Pro

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Кино

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После главного события дня участники реконструкции получили благодарственные письма главы городского округа Ступино Веры Назаровой, а артисты музыкального фестиваля - благодарственные письма благотворительного фонда «Руспомощь».
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В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
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Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке.
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Общество

Названы города России, в которых живут самые счастливые люди

Обновлено в 03:32
Происшествия

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В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Политика

Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере

Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.
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Партия Терезы Мэй получила рекордное низкое количество голосов на региональных выборах в Англии и Северной Ирландии.
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«Автотор» ответил на вопросы горожан

30 апреля в ДК прошли консультации – организаторы общественного обсуждения (представители администрации Калининграда) и инициаторы проекта ответили на вопросы горожан.
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Около полутора десятков российских туристов в Монголии не могут вернуться домой из-за вспышки чумы.
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Примечательно, что на днях в Сети появились редкие фото Жанны. В кадре она запечатлена с округлившимся животом на побережье моря.
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Заброшенная станция метро "Круа-Руж" в шестом округе Парижа превратится в коктейль-бар, который станет первым в мире, открытым в "подземке", сообщает "Евро Пульс".
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Крымский парк…львов

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