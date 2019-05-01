Происшествия

Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуруМР7.ру вчера в 14:21

Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
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На разгон первомайского шествия в Петербурге пожаловались в Следком и прокуратуру

Форпост Северо-Западвчера в 14:27

Организаторы марша за свободные выборы обратились в прокуратуру после первомайских задержаний

Neva.Todayвчера в 16:24

СК и прокуратуру просят проверить разгон шествия 1 мая

Мойка78вчера в 15:23

Организаторы первомайского шествия в Петербурге, которое было жестко разогнано полицией, обратились в прокуратуру и СК

Эхо Москвы00:00

Прокуратуру и СК просят разобраться с задержаниями на первомайском шествии

Gazeta.SPbвчера в 14:04

Организаторы первомайской акции в Санкт-Петербурге обратились в Генпрокуратуру и СКР

Коммерсантъвчера в 13:44

Организаторы первомайского шествия, разогнанного полицией, обратились в прокуратуру и Следственный комитет

Фонтанка.Рувчера в 13:24
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Происшествия

В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы

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Происшествия

Основатель LinguaLeo зарезал сестру

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Партия Терезы Мэй получила рекордное низкое количество голосов на региональных выборах в Англии и Северной Ирландии.
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Космос

Ритуальный кратер пришельцев обнаружили в Белфасте

Странный идеально круглый кратер, найденный исследователями в Белфасте (Северная Ирландия), может иметь отношение к представителям внеземных разумных цивилизаций — уфологи уверены, что здесь пришельцы приносили в жертву пойманных для экспериментов землян.
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Происшествия

Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США

Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Трамп ведет себя как пресс-секретарь Путина, считает ведущий CNN

Ведущий CNN Джейк Таппер обрушился с резкой критикой на американского президента Дональда Трампа после его телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, передает CNN.
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Кино

Режиссёр фильма про Соника пообещал исправить дизайн персонажа

Настолько, что поклонники Соника сами начали перерисовывать героя: После многочисленных жалоб зрителей режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере ответил, что к релизу над дизайном ещё поработают: Спасибо за поддержку.
Обновлено вчера в 05:14
Наука

Древняя стела подтвердила реальное существование библейского царя

Ученые пришли к выводу, что царь Балак, имя которого упоминается на страницах Библии, мог существовать в реальности.
Обновлено вчера в 20:53
Здоровье

Туристы из России застряли в Монголии из-за вспышки чумы

Туристы из Новосибирска пожаловались, что застряли в Монголии из-за вспышки чумы — туристов не выпускают из города Улгий.
Обновлено 02 мая в 02:20
Армия и оружие

В Южной Корее созвали срочное заседание из-за ракетных пусков КНДР

Администрация южнокорейского президента созвала экстренное заседание высокопоставленных сотрудников ряда служб безопасности страны из-за ракетных пусков Северной Кореи.
Обновлено в 00:44
Хоккей

«Каролина» впервые за 10 лет вышла в финал Восточной конференции НХЛ

"Каролина" выиграла серию второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) у "Нью-Йорк Айлендерс" (4-0) и впервые с 2009 года пробилась в финал Восточной конференции.
Обновлено вчера в 21:50
Кино

Звезды «Мстителей 4» поздравили Железного человека

Роберт Дауни мл. опубликовал на своей официальной странице в Instagram видеоролик, запечатлевший его коллег по фильму "Мстители 4: Финал", исполняющих песню "Happy Birthday".
Обновлено вчера в 16:04
Шоу-бизнес

Главный соперник дочери Алсу из детского «Голоса» рассказал об отношении к ней

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова. Ержан Максим занял второе место, набрав 27,9 процентов голосов.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия

В центре Екатеринбурга ночью полыхало заброшенное здание

Сегодня ночью в Екатеринбурге на улице Маршала Жукова горело трехэтажное заброшенное здание.
Обновлено в 01:51
Общество

В Таиланде коронуют короля Раму Десятого

Фактически Рама Десятый взошел на престол зимой 2016 года – после смерти его отца, который правил королевством 70 лет.
Обновлено в 00:23
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов

Роспотребнадзор в преддверии лета рассказал, как правильно выбрать овощи и фрукты, рекомендации размещены на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

Литва включила российского певца Григория Лепса в черный список из-за «предполагаемых связей с криминальным миром» и запретила ему въезд в страну.
Обновлено вчера в 10:04
Энергетика

Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн

Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02
Футбол

«Леганес» разгромил «Севилью» в матче Примеры

Футбольный клуб «Леганес» победил всухую с крупным счетом команду «Севилья» в матче 36-го тура испанской Примеры.
Обновлено в 01:41
Политика

AP: США упустили шанс на свержение Мадуро два года назад

Экс-сотрудник администрации президента США Дональда Трампа и близкий к Белому дому источник рассказали, что в мае 2017 года глава президентской гвардии и военной контрразведки Венесуэлы генерал Иван Эрнандес обратился к американским властям.
Обновлено в 00:46
Экономика

Эксперты: рост цен в марте достиг пика в 5,3% и продолжится в мае

Рост цен в марте достиг трехлетнего пика в 5,3%. Это результат ослабления рубля, повышения НДС и введения сбора за "мусорную реформу", подсчитали эксперты ВШЭ.
Обновлено вчера в 16:27
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как не отравиться в майские праздники

Роспотребнадзор рекомендует готовить блюда в небольшом количестве и хранить их не более суток.
Обновлено в 01:00
Общество

Восемь человек погибли из-за циклона «Фани» в Индии

По меньшей мере восемь человек погибли из-за обрушившегося на Индию циклона «Фани». Об этом сообщает The Indian Express.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес

Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

Позже Бородина подтвердила, что самое страшное уже позади и Подъяпольский восстанавливается.
Обновлено вчера в 15:07
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy M40 получит Snapdragon 675 и 6 ГБ ОЗУ

Основная камера обладает тройным объективом. Также новинка имеет 128 гигабайт встроенной памяти и усиленный аккумулятор с емкостью 5000 мАч.
Обновлено вчера в 14:02
Общество

Россиян обязали заплатить 135 млрд рублей за долги по ЖКУ

Сумма взыскания составила почти 135 млрд рублей. За 10 лет этот показатель увеличился в пять раз.
Обновлено в 01:40
Политика

В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ

Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия

СК возбудил дело после инцидента с ребенком на воздушном шаре в Крыму

Обновлено в 02:01
Происшествия

В Москве загорелось бывшее здание газеты «Известия»

Бывшее здание газеты "Известия" на Пушкинской площади загорелось в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в пятницу.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Медведев снизил пенсионный возраст для вепсов

Народные избранники предлагают внести изменения в закон о том, что пенсионными договорами может быть установлен и повышенный возраст выхода на пенсию, но не выше 65 лет для мужчин и 60 для женщин.
Обновлено вчера в 02:52
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