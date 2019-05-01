Происшествия
Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуруМР7.ру вчера в 14:21
Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
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На разгон первомайского шествия в Петербурге пожаловались в Следком и прокуратуру
Форпост Северо-Западвчера в 14:27
Организаторы первомайской акции в Санкт-Петербурге обратились в Генпрокуратуру и СКР
Коммерсантъвчера в 13:44
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Происшествия
В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
Основатель LinguaLeo зарезал сестру
Обновлено вчера в 10:42
Политика
Партия Мэй потерпела поражение на региональных выборах
Партия Терезы Мэй получила рекордное низкое количество голосов на региональных выборах в Англии и Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 18:54
Космос
Ритуальный кратер пришельцев обнаружили в Белфасте
Странный идеально круглый кратер, найденный исследователями в Белфасте (Северная Ирландия), может иметь отношение к представителям внеземных разумных цивилизаций — уфологи уверены, что здесь пришельцы приносили в жертву пойманных для экспериментов землян.
Обновлено вчера в 02:47
Происшествия
Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США
Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Трамп ведет себя как пресс-секретарь Путина, считает ведущий CNN
Ведущий CNN Джейк Таппер обрушился с резкой критикой на американского президента Дональда Трампа после его телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, передает CNN.
Обновлено вчера в 22:17
Кино
Режиссёр фильма про Соника пообещал исправить дизайн персонажа
Настолько, что поклонники Соника сами начали перерисовывать героя: После многочисленных жалоб зрителей режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере ответил, что к релизу над дизайном ещё поработают: Спасибо за поддержку.
Обновлено вчера в 05:14
Наука
Древняя стела подтвердила реальное существование библейского царя
Ученые пришли к выводу, что царь Балак, имя которого упоминается на страницах Библии, мог существовать в реальности.
Обновлено вчера в 20:53
Здоровье
Туристы из России застряли в Монголии из-за вспышки чумы
Туристы из Новосибирска пожаловались, что застряли в Монголии из-за вспышки чумы — туристов не выпускают из города Улгий.
Обновлено 02 мая в 02:20
Армия и оружие
В Южной Корее созвали срочное заседание из-за ракетных пусков КНДР
Администрация южнокорейского президента созвала экстренное заседание высокопоставленных сотрудников ряда служб безопасности страны из-за ракетных пусков Северной Кореи.
Обновлено в 00:44
Хоккей
«Каролина» впервые за 10 лет вышла в финал Восточной конференции НХЛ
"Каролина" выиграла серию второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) у "Нью-Йорк Айлендерс" (4-0) и впервые с 2009 года пробилась в финал Восточной конференции.
Обновлено вчера в 21:50
Кино
Звезды «Мстителей 4» поздравили Железного человека
Роберт Дауни мл. опубликовал на своей официальной странице в Instagram видеоролик, запечатлевший его коллег по фильму "Мстители 4: Финал", исполняющих песню "Happy Birthday".
Обновлено вчера в 16:04
Шоу-бизнес
Главный соперник дочери Алсу из детского «Голоса» рассказал об отношении к ней
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова. Ержан Максим занял второе место, набрав 27,9 процентов голосов.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
В центре Екатеринбурга ночью полыхало заброшенное здание
Сегодня ночью в Екатеринбурге на улице Маршала Жукова горело трехэтажное заброшенное здание.
Обновлено в 01:51
Общество
В Таиланде коронуют короля Раму Десятого
Фактически Рама Десятый взошел на престол зимой 2016 года – после смерти его отца, который правил королевством 70 лет.
Обновлено в 00:23
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов
Роспотребнадзор в преддверии лета рассказал, как правильно выбрать овощи и фрукты, рекомендации размещены на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Литву
Литва включила российского певца Григория Лепса в черный список из-за «предполагаемых связей с криминальным миром» и запретила ему въезд в страну.
Обновлено вчера в 10:04
Энергетика
Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн
Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02
Футбол
«Леганес» разгромил «Севилью» в матче Примеры
Футбольный клуб «Леганес» победил всухую с крупным счетом команду «Севилья» в матче 36-го тура испанской Примеры.
Обновлено в 01:41
Политика
AP: США упустили шанс на свержение Мадуро два года назад
Экс-сотрудник администрации президента США Дональда Трампа и близкий к Белому дому источник рассказали, что в мае 2017 года глава президентской гвардии и военной контрразведки Венесуэлы генерал Иван Эрнандес обратился к американским властям.
Обновлено в 00:46
Экономика
Эксперты: рост цен в марте достиг пика в 5,3% и продолжится в мае
Рост цен в марте достиг трехлетнего пика в 5,3%. Это результат ослабления рубля, повышения НДС и введения сбора за "мусорную реформу", подсчитали эксперты ВШЭ.
Обновлено вчера в 16:27
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как не отравиться в майские праздники
Роспотребнадзор рекомендует готовить блюда в небольшом количестве и хранить их не более суток.
Обновлено в 01:00
Общество
Восемь человек погибли из-за циклона «Фани» в Индии
По меньшей мере восемь человек погибли из-за обрушившегося на Индию циклона «Фани». Об этом сообщает The Indian Express.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес
Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом
Позже Бородина подтвердила, что самое страшное уже позади и Подъяпольский восстанавливается.
Обновлено вчера в 15:07
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M40 получит Snapdragon 675 и 6 ГБ ОЗУ
Основная камера обладает тройным объективом. Также новинка имеет 128 гигабайт встроенной памяти и усиленный аккумулятор с емкостью 5000 мАч.
Обновлено вчера в 14:02
Общество
Россиян обязали заплатить 135 млрд рублей за долги по ЖКУ
Сумма взыскания составила почти 135 млрд рублей. За 10 лет этот показатель увеличился в пять раз.
Обновлено в 01:40
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ
Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия
В Москве загорелось бывшее здание газеты «Известия»
Бывшее здание газеты "Известия" на Пушкинской площади загорелось в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в пятницу.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Медведев снизил пенсионный возраст для вепсов
Народные избранники предлагают внести изменения в закон о том, что пенсионными договорами может быть установлен и повышенный возраст выхода на пенсию, но не выше 65 лет для мужчин и 60 для женщин.
Обновлено вчера в 02:52