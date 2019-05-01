Происшествия

Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуруМР7.ру 14:21

Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
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Организаторы марша за свободные выборы обратились в прокуратуру после первомайских задержаний

Neva.Today16:24

СК и прокуратуру просят проверить разгон шествия 1 мая

Мойка7815:23

Организаторы первомайского шествия, разогнанного полицией, обратились в прокуратуру и Следственный комитет

Фонтанка.Ру13:24

Прокуратуру и СК просят разобраться с задержаниями на первомайском шествии

Gazeta.SPb14:04

Ряд депутатов заксобрания Петербурга и «Открытая Россия» обратились в прокуратуру и СК после разгона шествия 1 мая

Эхо Москвы15:00

Организаторы первомайской акции в Санкт-Петербурге обратились в Генпрокуратуру и СКР

Коммерсантъ13:44

На разгон первомайского шествия в Петербурге пожаловались в Следком и прокуратуру

Форпост Северо-Запад14:27
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Армия и оружие

ВСУ за сутки выпустили по ДНР 160 боеприпасов

Обновлено в 04:05
Здоровье

Врачи развенчали мифы о геморрое

Медики обеспокоены проблемой несвоевременного обращения пациентов с геморроем.
Обновлено в 07:15
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Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:18
Общество

Гроза и ураганный ветер придут в Москву 5 мая

Гидрометцентр России предупредил москвичей об ухудшении погоды, 5 мая в столичном регионе ожидается гроза.
Обновлено в 07:39
Политика

Коломойский вернется на Украину уже сегодня, пишут СМИ

Предприниматель Игорь Коломойский прилетит на Украину уже в пятницу, 3 мая, пишет "Информатор" со ссылкой на свои источники.
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Происшествия

В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром в сторону моря

Обновлено в 03:55
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии

Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес

Шеф-редактора детского «Голоса» госпитализировали с инфарктом

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Кино

Режиссёр фильма про Соника пообещал исправить дизайн персонажа

Настолько, что поклонники Соника сами начали перерисовывать героя: После многочисленных жалоб зрителей режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере ответил, что к релизу над дизайном ещё поработают: Спасибо за поддержку.
Обновлено в 05:14
Футбол

Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Торино»

На гол Саши Лукича (18-й минута) "Ювентус" ответил точным ударом Криштиану Роналду (84).
Обновлено в 16:25
Армия и оружие

Двое палестинцев погибли при израильском авиаударе по сектору Газа

Двое палестинцев погибли в результате израильского авиаудара по сектору Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
Обновлено в 13:44
Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Происшествия

СМИ сообщили о задержании 20 человек на хип-хоп-фестивале в Лужниках

Обновлено в 14:41
Политика

Россия направила США ноту протеста из-за Бутиной

Посольство России в США направило ноту протеста в Госдеп из-за приговора Марии Бутиной, передает ТАСС.
Обновлено в 09:12
Политика

Проект постановления об инаугурации Зеленского 19 мая внесен в Раду

Депутат Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского 19 мая, следует из материалов сайта украинского парламента.
Обновлено в 10:42
Экономика

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

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Политика

Американская делегация посетила «санкционный» санаторий в Крыму

Делегация общественных деятелей из США посетила санаторий «Дюльбер» в Крыму, включенный в американский санкционный список, сообщила координатор визита Татьяна Бухарина.
Обновлено в 15:25
Авто

В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ

Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено в 12:10
Авто

Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап

Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09
Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено в 07:01
Происшествия

На Кубани пять человек погибли в ДТП

ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено в 12:49
Политика

В МИД отреагировали на идею заменить «Бессмертный полк» на Украине

Обновлено в 10:16
Политика

Госдеп: США готовы подключиться к нормандскому формату по Донбассу

США готовы подключиться к нормандскому формату переговоров по Донбассу, но не имеют официальной позиции из-за сопротивления России.
Обновлено в 16:09
Происшествия

В жилом доме в Кургане взорвался газовый баллон

«В микрорайоне Смолино на улице Розы Люксембург после взрыва газового баллона горят три частных жилых дома», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы МЧС России.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Крупный пожар в парке в Краснодаре ликвидировали

Обновлено в 15:37
Армия и оружие

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Общество

Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая

Улучшения погоды можно ожидать к 9 мая, сообщили в пятницу ТАСС в центре "Фобос".
Обновлено в 15:04
Музыка

Участникам Евровидения-2019 предложили сдать ДНК-тест

Участникам Евровидения-2019 предложили выяснить свою родословную с помощью ДНК-теста, заявили РИА Новости в пресс-службе конкурса.
Обновлено в 04:13
Политика

В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге»

В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 10:01
Политика

Порошенко обсудил с главой МВФ ситуацию вокруг «Приватбанка»

Уходящий президент Украины Порошенко обсудил ситуацию вокруг Приватбанка с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.
Обновлено в 11:33
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