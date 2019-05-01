Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуруМР7.ру вчера в 14:21

Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.

Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру

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