с чего всё началось

Мэрия Москвы меня проинформировала о том, что такое согласование получено. Поэтому, мне кажется, это хороший знак. Совет, как обычно, направит своих наблюдателей на эту акцию, безусловно.

Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа. Отмечается, что решение было принято в связи с отсутствием компромисса по вопросу места организации акции.

Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве

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