Политика
Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в МосквеRT на русском 08:14
Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа. Отмечается, что решение было принято в связи с отсутствием компромисса по вопросу места организации акции.
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Мэрия Москвы меня проинформировала о том, что такое согласование получено. Поэтому, мне кажется, это хороший знак. Совет, как обычно, направит своих наблюдателей на эту акцию, безусловно.
с чего всё началось
На это Михаил Светов заявил, что члены Либертарианской партии не согласны с решением мэрии, так как планировали митинг на Лубянской площади, а на проспекте Сахарова они организовывать акцию не хотят.Афиша Dailyвчера в 11:28
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Культура
Скончался художник Валерий Кокурин
Народный художник России, один из основоположников Владимирской школы живописи Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Дмитрий Гудков отправлен на 30 суток под арест
Обновлено в 10:52
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес
Агент Михаила Галустяна опроверг слухи о разводе юмориста
Артиста заметили на борту самолета с неизвестной женщиной. В сети обсуждают слухи о возможном разводе Михаила Галустяна и его жены Виктории.
Обновлено вчера в 13:12
Кино
Опубликован трейлер нового хоррора «Маяк» с Робертом Паттинсоном
Киностудия A24 опубликовала в Сети тизер нового фильма с Уиллемом Дефо и Робертом Паттинсоном «Маяк», который впервые был показан на Каннском кинофестивале.
Обновлено в 10:11
Политика
Россия не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме
Россия решила не участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме, приняв во внимание формат проведения встречи.
Обновлено в 13:25
Политика
Суд на Украине арестовал российский танкер
Украинский суд постановил наложить арест на российский танкер Nika Spirit, задержанный в порту украинского Измаила, а также на изъятые при обыске документы.
Обновлено в 09:31
Наука
Российские ученые создали ультразвуковой томограф для диагностики рака
Аппарат создали в лаборатории лазерных ультразвуковых методов интроскопических исследований Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».
Обновлено в 07:22
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
Модернизированная С-300 лишена половины возможностей
Обновлено вчера в 18:17
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору
Петербургская полиция разыскивает подозреваемого в нападении на офис финансовой организации, расположенный на площади Конституции.
Обновлено в 09:12
Здоровье
Психолог высказался о подверженных эмоциональному выгоранию людях
Ранее 30 июля сообщалось, что эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, свидетельствующие о наличии у работников профессионального выгорания.
Обновлено в 10:41
Футбол
В «Зените» оценили вероятность нового бунта из-за дорогого новичка
Из-за высокой зарплаты бразильца в конфликт с руководством вступили российские игроки «Зенита», в частности, полузащитник Игорь Денисов, позднее покинувший команду.
Обновлено в 13:23
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика
Китай прокомментировал предложение Японии по замене ДРСМД
Накануне министр иностранных дел Японии заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен ДРСМД, куда бы вошли Россия, США, Китай, Великобритания и Франция – все ядерные государства.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Для тушения пожара в Самаре задействован пожарный поезд
В Самаре задействован пожарный поезд для тушения пожара в трех частных жилых домах в Железнодорожном районе города.
Обновлено в 13:27
Политика
Медведев поручил взять под контроль пожары в Сибири
В связи с масштабными лесными пожарами в Сибири премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился усилить группировку МЧС и поручил руководству регионов взять ситуацию под личный контроль, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:06
Общество
В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
Нотариальное удостоверение при заключении сделки с недвижимостью в общей долевой собственности станет в РФ необязательным.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк
С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан».
Обновлено в 02:42
Здоровье
Врач-диетолог не рекомендует злоупотреблять активированным углем
Врач-диетолог рассказал об опасности активированного угля. Его слова передает Информинг.ру.
Обновлено в 06:08
Футбол
Форвард «Спартака» Адриано подписал контракт с «Палмейрас»
Обновлено в 13:13
Политика
Под Кличко зашатался стул. Мэр Киева обратился к Зеленскому
Мэра Киева Виталия Кличко обвинили в некомпетентности Мэр Киева Виталий Кличко распространил видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 13:07
Экономика
Рост уровня бедности зафиксировал Росстат
Федеральная служба государственной статистики сообщила, что число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 миллионов человек, с 13,9% в первом квартале 2018 года до 14,3% в текущем году за тот же отчетный период.
Обновлено вчера в 15:49
Общество
Гигантские летающие тараканы появились в Сочи
В жилых районах Сочи появились американские тараканы, способные вызывать аллергию у людей, портить продукты, переносить инфекции и разрушать здания.
Обновлено в 10:54
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Здоровье
9 центров амбулаторной онкологической помощи построят в Татарстане
9 центров амбулаторной онкологической помощи планируется построить в Татарстане для комплексной диагностики основных видов злокачественных новообразований в рамках нацпроекта «Демография».
Обновлено в 09:39