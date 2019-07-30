Политика
Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в МосквеRT на русском 08:14
Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа. Отмечается, что решение было принято в связи с отсутствием компромисса по вопросу места организации акции.
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Мэрия Москвы меня проинформировала о том, что такое согласование получено. Поэтому, мне кажется, это хороший знак. Совет, как обычно, направит своих наблюдателей на эту акцию, безусловно.
с чего всё началось
На это Михаил Светов заявил, что члены Либертарианской партии не согласны с решением мэрии, так как планировали митинг на Лубянской площади, а на проспекте Сахарова они организовывать акцию не хотят.Афиша Dailyвчера в 11:28
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