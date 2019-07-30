Политика
Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августаТАСС вчера в 12:42
Мэрия Москвы предложила перенести митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с Лубянской площади на проспект Сахарова, однако организаторы акции не согласились с новой локацией.
Читать в источнике
Оценить175
Мэрия Москвы меня проинформировала о том, что такое согласование получено. Поэтому, мне кажется, это хороший знак. Совет, как обычно, направит своих наблюдателей на эту акцию, безусловно.
с чего всё началось
На это Михаил Светов заявил, что члены Либертарианской партии не согласны с решением мэрии, так как планировали митинг на Лубянской площади, а на проспекте Сахарова они организовывать акцию не хотят.Афиша Dailyвчера в 11:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:07, Вашингтон
Футбол
Четыре футболиста РПЛ попали в топ-50 молодых талантов Европы
УЕФА опубликовал на своем официальном сайте список 50 лучших молодых футболистов, которые, по мнению организации, могут проявить себя в новом сезоне.
Обновлено в 07:56
Культура
Более миллиона зрителей посетили «Русские сезоны» в Германии
Более четырехсот мероприятий прошло в Германии в рамках "Русских сезонов", их посетили более одного миллиона человек, сообщила во вторник вице-премьер РФ Ольга Голодец на заседании оргкомитета по подготовке и проведению "Русских сезонов" во Франции в следующем году.
Обновлено в 08:58
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Германии мужчина столкнул ребенка под поезд
Неизвестный мужчина задержан на вокзале во Франкфурте-на-Майне, он подозревается в том, что столкнул под поезд ребенка, который в результате погиб, сообщил информационный портал Hessenschau.
Обновлено вчера в 07:13
Происшествия
В Китае казнили убийцу, за преступления которого ответил невиновный
В Китае казнили серийного убийцу, за преступления которого ранее был расстрелян 18-летний молодой человек.
Обновлено в 01:14
Политика
Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве
Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
Новую экспериментальную 155-мм гаубицу «Brutus» показали на учениях в США
Как пишет издание, новая экспериментальная самоходная гаубица калибра 155-мм "Вrитиs", установленная на шасси автомобиля FMTV 6Х6, была задействована американской армией во время обеспечения учений Национальной гвардии Northern Strike 2019 в штате Мичиган США.
Обновлено в 07:34
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Политика
Митрохина могут зарегистрировать кандидатом в депутаты Мосгордумы
Рабочая группа Мосгоризбиркома удовлетворила жалобу члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщается на странице партии в Twitter.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского государственного университета
В Дагестане задержан ректор госуниверситета, депутат Народного собрания республики Муртазали Рабаданов.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Третий за день человек упал на рельсы в московском метро
Обновлено в 07:32
Политика
Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.
Обновлено в 08:30
Общество
Площадь пожаров в Красноярском крае превысила один миллион гектаров
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае возросла до 1,05 миллиона гектаров, большая часть из них происходит в отдалённых районах, следует из сводки на сайте регионального лесопожарного центра.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Украинские Ил-76 уничтожены в Ливии
Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.
Обновлено 27 июля в 21:09
Общество
Число проблемных новостроек в России выросло вдвое
С начала 2019 года общее количество проблемных объектов долевого строительства в России увеличилось в два раза, с 894 до 1,845 тысячи.
Обновлено в 05:49
Общество
В Сочи появились тараканы длиной 9 сантиметров
На улицах Сочи появились большие американские тараканы, длина которых с усами достигает девяти сантиметров.
Обновлено в 07:02
Общество
Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратовской области, который назван в честь космонавта Юрия Гагарина.
Обновлено в 08:42
Экономика
Рост ресторанного рынка в России замедлился до 2,5% в июне
Рост в июне замедлился по сравнению с динамикой в мае (4,3%), а также оказался существенно ниже динамики в июне прошлого года (6,7%), когда на показатели ресторанного рынка повлиял Чемпионат мира по футболу, который принимала Россия.
Обновлено в 09:02
Политика
Новая Рада не сможет начать работу до сентября
Верховная рада Украины, вероятно, не сможет начать работу до 1 сентября из-за судов, мешающих объявить результаты выборов, заявил руководитель офиса президента Андрей Богдан.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Организатор теракта 11 сентября выразил готовность дать показания
Один из организаторов серии терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Халид Шейх Мохаммед выразил готовность дать показания в пользу судящихся с Саудовской Аравией граждан и компаний, если его не приговорят к смерти.
Обновлено в 01:31
Политика
В Грузии проведут митинг за восстановление отношений с Россией
Организаторы митинга ожидают, что в нём поучаствуют до 30 тыс. человек.
Обновлено 28 июля в 06:22
Политика
Около 55% граждан РФ хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года хотели видеть Владимира Путина президентом России после 2024 года 51% граждан РФ.
Обновлено в 02:49
Политика
Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главам регионов взять ситуацию с пожарами под личный контроль.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Светлана Лобода появилась на концерте группы «Rammstein»
Светлана Лобода появилась на состоявшемся концерте «Rammstein» и следила за выступлением немецкой группы, сидя в ложе Тилля Линдеманна.
Обновлено в 04:55
Политика
Володин увидел в отъезде Порошенко знак предрешенности его судьбы
По словам спикера Госдумы, и Порошенко, и Саакашвили пришли к власти «при внешней поддержке» и нанесли своим странам «непоправимый ущерб».
Обновлено в 08:46