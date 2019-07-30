с чего всё началось

Мэрия Москвы меня проинформировала о том, что такое согласование получено. Поэтому, мне кажется, это хороший знак. Совет, как обычно, направит своих наблюдателей на эту акцию, безусловно.

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