Общество
Власти Москвы отказали рэперам в выступлении на митингеLenta.ru 10:56
Московская мэрия отказалась согласовать выступление на согласованном митинге 10 августа рэперу Face, а также группам «Кровосток» и IC3PEAK. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на одного из организаторов акции Петра Верзилова.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:01, Вашингтон
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
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Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
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Андрей Разин опубликовал признание после встречи с мамой Ольги Бузовой
Успех ребят повторяет сейчас Ольга Бузова. Не так давно Андрей Разин назвал Ольгу худшей певицей за всю историю человечества.
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Происшествия
ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний проверит информацию о пытках в "Крестах-2" в Санкт-Петербурге.
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Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
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Происшествия
Уголовное дело возбудили после взрыва машины в Магнитогорске
Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после взрыва машины в Магнитогорске, в результате чего пострадал один человек.
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«Зенит» убеждает Заболотного перейти в «Сочи»
Петербургский «Зенит» хочет, чтобы Антон Заболотный стал игроком ФК «Сочи». Об этом сообщает портал Чемпионат.com.
Обновлено в 06:25
Авто
Nissan Titan XD лишится дизельного двигателя
Как заявляют представители Nissan, устранение дизельного двигателя «поможет улучшить положение Nissan в долгосрочной перспективе, поскольку мы готовимся к запуску новых, значительно обновленных Titan и Titan XD Gas в конце этого года».
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Кино
В Москву прилетел Квентин Тарантино
Тарантино прибыл в Москву на премьеру фильма «Однажды в Голливуде».
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Политика
Пакистан понизит уровень дипотношений с Индией
Пакистан собирается понизить уровень дипломатических отношений с Индией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пакистанское правительство.
Обновлено в 10:11
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Порошенко ночью вернулся на Украину
Обновлено в 01:30
Технологии
Венчурный фонд Softline инвестирует 20 млн рублей в стартап против списываний
Softline Venture Partners, корпоративный венчурный фонд Softline, сообщил об инвестициях в размере 20 млн рублей в компанию ProctorEdu.
Обновлено в 10:10
Энергетика
Цена на нефть Brent в ходе торгов упала ниже $57
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 3,61% — до $56,81 за баррель.
Обновлено в 09:55
Наука
Ученые создали максимально точную карту движения антарктических льдов
Рекордно точная карта движения льдов Антарктиды, созданная гляциологами из Соединенных Штатов Америки, поможет предсказать связанные с глобальным потеплением процессы, которые будут происходить на территории самого южного континента.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30
Музыка
Умер сооснователь Village People Генри Белоло
Продюсер и сооснователь группы Village People Генри Белоло скончался в возрасте 82 лет.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
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Политика
Япония отказалась принять протест России по вопросу Южных Курил
Суга прокомментировал ноту протеста, врученную в минувший вторник японскому послу в РФ Тоёхисе Кодзуки замглавы МИД России Игорем Моргуловым, заявив, что Токио не принимает этот протест, считая такие представления со стороны Москвы неприемлемыми.
Обновлено в 04:19
Политика
Для российских школьников написали Конституцию в стихах
Отмечается, что такая Конституция будет изучаться детьми от 8 до 14 лет на факультативных занятиях.
Обновлено в 03:21
Здоровье
Названы провоцирующие возникновение рака профессии
Отмечается, что больше всего в связи с профессиональной деятельностью было диагностировано случаев рака бронхов и легких (64,71%).
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов сделал видео в честь двенадцатилетия сына
В честь двенадцатилетия мальчика актер опубликовал в Instagram видео, составленное из фотографий его жены Ольги Дроздовой и наследника.
Обновлено в 09:55
Общество
Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова
Обновлено в 06:34
Экономика
ЦБ обнаружил в Минбанке «центр управления полетами» на 80 млрд рублей
Банк России обнаружил, что санируемый Московский индустриальный банк (Минбанк) координировал действия заемщиков из разных регионов, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев.
Обновлено в 02:48
Технологии
На дне Эгейского моря найдены остатки колоссального древнего корабля
Команда во главе с доктором Георгиосом Кутсуфлакисом обнаружила на дне Эгейского моря огромный каменный якорь, который был поднят с глубины 45 метров.
Обновлено в 10:27