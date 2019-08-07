Общество

Власти Москвы отказали рэперам в выступлении на митингеLenta.ru 10:56

Московская мэрия отказалась согласовать выступление на согласованном митинге 10 августа рэперу Face, а также группам «Кровосток» и IC3PEAK. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на одного из организаторов акции Петра Верзилова.
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