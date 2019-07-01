Политика
Организаторы G20 включили Курилы в состав ЯпонииОбщественная служба новостей 04:15
На официальном видео саммита G20 в японском Осаке Южные Курилы были указаны как часть Японии. Ролик транслировался на всех площадках саммита, передают «Известия». Уточняется, что соответствующую запись с картой также разместили на сайте встречи «двадцатки».
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Организаторы «Большой двадцатки» обозначили Курильские острова как часть Японии
Вести.Ruвчера в 21:15
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 06:18, Вашингтон
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Число жертв наводнения в Иркутской области растет
В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
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Путин стоял под гимн Украины в Минске
Обновлено в 01:39
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Источник сообщил об отставке трех генералов Росгвардии
Первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов написал рапорт об отставке, сообщил РИА Новости информированный источник.
Обновлено в 05:02
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Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
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Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).
Обновлено в 04:26
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Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам
Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
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Посол России назвал условие продления «Турецкого потока» в Европу
«Со стороны Евросоюза в принципе проблема заключается только в одном — в излишней политизации, создании совершенно искривлённых представлений о намерениях России и о смысле и целях проекта», — цитирует РИА Новости дипломата.
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Эрдоган назвал сроки поставок С-400 в Турцию
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские зенитные ракетные комплексы С-400 доставят в Турцию в течение 10 дней.
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Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане
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Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
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В министерстве отметили, что президиум РАН активно участвовал в процессе формирования нового состава ВАК - этот процесс шел с марта по май, - и тогда академия о ни о каком переподчинении ВАК не говорила.
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Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
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В Петербурге почти 30 человек отравились соусом к шаурме
В петербургском кафе "Еврокебаб" на проспекте Непокоренных отравились 26 посетителей.
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Азербайджан сообщил о постройке газопровода в Европу
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Пригожин занял сторону Фадеева в скандальной истории с Темниковой
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился мнением о скандальной ситуации, сложившейся между его коллегой Максимом Фадеевым и певицей Еленой Темниковой.
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