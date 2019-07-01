Политика
Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе ЯпонииРБК вчера в 23:25
Организаторы саммита G20, прошедшего в японской Осаке, разместили на официальном сайте организации видеозапись, демонстрирующую карту Японии с включенными в нее четырьмя островами Курильской гряды, которые принадлежат России.
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с чего всё началось
Сам ролик, посвященный городу Осака, где в конце июня прошел очередной саммит "двадцатки", разместили на YouTube-канале премьер-министра Синдзо Абэ еще 19 февраля.РИА Новостивчера в 19:38
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Организаторы «Большой двадцатки» обозначили Курильские острова как часть Японии
Вести.Ruвчера в 21:15
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Политика
Нино Катамадзе удалила публикацию об отказе петь в России
Обновлено в 00:06
Политика
Медведев обнаружил дефицит доверия к «Единой России»
Находясь у власти, партия «Единая Россия» показала определенный результат, сделано немало, но все равно чувствует дефицит доверия.
Обновлено вчера в 21:56
Наука
Спортсменам могут запретить употреблять шпинат
Научные работники из Германии провели масштабное исследование, длившееся 10 недель, пытаясь выяснить свойства, которые оказывает шпинат на организм.
Обновлено вчера в 08:51
Энергетика
Эксперты дали прогноз по ценам на бензин
Эксперты прокомментировали окончание действия сделки нефтяников с правительством о заморозке оптовых цен на топливо.
Обновлено вчера в 23:05
Транспорт
Николай Валуев пожаловался на «дорогу смерти» в Хабаровском крае
Депутат Госдумы РФ, известный боксер Николай Валуев приехал в Хабаровский край на отдых. Об этом пишет портал «Хабаровский край сегодня».
Обновлено вчера в 01:10
Политика
«Коммерсантъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов подал рапорт об увольнении, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.
Обновлено вчера в 22:17
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала конфликт с Пугачевой
Певица Кристина Орбакайте прокомментировала слухи в СМИ о своем конфликте с матерью Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия
В Кемерове ночью загорелись четыре иномарки
В ночь на 1 июля на проспекте Советском горели четыре автомобиля. По предварительным данным МЧС, причиной возгорания стал поджог.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Обновлено вчера в 15:27
Экономика
В России появятся биометрические банкоматы
Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года.
Обновлено вчера в 19:29
Энергетика
Цены на газ «Газпрома» повысились для всех категорий потребителей
С 1 июля ФАС РФ повышает регулируемые цены на газ "Газпрома".
Обновлено вчера в 22:57
Экономика
С 1 июля потребительские кредиты станут доступнее
С начала июля процентная ставка по договору потребительского займа не может превышать 1% в день.
Обновлено вчера в 20:03
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено вчера в 12:41
Наука
Что чувствуется перед смертью, рассказали ученые
Ученые описали особые ощущения и переживания, которые 10% людей испытали в опасных ситуациях. Об этом сообщает MedicalXpress.
Обновлено вчера в 13:06
Футбол
Молодежная сборная Испании выиграла Евро-2019
Сборная Испании одержала победу над командой Германии в финальном матче молодежного чемпионата Европы U21.
Обновлено вчера в 16:40
Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину космический контракт
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" не хочет расставаться с российским нападающим Артемием Панариным, сообщает The Athletic.
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес
Андрей Малахов поделился достижениями своего сына
Телеведущий Андрей Малахов рассказал о достижениях своего полуторагодовалого сына во время шоу «Привет, Андрей!».
Обновлено вчера в 05:32
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия
Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков
Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:03
Авто
Опубликована дата выхода нового Kia Mohave
Сегодня же в редакцию издания speedme.ru поступила информация о времени презентации новинки и о силовых установках, с которыми Kia Mohave будет поставляться в Россию.
Обновлено вчера в 09:58
Общество
Рыбам поступит неожиданное предложение, а Дев потянет на глупости
ЛЕВ Знакомство, которому вы не придали никакого значения, может кардинально изменить вашу жизнь.
Обновлено вчера в 08:42
Политика
Сотрудники контрразведки Венесуэлы задержаны по подозрению в убийстве
Властями Венесуэлы задержаны два сотрудника национальной военной контрразведки страны, которые подозреваются в убийстве офицера ВС Рафаэля Акосты Аревалы.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
В Белом доме разъяснили слова Трампа об амнистии Huawei
Решение президента США Дональда Трампа позволить американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование будет касаться только товаров, которые производятся и во многих других странах, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News.
Обновлено вчера в 15:45
Экономика
Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года
С 1 июля проиндексирован тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон».
Обновлено вчера в 21:59
Экономика
Как «Востокцемент» обращался к полпреду ДФО Юрию Трутневу
В адрес заместителя председателя правительства России, полпреда Юрия Трутнева направлено обращение от главы региона Олега Кожемяко о необходимости принятия мер по возобновлению работы предприятий «Востокцемента».
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Путин прибыл в затопленный Братск в Иркутской области
Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено 29 июня в 15:05
Общество
В МЧС назвали причину наводнения в Иркутской области
Причиной сложной паводковой обстановки в Иркутской области являются проливные дожди и таяние в горах Восточного Саяна.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
Бывшую жену Цеповяза арестовали за вымогательство
Обновлено вчера в 04:43
Политика
В раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Украинцы совершили ошибку, когда голосовали на президентских выборах за Владимира Зеленского, заявил 30 июня депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 22:59
Авто
Эксперты развеяли пять мифов о дизельных моторах
Машины с дизельными двигателями пользуются высокой популярностью, однако некоторые автолюбители по-прежнему верят в некоторые мифы о данных агрегатах.
Обновлено вчера в 04:15