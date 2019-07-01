Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе ЯпонииРБК вчера в 23:25

с чего всё началось

Организаторы саммита G20, прошедшего в японской Осаке, разместили на официальном сайте организации видеозапись, демонстрирующую карту Японии с включенными в нее четырьмя островами Курильской гряды, которые принадлежат России.

Политика Медведев обнаружил дефицит доверия к «Единой России» Находясь у власти, партия «Единая Россия» показала определенный результат, сделано немало, но все равно чувствует дефицит доверия.

Наука Спортсменам могут запретить употреблять шпинат Научные работники из Германии провели масштабное исследование, длившееся 10 недель, пытаясь выяснить свойства, которые оказывает шпинат на организм.

Энергетика Эксперты дали прогноз по ценам на бензин Эксперты прокомментировали окончание действия сделки нефтяников с правительством о заморозке оптовых цен на топливо.

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Политика «Коммерсантъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов подал рапорт об увольнении, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

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Происшествия В Кемерове ночью загорелись четыре иномарки В ночь на 1 июля на проспекте Советском горели четыре автомобиля. По предварительным данным МЧС, причиной возгорания стал поджог.

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Энергетика Цены на газ «Газпрома» повысились для всех категорий потребителей С 1 июля ФАС РФ повышает регулируемые цены на газ "Газпрома".

Экономика С 1 июля потребительские кредиты станут доступнее С начала июля процентная ставка по договору потребительского займа не может превышать 1% в день.

Авто Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.

Наука Что чувствуется перед смертью, рассказали ученые Ученые описали особые ощущения и переживания, которые 10% людей испытали в опасных ситуациях. Об этом сообщает MedicalXpress.

Футбол Молодежная сборная Испании выиграла Евро-2019 Сборная Испании одержала победу над командой Германии в финальном матче молодежного чемпионата Европы U21.

Хоккей «Коламбус» предложил Панарину космический контракт Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" не хочет расставаться с российским нападающим Артемием Панариным, сообщает The Athletic.

Шоу-бизнес Андрей Малахов поделился достижениями своего сына Телеведущий Андрей Малахов рассказал о достижениях своего полуторагодовалого сына во время шоу «Привет, Андрей!».

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.

Происшествия Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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