Политика

Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе ЯпонииРБК вчера в 23:25

Организаторы саммита G20, прошедшего в японской Осаке, разместили на официальном сайте организации видеозапись, демонстрирующую карту Японии с включенными в нее четырьмя островами Курильской гряды, которые принадлежат России.
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Сам ролик
, посвященный городу Осака, где в конце июня прошел очередной саммит "двадцатки", разместили на YouTube-канале премьер-министра Синдзо Абэ еще 19 февраля.
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Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии

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