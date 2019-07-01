Организаторы G20 обозначили Курилы как часть ЯпонииГазета.Ru 19:42

с чего всё началось

Организаторы саммита G20 обозначили Южные Курилы на видео как часть Японии. Об этом сообщает газета "Известия". По данным издания, Курилы стали "частью Японии" на официальном видео саммита G20.

Наука Что люди чувствуют «перед смертью», узнали ученые Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди испытывают перед смертью. Об этом сообщает MedicalXpress.

Политика Медведев поведал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах Глава правительства России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев написал статью для газеты «Известия», в которой посетовал не недостаточность реальных перемен для завоевания доверия граждан партией.

Шоу-бизнес Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.

Происшествия Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.

Футбол «Интер» отдал Пинамонти в аренду «Дженоа» Футболист миланского "Интера" Андреа Пинамонти продолжит карьеру на правах аренды в "Дженоа", сообщается на официальном сайте "нерадзурри".

Музыка Николай Носков снова запел после перенесенного инсульта Известный российский певец Николай Носков возвращается к творческой карьере после того, как перенес инсульт и операцию по удалению тромба в 2017 году.

Космос SpaceX потеряла три спутника проекта Starlink Не менее трех спутников из 60, запущенных компанией SpaceX, перестали выходить на связь.

Политика Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕ Ранее стало известно, что голосовавшие против возвращения России в ПАСЕ Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия подготовят проект резолюции.

Общество Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.

Энергетика Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 года Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит большую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.

Политика Латвия обвинила Эстонию в развязывании войны Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие СМИ сообщили о жертвах ракетных ударов Израиля по Дамаску В результате предпринятого Израилем ракетного обстрела Дамаска и Хомса погибли четыре мирных жителя. Об этом 1 июля сообщило агентство SANA.

Политика Джонсон пообещал, что Британия покинет ЕС в срок «назло Путину» Главный претендент на пост главы британского кабмина Борис Джонсон считает соблюдение сроков Brexit показателем приверженности Великобритании либеральным ценностям.

Футбол Манолас перешел из «Ромы» в «Наполи» за 36 млн евро «Рома» объявила о переходе защитника Костаса Маноласа в «Наполи». Трансфер 28-летнего игрока обошелся неаполитанцам в 36 миллионов евро.

Здоровье «Липкий, мерзкий и холодный»: учёные назвали главный ночной симптом рака Британские учёные из Cancer Research UK рассказали об одном из самых распространённых симптомов онкологии.

Технологии «Тинькофф банк» устранил сбой в работе мобильного приложения "Тинькофф банк" устранил все неполадки в работе мобильного приложения, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

Недвижимость В России вступили новые правила долевого строительства Схема рассчитана против мошенничества при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.

Политика Туск приостановил саммит Евросоюза Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.

Общество Выставка творческих работ открылась в Парламентской библиотеке Мосгордумы В Парламентской библиотеке Мосгордумы накануне выходных открылась выставка творческих работ участников программы «Московское долголетие» из Северо-Восточного округа.

Политика В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.

Политика Путин прилетит в Братск на совещание из-за паводка в Иркутской области Президент России Владимир Путин посетит Братск, где примет участие в совещании с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, главой МЧС Евгением Зиничевым и полпредом в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло, сообщил РБК близкий к правительству региона источник.

Технологии «Лаборатория Касперского» нашла уязвимости в системах Fibaro «Лаборатория Касперского» нашла уязвимости в системах Fibaro «Лаборатория Касперского» сообщила об обнаружении критических уязвимостей в устройствах «умного дома» польской компании Fibaro.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.