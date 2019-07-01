Политика

Организаторы G20 обозначили Курилы как часть ЯпонииГазета.Ru 19:42

Организаторы саммита G20 обозначили Южные Курилы на видео как часть Японии. Об этом сообщает газета "Известия". По данным издания, Курилы стали "частью Японии" на официальном видео саммита G20.
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 саммита Большой двадцатки обнародован презентационный ролик, в котором демонстрируется карта страны, включающая в себя Курильские острова.
Московский Комсомолец19:38

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Япония присоединила к себе Курилы на сайте G20

URA.Ru19:18

Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии

Газета.Ru19:42

На официальном сайте G20 разместили видео с «японскими» Курилами

РИА Новости19:38

Япония приписала себе Курилы на сайте G20

Lenta.ru17:59

Море ошибок: Токио на G20 представил Курилы японскими

Известия17:01

Японцы на время присвоили себе Южные Курилы

АБН13:34

Организаторы саммита G20 на видео обозначили Курилы как часть Японии

Вечерняя Москва13:12
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:07, Вашингтон
Наука

Что люди чувствуют «перед смертью», узнали ученые

Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди испытывают перед смертью. Об этом сообщает MedicalXpress.
Обновлено в 05:51
Политика

Япония возобновила коммерческий лов китов впервые за 30 лет

Обновлено в 04:23
Политика

Медведев поведал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах

Глава правительства России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев написал статью для газеты «Известия», в которой посетовал не недостаточность реальных перемен для завоевания доверия граждан партией.
Обновлено в 19:42
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе

Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.
Обновлено в 19:46
Футбол

«Интер» отдал Пинамонти в аренду «Дженоа»

Футболист миланского "Интера" Андреа Пинамонти продолжит карьеру на правах аренды в "Дженоа", сообщается на официальном сайте "нерадзурри".
Обновлено в 13:41
Музыка

Николай Носков снова запел после перенесенного инсульта

Известный российский певец Николай Носков возвращается к творческой карьере после того, как перенес инсульт и операцию по удалению тромба в 2017 году.
Обновлено в 02:30
Космос

SpaceX потеряла три спутника проекта Starlink

Не менее трех спутников из 60, запущенных компанией SpaceX, перестали выходить на связь.
Обновлено в 09:43
Политика

Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕ

Ранее стало известно, что голосовавшие против возвращения России в ПАСЕ Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия подготовят проект резолюции.
Обновлено в 14:35
Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов

Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Энергетика

Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 года

Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит большую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
Обновлено в 17:05
Политика

Латвия обвинила Эстонию в развязывании войны

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:15
Армия и оружие

СМИ сообщили о жертвах ракетных ударов Израиля по Дамаску

В результате предпринятого Израилем ракетного обстрела Дамаска и Хомса погибли четыре мирных жителя. Об этом 1 июля сообщило агентство SANA.
Обновлено в 20:13
Политика

Джонсон пообещал, что Британия покинет ЕС в срок «назло Путину»

Главный претендент на пост главы британского кабмина Борис Джонсон считает соблюдение сроков Brexit показателем приверженности Великобритании либеральным ценностям.
Обновлено в 19:22
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Обновлено в 15:27
Политика

Эрдоган назвал сроки доставки российских С-400 в Турцию

Обновлено в 18:26
Футбол

Манолас перешел из «Ромы» в «Наполи» за 36 млн евро

«Рома» объявила о переходе защитника Костаса Маноласа в «Наполи». Трансфер 28-летнего игрока обошелся неаполитанцам в 36 миллионов евро.
Обновлено в 16:35
Здоровье

«Липкий, мерзкий и холодный»: учёные назвали главный ночной симптом рака

Британские учёные из Cancer Research UK рассказали об одном из самых распространённых симптомов онкологии.
Обновлено в 13:05
Технологии

«Тинькофф банк» устранил сбой в работе мобильного приложения

"Тинькофф банк" устранил все неполадки в работе мобильного приложения, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 12:27
Недвижимость

В России вступили новые правила долевого строительства

Схема рассчитана против мошенничества при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.
Обновлено в 20:39
Политика

Туск приостановил саммит Евросоюза

Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено в 18:15
Общество

Выставка творческих работ открылась в Парламентской библиотеке Мосгордумы

В Парламентской библиотеке Мосгордумы накануне выходных открылась выставка творческих работ участников программы «Московское долголетие» из Северо-Восточного округа.
Обновлено в 14:07
Авто

Эксперты перевели названия китайских авто

Обновлено в 10:32
Хоккей

Двукратный победитель Кубка Стэнли форвард Шоу вернулся в «Чикаго»

Обновлено в 19:39
Политика

В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин

С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.
Обновлено в 20:17
Политика

Путин прилетит в Братск на совещание из-за паводка в Иркутской области

Президент России Владимир Путин посетит Братск, где примет участие в совещании с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, главой МЧС Евгением Зиничевым и полпредом в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло, сообщил РБК близкий к правительству региона источник.
Обновлено вчера в 13:08
Технологии

«Лаборатория Касперского» нашла уязвимости в системах Fibaro

«Лаборатория Касперского» нашла уязвимости в системах Fibaro «Лаборатория Касперского» сообщила об обнаружении критических уязвимостей в устройствах «умного дома» польской компании Fibaro.
Обновлено в 18:01
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Наука

Кошки Австралии истребляют более миллиарда млекопитающих за год

Австралийские ученые с детальной точностью подсчитали, что в год дикие кошки истребляют 1,14 миллиарда млекопитающих, информирует издание Biological Conservation.
Обновлено 28 июня в 07:59
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Курильские острова
Архипелаг
Цепь островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, чуть выпуклой дугой отделяющая Охотское море от Тихого океана. Протяжённость - около 1200 км. Общая площадь - 10,5 тыс. км². К югу от них проходит государственная граница России с Японией. Острова образуют две параллельные гряды: Большую Курильскую и Малую Курильскую. Включают 56 островов. Имеют важное военно-стратегическое и экономическое значение.
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