Организаторы G20 обозначили Курилы как часть ЯпонииГазета.Ru 19:42

с чего всё началось

Организаторы саммита G20 обозначили Южные Курилы на видео как часть Японии. Об этом сообщает газета "Известия". По данным издания, Курилы стали "частью Японии" на официальном видео саммита G20.

Экономика В России с 1 июля появятся новые ограничения по займам С 1 июля начинает действовать новое единое ограничение предельной задолженности по взятым на срок до 1 года кредитам и займам.

Общество «Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.

Политика Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России Грузинская певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и отказалась выступать в России.

Экономика Суд сохранил обеспечительные меры по иску «Финвижн» об отмене допэмиссии «Восточного» ПАО "Восточный экспресс банк" в понедельник подал ходатайство о замене обеспечительных мер по иску, банк просил суд принять решение об установлении цены размещения акции не ниже 3,82 копеек за акцию.

Авто Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.

Политика Депутат Рады: власти Украины не хотят заниматься обменом пленных По мнению депутата Верховной рады Украины Вадима Рабиновича, Киев не желает решать вопросы по обмену пленными.

Транспорт В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

Кино На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.

Армия и оружие Четверо погибли при ракетном обстреле под Дамаском Четыре человека погибли и 21 получил ранения при ракетном обстреле со стороны израильских ВВС в сельской местности в районе столицы Сирии Дамаска, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство САНА.

Общество Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.

Происшествия Летние лагеря могут принять детей из пострадавших от паводка районов Ранее президент России Владимир Путин на совещании в Братске дал поручение организовать для детей из пострадавших районов Иркутской области отдых в летних лагерях по всей стране.

Политика Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.

Политика Борис Джонсон пообещал провести Brexit «назло Путину» Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон покинет ЕС в установленный срок "назло" президенту России Владимиру Путину.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.

Политика Порошенко: Украину оттесняют на «обочину мировой политики» Ранее News.ru писал о том, что экс-президента Украины Петра Порошенко испугала встреча лидера России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке.

Технологии Учёные TollFreeForwarding представили модель человека 3000 года Компания TollFreeForwarding создала 3D-модель человека будущего на основе исследований и мнений специалистов.

Политика В ПАСЕ готовят резолюцию против возвращения России Семь стран, покинувших Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения в организацию российской делегации, подготовят проект совместной резолюции против восстановления РФ в ПАСЕ.

Происшествия Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дома на Кубани Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дачного домика в Абинском районе Краснодарского края, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе администрации района.

Экономика Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года «С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км», — сказал Дитрих.

Политика Туск приостановил саммит Евросоюза Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.

Политика В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.