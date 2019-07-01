Политика

Организаторы G20 обозначили Курилы как часть ЯпонииГазета.Ru 19:42

Организаторы саммита G20 обозначили Южные Курилы на видео как часть Японии. Об этом сообщает газета "Известия". По данным издания, Курилы стали "частью Японии" на официальном видео саммита G20.
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 саммита Большой двадцатки обнародован презентационный ролик, в котором демонстрируется карта страны, включающая в себя Курильские острова.
Московский Комсомолец19:38

Подробнее о событии

Япония присоединила к себе Курилы на сайте G20

URA.Ru19:18

Организаторы «Большой двадцатки» обозначили Курильские острова как часть Японии

Вести.Ru21:15

Организаторы саммита G20 на видео обозначили Курилы как часть Японии

Вечерняя Москва13:12

На официальном сайте G20 разместили видео с «японскими» Курилами

РИА Новости19:38

Япония приписала себе Курилы на сайте G20

Lenta.ru17:59

Море ошибок: Токио на G20 представил Курилы японскими

Известия17:01

Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии

Газета.Ru19:42
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Экономика

В России с 1 июля появятся новые ограничения по займам

С 1 июля начинает действовать новое единое ограничение предельной задолженности по взятым на срок до 1 года кредитам и займам.
Обновлено 28 июня в 03:54
Общество

«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму

По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено в 11:50
Политика

Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России

Грузинская певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и отказалась выступать в России.
Обновлено в 11:24
Политика

Число жертв протестов в Судане достигло семи человек

Обновлено в 18:28
Экономика

Суд сохранил обеспечительные меры по иску «Финвижн» об отмене допэмиссии «Восточного»

ПАО "Восточный экспресс банк" в понедельник подал ходатайство о замене обеспечительных мер по иску, банк просил суд принять решение об установлении цены размещения акции не ниже 3,82 копеек за акцию.
Обновлено в 22:05
Авто

Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля

Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Политика

Депутат Рады: власти Украины не хотят заниматься обменом пленных

По мнению депутата Верховной рады Украины Вадима Рабиновича, Киев не желает решать вопросы по обмену пленными.
Обновлено в 19:46
Транспорт

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Спорт

Баскетболистки сборной России вышли в плей-офф чемпионата Европы

Обновлено в 13:56
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 03:56
Армия и оружие

Четверо погибли при ракетном обстреле под Дамаском

Четыре человека погибли и 21 получил ранения при ракетном обстреле со стороны израильских ВВС в сельской местности в районе столицы Сирии Дамаска, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство САНА.
Обновлено в 20:05
Политика

Путин провел экстренное совещание в Иркутской области

Обновлено в 05:50
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено в 21:42
Происшествия

Летние лагеря могут принять детей из пострадавших от паводка районов

Ранее президент России Владимир Путин на совещании в Братске дал поручение организовать для детей из пострадавших районов Иркутской области отдых в летних лагерях по всей стране.
Обновлено в 04:00
Политика

Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено в 21:35
Политика

Борис Джонсон пообещал провести Brexit «назло Путину»

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон покинет ЕС в установленный срок "назло" президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 20:43
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Политика

Порошенко: Украину оттесняют на «обочину мировой политики»

Ранее News.ru писал о том, что экс-президента Украины Петра Порошенко испугала встреча лидера России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке.
Обновлено в 17:18
Технологии

Учёные TollFreeForwarding представили модель человека 3000 года

Компания TollFreeForwarding создала 3D-модель человека будущего на основе исследований и мнений специалистов.
Обновлено в 12:16
Политика

В ПАСЕ готовят резолюцию против возвращения России

Семь стран, покинувших Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения в организацию российской делегации, подготовят проект совместной резолюции против восстановления РФ в ПАСЕ.
Обновлено в 16:07
Происшествия

Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дома на Кубани

Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дачного домика в Абинском районе Краснодарского края, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе администрации района.
Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес

Ольга Арнтгольц впервые показала мужа и подросшего сына

Сын Арнтгольц растет маленьким стилягой, чем очаровал, кажется, всех подруг своей мамы.
Обновлено в 01:00
Экономика

Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года

«С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км», — сказал Дитрих.
Обновлено в 21:59
Наука

Аналог ботокса стал эффективным оружием против малярийных комаров

Обновлено в 08:09
Политика

Туск приостановил саммит Евросоюза

Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено в 18:15
Происшествия

Ливанский министр заявил об обстреле его кортежа

Обновлено в 11:45
Политика

В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин

С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.
Обновлено в 20:17
Армия и оружие

Россия и США провели взаимные инспекции в рамках СНВ

Россия и США на прошедшей неделе провели взаимные инспекции в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), сообщается в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 17:42
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Проблема принадлежности южных Курильских островов
Территориальный спор между Японией и Россией, который является неурегулированным со времени окончания Второй мировой войны. После войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи оспаривается Японией, считающей их оккупированной частью страны. Площадь спорных островов составляет 5 тыс. км², общая площадь спорной территории, включая 200-мильную экономическую зону, примерно 200 тыс. км². Россия утверждает, что её суверенитет над южными Курильскими островами абсолютно законен и не подлежит сомнению и обсуждению, и заявляет, что не признаёт сам факт наличия территориального спора с Японией...
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Архипелаг
Цепь островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, чуть выпуклой дугой отделяющая Охотское море от Тихого океана. Протяжённость - около 1200 км. Общая площадь - 10,5 тыс. км². К югу от них проходит государственная граница России с Японией. Острова образуют две параллельные гряды: Большую Курильскую и Малую Курильскую. Включают 56 островов. Имеют важное военно-стратегическое и экономическое значение.
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