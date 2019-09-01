Происшествия
ТАССОрганизаторы «Формулы-2» отменили гонку в Бельгии из-за гибели Юбера
Организаторы серии "Формула-2" приняли решение отменить воскресную гонку в Бельгии после гибели французского пилота команды BWT Arden Антуана Юбера. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-2". В субботу Юбер во время заезда потерял управление над болидом на выходе из поворота и врезался в отбойник.
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«Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата Англии.
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Поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» впервые перевели на иврит
Текст поэмы будет представлен артистами театра "Гоголь центр" в одноименной постановке на первых гастролях театра в Израиле.
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У «горячего Юпитера» выявили вулканическую экзолуну
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Победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые высказалась о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она написала в своем Instagram.
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Олег Кононов: Принимаю это поражение на себя
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Зенита" (0:1) рассказал на пресс-конференции о вирусе, поразившем его футболистов, и взял на себя вину за неудачу.
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Происшествия
В Самаре из-за падения мраморной плиты погиб ребенок
Мраморная плита с Дворца культуры упала на десятилетнего мальчика в Самаре. Об этом сообщает СК региона, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:08
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В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК 14:54
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
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Президент Эстонии заявила об окончании Второй мировой 25 лет назад
«Для Эстонии Вторая мировая война на самом деле закончилась всего 25 лет назад, когда нашу территорию покинули последние вагоны с техникой оккупационных войск», — цитирует Кальюлайд канцелярия президента.
Известия 13:55
Шоу-бизнес
Бузову затравили за поход в ресторан в кружевном лифчике
Певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram фотографию из ресторана в центре Москвы, на которой предстала в кружевном лифчике.
Lenta.ru 04:59
Происшествия
В Петербурге эвакуируют людей из ТЦ из-за задымления
В МЧС заявили, что в торговом центре «Родео Драйв» в Санкт-Петербурге эвакуируют людей из-за задымления в ресторане.
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В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
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Памятник Фаине Раневской открыли в Петербурге
Памятник легендарной актрисе Фаине Раневской открыли на севере Санкт-Петербурга в сквере на проспекте Сизова.
ТАСС 09:38
Происшествия
В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе
Около 3 тыс. человек пришли почтить память жертв теракта, который 15 лет назад произошел в школе №1 Беслана, в первые часы трехдневной вахты.
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Правые популисты укрепили позиции в парламентах двух земель Германии
Партия AfD («Альтернатива для Германии») стала самой популярной партией на востоке страны по итогам выборов в ландтаги (местные парламенты), состоявшихся в в воскресенье, 1 сентября.
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В Warframe добавили возможность играть на гитаре
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Перечислены изменения в жизни россиян с сентября
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Lenta.ru вчера в 04:03
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Китайцы нашли на обратной стороне Луны странное вещество
Китайский ровер «Юйту-2» обнаружил на обратной стороне Луны неизвестный материал.
Lenta.ru 07:29