Музыка

Организаторы «Евровидения» пересчитали финальные итоги конкурсаСлово и Дело вчера в 20:29

Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали конечное количество голосов участников, сообщает РИА Новости. Европейский вещательный союз заявил, что некоторые оценки были засчитаны некорректно из-за человеческой ошибки. Чтобы все было честно, итоговые результаты были скорректированы.
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Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса

Snob.ru01:25

Итоги «Евровидения» пересмотрены из-за ошибки

Газета.Ru01:33

Организатор «Евровидения» пересмотрел итоги конкурса

РБКвчера в 14:17

Организаторы Евровидения-2019 пересчитали итоги голосования в финале

RT на русскомвчера в 14:43

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

РИА Новостивчера в 14:14

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Lenta.ruвчера в 13:59

Организаторы пересмотрели итоги «Евровидения». Лазарев по-прежнему третий

ТАССвчера в 13:33
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 02:15, Ашберн

Европейский вещательный союз пересмотрел итоги Евровидения-2019: Зена 24, а не 25!

КП - Беларусьвчера в 14:24
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 02:15, Ашберн
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Обновлено вчера в 22:43
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Обновлено вчера в 23:22
Авто

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На днях новинку заметили на финальных тестах в серийном кузове Свежие шпионское фото автомобиля, вышедшего на дороги Южной Кореи без какого-либо камуфляжа, опубликовало местное издание Thekoreancarblog.
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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