Музыка
Организаторы «Евровидения» пересчитали финальные итоги конкурсаСлово и Дело вчера в 20:29
Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали конечное количество голосов участников, сообщает РИА Новости. Европейский вещательный союз заявил, что некоторые оценки были засчитаны некорректно из-за человеческой ошибки. Чтобы все было честно, итоговые результаты были скорректированы.
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Европейский вещательный союз пересмотрел итоги Евровидения-2019: Зена 24, а не 25!
КП - Беларусьвчера в 14:24
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