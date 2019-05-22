Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурсаРИА Новости вчера в 14:14

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников. Как говорится в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС), во время шоу некоторые баллы были начислены некорректно.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Google предсказал победителей Евровидения-2019

Snob.ruвчера в 18:24

Организаторы Евровидения-2019 пересчитали итоги голосования в финале

RT на русскомвчера в 14:43

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Lenta.ruвчера в 13:59

Организатор «Евровидения» пересмотрел итоги конкурса

РБКвчера в 14:17

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

РИА Новостивчера в 14:14

Организатор «Евровидения» пересчитал итоги финального голосования

Ведомостивчера в 14:27

Организаторы пересмотрели итоги «Евровидения». Лазарев по-прежнему третий

ТАССвчера в 13:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 00:46, Ашберн

Европейский вещательный союз пересмотрел итоги Евровидения-2019: Зена 24, а не 25!

КП - Беларусьвчера в 14:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 00:46, Ашберн
Политика

В НАТО снова призвали Россию покинуть Крым

НАТО не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено вчера в 22:37
Шоу-бизнес

Бывшая подруга Прохора Шаляпина утверждает, что ждет от него ребенка

Бывшая подруга музыканта Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева заявила, что ждет ребенка от певца.
Обновлено в 00:19
Финансы

Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»

Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалование на зарплатные карты, не интересуются условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».
Обновлено вчера в 22:45
Общество

Почти половина россиян выступили за равные права для геев

За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Политика

В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

Американская компания Bradford Exchange отчеканила монету, посвященную 75-летней годовщине победы союзников во Второй мировой войне.
Обновлено вчера в 23:25
Музыка

Лазарев оценил выступления лидеров Евровидения

Обновлено вчера в 23:26
Политика

Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
Обновлено вчера в 14:23
Футбол

Как «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России

Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

Автобус с российскими туристами опрокинулся на трассе в Италии

По данным посольства РФ в Италии, среди пострадавших могут быть российские туристы. Всего в автобусе находилось 60 пассажиров.
Обновлено вчера в 06:02
Авто

Таких Патриотов вы не видели: 9 необычных версий УАЗа

УАЗ Патриот появился не на пустом месте – по сути это глубоко модернизированный УАЗ-3162 «Симбир», выпускавшийся с 2000 года.
Обновлено вчера в 23:01
Футбол

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с киевским «Динамо»

Футболисты донецкого "Шахтера" сыграли вничью с киевским "Динамо" в матче чемпионата Украины.
Обновлено вчера в 14:58
Шоу-бизнес

Ани Лорак рассказала о жизни после развода и новой любви

Ани Лорак впервые рассказала фанатам о жизни после развода с Муратом Налчаджиоглу и новой любви.
Обновлено в 00:11
Экономика

Гендиректор «Яндекс.Такси» занял второй по значимости пост в «Яндексе»

На вновь созданную должность управляющего директора группы компаний «Яндекс» назначили руководившего «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна.
Обновлено вчера в 22:21
Экономика

Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией

Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено вчера в 08:31
Гаджеты

Смартфоны Huawei отключат от обновлений Android

Владельцы смартфонов Huawei в ближайшее время могут столкнуться с большой проблемой: их гаджеты на Android перестанут получать обновления.
Обновлено 20 мая в 04:09
Политика

МИД КНР: Китай не приемлет неравноправного торгового соглашения с США

Пекин считает неприемлемым заключения сделки с Вашингтоном по торговым вопросам, если она будет предложена на неравноправных условиях.
Обновлено в 00:32
Армия и оружие

Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток

Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 17:57
Политика

Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНР

Обновлено вчера в 22:35
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено вчера в 15:27
Хоккей

Патрик Кейн удивлен, что Артемия Панарина не пригласили в сборную

Нападающий "Чикаго" и сборной США поделился поделился ожиданиями от встречи со сборной России в четвертьфинале чемпионата мира.
Обновлено вчера в 14:00
Здоровье

Барнаулец устроил пикет у «Макдональдса»

21 мая руководитель краевого молодежного отделения ЛДПР Захар Торычев провел одиночный пикет у «Макдональдса» на Павловском тракте.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

Суд снял обвинения с жительницы Томска, дочь которой загрызли собаки

Кировская районный суд Томска снял обвинения с матери новорожденной девочки, которую насмерть загрызли овчарка и ротвейлер.
Обновлено в 00:28
Транспорт

Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134

Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено 21 мая в 13:31
Происшествия

В Китае казнят шизофреника, зарезавшего двух школьников

Суд средней ступени Шанхая приговорил к смерти страдающего от шизофрении 30-летнего мужчину, который в 2018 году убил ножом двух школьников.
Обновлено в 00:15
Происшествия

В Мексике девять человек погибли в столкновении банд

Столкновение двух противоборствующих преступных группировок в Мексике закончилось гибелью девяти и ранением четырех человек, сообщила в среду генеральная прокуратура штата Мичоакан.
Обновлено вчера в 21:21
Политика

Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено вчера в 18:40
Экономика

Минтруд предложил сделать из Пенсионного фонда публичную компанию

Министерство труда и социальной защиты предложило изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК).
Обновлено вчера в 23:56
Общество

Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать

Обновлено вчера в 23:19
Авто

Завод в КЧР намерен собирать автомобили марки Ravon

Глава республики Рашид Темрезов раскрыл планы предприятия в докладе-послании об итогах работы в 2018 году Автозавод "ДерВейс", принадлежащий брату экс-сентатора от КЧР Вячеслава Дерева, будет выпускать автомобили марки Ravon, сообщил в докладе-послании об итогах работы в 2018 году глава республики Рашид Темрезов.
Обновлено вчера в 11:46
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено вчера в 07:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное