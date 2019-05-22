Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурсаРИА Новости 14:14
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников. Как говорится в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС), во время шоу некоторые баллы были начислены некорректно.
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Экономика
Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией
Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Политика
В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР
Американская компания Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к годовщине окончания Второй мировой войны юбилейную монету со странами-союзниками.
Обновлено в 19:53
Общество
Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМ о храме
Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса ВЦИОМ по строительству храма в Екатеринбурге, раскритиковав его результаты.
Обновлено в 17:49
Шоу-бизнес
У Антона Гусева объявился внебрачный сын: результаты ДНК-теста
Несколько лет назад Антон Гусев крутил роман с некой Дарьей Хладковой. Теперь же женщина утверждает, что родила сына экс-участнику «ДОМа-2».
Обновлено в 09:00
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления
Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено вчера в 07:46
Авто
Эксперты Euro NCAP проверили безопасность пяти новинок для России
Европейская организация Euro NCAP провела краш-тесты 7 новых моделей, 5 из которых уже доступны или в ближайшее время появятся на российском рынке.
Обновлено в 06:45
Политика
Франция объяснила, почему не позвала Путина в Нормандию
В пресс-службе Елисейского дворца подтвердили, что президента РФ Владимира Путина не пригласили на годовщину высадки в Нормандии союзнических войск по антигитлеровской коалиции.
Обновлено вчера в 09:28
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:13
Авто
Названа стоимость российского электромобиля ZETTA
Обновлено в 01:12
Общество
В США разрешили пускать умерших людей на удобрения
Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
МИД РФ заявил, что США обвинили Россию в ударах по объектам в Идлибе
Американские власти инициировали кампанию по обвинению России в ударах по гражданским объектам в провинции Идлиб.
Обновлено в 19:01
Политика
Пушков поставил на место представителя США по Сирии
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заявление американского спецпредставителя по Сирии Джеймса Джеффри о том, что якобы Россия «усугубила конфликт» в Сирии, а теперь может помочь разрешить его.
Обновлено в 18:26
Кино
Роберт Паттинсон станет новым «Бэтменом»
Многие поклонники «Бэтмена» переживают о возрасте актера, хотя Паттинсон не станет самым молодым «Бэтменом» - когда Кристиан Бэйл примерил костюм героя, ему был всего 31 год, Роберту же сейчас 33.
Обновлено 20 мая в 03:24
Футбол
Тульский «Арсенал» впервые сыграет в Лиге Европы
Тульский «Арсенал» примет участие в квалификации Лиги Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 13:56
Происшествия
В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении экс-главы Росреестра
В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.
Обновлено в 05:37
Экономика
На технологический скачок России может быть потрачено более 43 млрд рублей
Проект предполагает, что к 2024 году РФ станет значимым игроком на рынке квантовых технологий: по отдельным направлениям, таким как квантовые вычисления, можно сократить отставание, а по другим — «выйти на мировой уровень», например, заняв 8% глобального рынка квантовых коммуникаций, говорится в презентации.
Обновлено в 18:09
Общество
В Египте установилась рекордная жара
Рекордная для мая жара установилась в Египте, в четверг столбики термометров в столице страны Каире будут показывать плюс 45 градусов.
Обновлено в 19:20
Авто
BMW представила самые мощные версии кроссоверов X5 и X7
Немецкий автопроизводитель представил «заряженные» модификации кроссоверов X5 и X7 — X5 M50i и X7 M50i.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Оппозиционера Леонида Волкова арестовали на 20 суток
Оппозиционный политик, глава штаба ФБК Леонид Волков получил 20 суток административного ареста.
Обновлено в 13:43
Общество
Минпросвещения РФ представило новые правила выявления одаренных детей
Новый проект правил по выявлению и сопровождению одаренных детей поможет более эффективному выявлению одаренных детей, сообщает пояснительная записка к проекту, опубликованная 22 мая на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 19:53
Происшествия
Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии
Глава дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио назвал одну из возможных причин аварии, в результате которой, по данным департамента гражданской защиты Италии, один человек погиб и 10 пострадали.
Обновлено в 09:06
Авто
Составлен рейтинг лучших летних шин
Обновлено в 09:36
Гаджеты
Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров
Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании.
Обновлено в 07:35
Экономика
Отток капитала с рынка акций замедлился до 6,5 млрд рублей
Отток иностранного капитала с российского рынка акций по итогам апреля 2019 года замедлился до 6,5 млрд рублей.
Обновлено в 08:26
Кино
Фонд кино получил 1 млрд рублей на создание семейных фильмов
Фонд кино получил от правительства страны 1 миллиард рублей, который направят на поддержку отечественных фильмов для детей и всей семьи.
Обновлено в 06:05
Космос
Уфологи нашли новые следы инопланетян
Обновлено в 19:08
Культура
Сергей Полунин и Юка Ойши создали балет «Распутин» без опоры на факты
Накануне хореограф и основные артисты балета представили постановку прессе, где и выяснилось, что Распутин зиждется на убеждениях его создателей.
Обновлено в 19:47
Здоровье
От укусов клещей пострадали почти 2 тысячи человек
От укусов клещей пострадали почти 2 тысячи человек.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Иван Дорн сменил имидж
Обновлено в 20:00
Финансы
Набиуллина опровергла подозрения США в манипулировании валютным курсом
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у Министерства финансов США нет оснований для обвинения России в манипулировании валютным курсом рубля.
Обновлено в 19:23