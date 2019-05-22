Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурсаРИА Новости вчера в 14:14
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников. Как говорится в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС), во время шоу некоторые баллы были начислены некорректно.
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Пересчет результатов «Евровидения» и обида Лазарева: как развивались скандалы
Московский Комсомолец08:09
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Европейский вещательный союз пересмотрел итоги «Евровидения-2019»: Зена 24-я, а не 25-я!
КП - Беларусьвчера в 14:24
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Политика
Трамп допустил включение вопроса Huawei в торговую сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп не исключил, что вопрос с китайской телекоммуникационной компанией Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения между США и КНР, если такая сделка будет заключена.
Обновлено в 17:24
Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:27
Общество
Минтранс сократит прием иностранных пилотов
Минтранс РФ планирует вдвое сократить квоту российских авиакомпаний на прием иностранных пилотов.
Обновлено в 12:05
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Политика
Тимошенко оценила идею референдума о соглашениях с Россией
21 мая сообщалось, что Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 17:51
Хоккей
Тренер сборной США объяснил причину поражения от российских хоккеистов
Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл прокомментировал поражение от национальной команды России в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею.
Обновлено в 17:37
Культура
Победителя шоу «Голос. Дети» определят в спецвыпуске
Необходимость в спецвыпуске появилась после того, как было доказано, что дочь певицы Алсу Микелла победила в финале в результате «накрутки» голосов.
Обновлено в 18:49
Хоккей
НХЛ удовлетворена решением о сокращении дисквалификации Войнова
Национальная хоккейная лига (НХЛ) удовлетворена решением независимого арбитража о сокращении срока дисквалификации российского защитника Вячеслава Войнова до середины следующего сезона.
Обновлено в 17:56
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено в 17:51
Технологии
Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян
Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Экс-премьер Самарас: Меркель предлагала Грецию временно выйти из еврозоны
Канцлер Германии Ангела Меркель предлагала бывшему премьер-министру Греции Антониса Самарасу временный Grexit - выход Греции из еврозоны, но он категорически отверг это предложение, о чем сообщил в интервью телеканалу Skai для фильма "Греческое банкротство".
Обновлено в 17:52
Шоу-бизнес
«Наехавший» на Собчак Виторган заглаживает вину
Накануне на YouTube–канале Ксении Собчак было опубликовано интервью телеведущей с культовым датским режиссером Ларсом фон Триером.
Обновлено в 17:14
Политика
Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом
Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06
Армия и оружие
Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ
Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР.
Обновлено в 08:39
Космос
Редкое явление. Над Астраханской областью поплывут серебристые облака
Один раз в несколько лет На широте Москвы серебристые облака появляются относительно редко, а в Астраханской области частота еще меньше — раз в несколько лет.
Обновлено в 08:30
Технологии
Российские SIM-карты создадут на чипах Samsung
По данным РБК, в продажу российские SIM-карты поступят с декабря текущего года.
Обновлено в 08:50
Наука
Ученые назвали самый смертоносный вид курения
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Происшествия
По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
Обновлено в 13:32
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 20 летательных аппаратов, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено в 18:04
Наука
Ученые выяснили, что любовь к мясу после 50 лет опасна для здоровья
Ученые-диетологи из США установили, что пристрастие к мясу и сыру после 50 лет опасно для здоровья человека.
Обновлено в 17:43
Общество
Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю
Владелец компании «Афалина» Алексей Решетов, которая выловила 11 косаток и 90 белух в Приморье, отказался выпускать их из «китовой тюрьмы», так как считает их своей собственностью.
Обновлено в 05:13
Общество
Соловьёв отказался от дуэли с журналистом
Обновлено в 07:13
Политика
Зеленский решил не реагировать на петицию о своей отставке
Обновлено в 17:38
Наука
Динозавры могли переходить от ходьбы на четырех лапах к двум в течение жизни
Растительноядные великаны — диплодоки, брахиозавры и другие зауроподы — были слишком велики и могли опираться лишь на все четыре мощные лапы.
Обновлено 21 мая в 02:52
Армия и оружие
Российские военные специалисты могут отправиться в Республику Конго
Отправка российских специалистов будет осуществлена в том случае, если власти Республики Конго заключат контракт с Россией на поставку новой военной техники.
Обновлено в 14:00