Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурсаРИА Новости вчера в 14:14

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников. Как говорится в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС), во время шоу некоторые баллы были начислены некорректно.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Пересчет результатов «Евровидения» и обида Лазарева: как развивались скандалы

Московский Комсомолец08:09

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

РИА Новостивчера в 14:14

Организаторы Евровидения-2019 пересчитали итоги голосования в финале

RT на русскомвчера в 14:43

Организатор «Евровидения» пересмотрел итоги конкурса

РБКвчера в 14:17

Организаторы «Евровидения» пересчитали итоги голосования

Известия05:06

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Lenta.ruвчера в 13:59

Организаторы пересмотрели итоги «Евровидения». Лазарев по-прежнему третий

ТАССвчера в 13:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 19:10, Ашберн

Европейский вещательный союз пересмотрел итоги «Евровидения-2019»: Зена 24-я, а не 25-я!

КП - Беларусьвчера в 14:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Происшествия

На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов

Обновлено в 14:41
Политика

Трамп допустил включение вопроса Huawei в торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп не исключил, что вопрос с китайской телекоммуникационной компанией Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения между США и КНР, если такая сделка будет заключена.
Обновлено в 17:24
Политика

США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений

Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:27
Общество

Минтранс сократит прием иностранных пилотов

Минтранс РФ планирует вдвое сократить квоту российских авиакомпаний на прием иностранных пилотов.
Обновлено в 12:05
Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Политика

Тимошенко оценила идею референдума о соглашениях с Россией

21 мая сообщалось, что Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 17:51
Происшествия

Неудачный заплыв: спасатели вытащили из Москва-реки пьяного мужчину

Обновлено в 17:41
Хоккей

Тренер сборной США объяснил причину поражения от российских хоккеистов

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл прокомментировал поражение от национальной команды России в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею.
Обновлено в 17:37
Культура

Победителя шоу «Голос. Дети» определят в спецвыпуске

Необходимость в спецвыпуске появилась после того, как было доказано, что дочь певицы Алсу Микелла победила в финале в результате «накрутки» голосов.
Обновлено в 18:49
Хоккей

НХЛ удовлетворена решением о сокращении дисквалификации Войнова

Национальная хоккейная лига (НХЛ) удовлетворена решением независимого арбитража о сокращении срока дисквалификации российского защитника Вячеслава Войнова до середины следующего сезона.
Обновлено в 17:56
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено в 17:51
Технологии

Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян

Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.
Обновлено вчера в 16:59
Политика

Экс-премьер Самарас: Меркель предлагала Грецию временно выйти из еврозоны

Канцлер Германии Ангела Меркель предлагала бывшему премьер-министру Греции Антониса Самарасу временный Grexit - выход Греции из еврозоны, но он категорически отверг это предложение, о чем сообщил в интервью телеканалу Skai для фильма "Греческое банкротство".
Обновлено в 17:52
Шоу-бизнес

«Наехавший» на Собчак Виторган заглаживает вину

Накануне на YouTube–канале Ксении Собчак было опубликовано интервью телеведущей с культовым датским режиссером Ларсом фон Триером.
Обновлено в 17:14
Политика

Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом

Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06
Армия и оружие

Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР.
Обновлено в 08:39
Космос

Редкое явление. Над Астраханской областью поплывут серебристые облака

Один раз в несколько лет На широте Москвы серебристые облака появляются относительно редко, а в Астраханской области частота еще меньше — раз в несколько лет.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес

Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова

Обновлено в 08:34
Технологии

Российские SIM-карты создадут на чипах Samsung

По данным РБК, в продажу российские SIM-карты поступят с декабря текущего года.
Обновлено в 08:50
Наука

Ученые назвали самый смертоносный вид курения

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Политика

Виктории Нуланд отказали в российской визе

Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Происшествия

По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
Обновлено в 13:32
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю

Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 20 летательных аппаратов, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено в 18:04
Наука

Ученые выяснили, что любовь к мясу после 50 лет опасна для здоровья

Ученые-диетологи из США установили, что пристрастие к мясу и сыру после 50 лет опасно для здоровья человека.
Обновлено в 17:43
Общество

Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю

Владелец компании «Афалина» Алексей Решетов, которая выловила 11 косаток и 90 белух в Приморье, отказался выпускать их из «китовой тюрьмы», так как считает их своей собственностью.
Обновлено в 05:13
Общество

Соловьёв отказался от дуэли с журналистом

Обновлено в 07:13
Политика

Зеленский решил не реагировать на петицию о своей отставке

Обновлено в 17:38
Наука

Динозавры могли переходить от ходьбы на четырех лапах к двум в течение жизни

Растительноядные великаны — диплодоки, брахиозавры и другие зауроподы — были слишком велики и могли опираться лишь на все четыре мощные лапы.
Обновлено 21 мая в 02:52
Армия и оружие

Российские военные специалисты могут отправиться в Республику Конго

Отправка российских специалистов будет осуществлена в том случае, если власти Республики Конго заключат контракт с Россией на поставку новой военной техники.
Обновлено в 14:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное