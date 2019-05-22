Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурсаРИА Новости вчера в 14:14

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников. Как говорится в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС), во время шоу некоторые баллы были начислены некорректно.
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Организаторы «Евровидения» пересчитали итоги голосования

Известия05:06

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

РИА Новостивчера в 14:14

Организаторы Евровидения-2019 пересчитали итоги голосования в финале

RT на русскомвчера в 14:43

Организатор «Евровидения» пересмотрел итоги конкурса

РБКвчера в 14:17

Организаторы «Евровидения» пересчитали итоги голосования в финале из-за ошибки

Эхо Москвы02:32

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Lenta.ruвчера в 13:59

Организаторы пересмотрели итоги «Евровидения». Лазарев по-прежнему третий

ТАССвчера в 13:33
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 23:41, Ашберн

Европейский вещательный союз пересмотрел итоги «Евровидения-2019»: Зена 24-я, а не 25-я!

КП - Беларусьвчера в 14:24
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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