Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурсаРИА Новости вчера в 14:14
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников. Как говорится в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС), во время шоу некоторые баллы были начислены некорректно.
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Европейский вещательный союз пересмотрел итоги «Евровидения-2019»: Зена 24-я, а не 25-я!
КП - Беларусьвчера в 14:24
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
Шоу-бизнес
«Наехавший» на Собчак Виторган заглаживает вину
Накануне на YouTube–канале Ксении Собчак было опубликовано интервью телеведущей с культовым датским режиссером Ларсом фон Триером.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие
В Цивильском районе прошла тренировка по десантно-штурмовой подготовке
Стало известно, что спецназовцы Управления Росгвардии по Чувашии провели занятия по десантно-штурмовой подготовке.
Обновлено в 08:50
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено в 16:35
Общество
Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей
Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено вчера в 09:32
Общество
Госдума приняла закон о фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:21
Армия и оружие
Трамп считает, что США не должны были вторгаться в Ирак
Президент США Дональд Трамп заявил, что стране не нужно было в 2003 году вторгаться в Ирак для свержения президента Саддама Хусейна, необходимо было наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
Обновлено в 17:54
Армия и оружие
В России за шесть лет «растаяли» восемь АПЛ
Обновлено в 21:05
Происшествия
«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой в московском метро
Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес
Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева
Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $69 за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 5 апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 22:59
Происшествия
В Китае десять человек погибли при опрокидывании судна
Десять человек погибли, ещё восемь числятся пропавшими без вести в результате опрокидывания судна в китайской провинции Гуйчжоу, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 22:51
Армия и оружие
Небензя выступил против использования ударных беспилотников
Постпред России при ООН Василий Небензя выступил против участившегося использования ударных беспилотников.
Обновлено в 16:53
Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:27
Здоровье
Эксперты рассказали, как правильно выбрать шаурму
Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием, что заказывать в фаст-фуде, как правильно готовить бутерброд, какой кофе полнит больше еды и как есть всё, что хочется.
Обновлено в 22:40
Наука
Ученые назвали самый смертоносный вид курения
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Авто
Названы модели LADA, которые появятся в следующем году
В конце прошлого года был заключен спеиальный инвестиционный контракт автобренда с Минпромторгом России, по условиям которого за 10 лет действия контракта LADA наладит выпуск 26 своих новых моделей.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Няню приговорили к 14 годам за жестокое убийство малыша кашей
В Архангельской области суд приговорил к 14 годам заключения жительницу села Холмогоры, которую признали виновной в жестоком убийстве двухлетнего ребенка.
Обновлено в 12:37
Футбол
Виктор Гончаренко во второй раз стал отцом
Обновлено в 16:22
Здоровье
Профессор рассказал о рисках для туристов в Европе
"Предполагается, что нестандартные вспышки новых и передаваемых через переносчиков болезней будут происходить с постепенным риском появления эндемичности в некоторых районах", - сказал специалист.
Обновлено в 18:35
Происшествия
Свердловская ГИБДД устроит облаву на пьяных водителей в выходные
В ГИБДД напоминают, что сообщить о нетрезвом водителе на дороге можно по телефонам 269-77-00 и 02.
Обновлено в 22:39
Политика
Пушков прокомментировал отказ Нуланд в российской визе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд в российской визе.
Обновлено в 23:16
Происшествия
Москвичей предупредили об атаках ворон
Ранее жителей столичного региона предупреждали об агрессивных змеях в лесопарках.
Обновлено в 22:06
Здоровье
Названы самые распространенные причины развития рака
Обновлено в 10:52