Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурсаРИА Новости 14:14
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников. Как говорится в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС), во время шоу некоторые баллы были начислены некорректно.
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Происшествия
Силовики ликвидировали двух боевиков во Владимирской области
По данным Национального террористического комитета (НАК), силовики заблокировали бандитов в одном из частных домов Кольчугино.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении экс-главы Росреестра
В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Пентагон решает об отправке на Ближний Восток 5 тыс. военных
Министерство обороны США рассматривает запрос на отправку дополнительных 5 тыс. военных на Ближний Восток, сообщает Reuters со ссылкой на два официальных лица, говоривших на условиях анонимности.
Обновлено в 17:52
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею
Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.
Обновлено вчера в 16:42
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:13
Культура
Липницкая выступит в театрализованном ледовом шоу в Японии
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая примет участие в театрализованном ледовом шоу Ice Hyoen.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Политика
Захарова оценила сообщения о поставках нефти из Венесуэлы в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала сообщения СМИ о возобновлении Соединёнными Штатами закупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:04
Политика
США продолжают предупреждать Турцию о последствиях приобретения С-400
США продолжают предупреждать Турцию о последствиях приобретения российских ЗРК С-400, сказала журналистам в среду официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
Обновлено в 18:21
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Италии россиян возросло
Число пострадавших в результате ДТП в Италии россиян выросло до 31. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».
Обновлено в 07:58
Политика
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Обновлено в 09:17
Кино
Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет
Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено вчера в 15:42
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 14:13
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Общество
74% жителей Екатеринбурга назвали сквер неудачным местом для храма
Большинство жителей Екатеринбурга (74%) назвали сквер на Октябрьской площади в центре города неудачным местом для строительства храма, такие данные представил в среду ВЦИОМ.
Обновлено в 09:55
Экономика
Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ
Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено в 13:50
Авто
Land Rover представил новый Discovery Sport
Созданный на базе новейшей архитектуры Land Rover Premium Transverse Architecture (PTA), Discovery Sport гарантирует еще большую универсальность.
Обновлено в 04:01
Здоровье
Названо оптимальное количество кефира для употребления в сутки
«Оптимальным» количеством кефира специалист назвала один стакан в два дня.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса
Обновлено в 12:06
Политика
Украина направила в СБ ООН пояснения по закону о языке
Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко направил председателю Совбеза письмо с пояснениями закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Обновлено в 16:38
Общество
Мусорный Uber: как утилизировать отходы при помощи digital‐технологий?
Выбираете удобный способ связи с агрегатором, оставляете заказ, машина приедет по указанному адресу и заберет отходы.
Обновлено в 11:41
Политика
Матвиенко прокомментировала увольнение журналистов «Коммерсанта»
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не имеет отношения к увольнению журналистов отдела политики газеты «Коммерсант».
Обновлено в 07:30
Политика
В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой, на которой нет СССР
Американская частная компания Bradford Exchange, специализирующаяся на изготовлении сувенирной продукции, выпустила юбилейную монету с союзниками к 75-летию с момента окончания Второй мировой войны, на которой отсутствует СССР.
Обновлено в 17:34
Политика
Вынесен первый приговор по делу об убийстве «Гиви» в ДНР
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) вынесли первый приговор по делу об убийстве командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»), сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) республики.
Обновлено в 17:24
Экономика
Почти 24 миллиона работающих россиян могут лишиться пенсии
«Совершенно секретно»: Пенсионный фонд РФ не получает данные 24 работающих россиян.
Обновлено в 04:21
Хоккей
Защитник сборной США: «Надеюсь, Капризов завтра сыграет плохо»
Надеюсь, Капризов завтра сыграет плохо.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие
SpaceX требует от ВВС США деньги на разработку ракет
Американская компания SpaceX Илона Маска через суд пытается добиться от ВВС США пересмотра решения об отказе предоставить контракт на разработку и поставку ракет, передает Reuters.
Обновлено в 18:29
Общество
Prada откажется от использования натурального меха
Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.
Обновлено в 11:53