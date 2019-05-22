Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурсаРИА Новости 14:14

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников. Как говорится в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС), во время шоу некоторые баллы были начислены некорректно.
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Организатор «Евровидения» пересмотрел итоги конкурса

РБК14:17

Организаторы Евровидения-2019 пересчитали итоги голосования в финале

RT на русском14:43

Организатор «Евровидения» пересчитал итоги финального голосования

Ведомости14:27

Организаторы «Евровидения» пересчитали итоги голосования, лидеры остались те же

Коммерсантъ15:00

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

РИА Новости14:14

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Lenta.ru13:59

Организаторы пересмотрели итоги «Евровидения». Лазарев по-прежнему третий

ТАСС13:33
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Европейский вещательный союз пересмотрел итоги Евровидения-2019: Зена 24, а не 25!

КП - Беларусь14:24
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 18:40, Ашберн
Происшествия

Силовики ликвидировали двух боевиков во Владимирской области

По данным Национального террористического комитета (НАК), силовики заблокировали бандитов в одном из частных домов Кольчугино.
Обновлено в 02:38
Происшествия

В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении экс-главы Росреестра

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Пентагон решает об отправке на Ближний Восток 5 тыс. военных

Министерство обороны США рассматривает запрос на отправку дополнительных 5 тыс. военных на Ближний Восток, сообщает Reuters со ссылкой на два официальных лица, говоривших на условиях анонимности.
Обновлено в 17:52
Хоккей

Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею

Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.
Обновлено вчера в 16:42
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:13
Культура

Липницкая выступит в театрализованном ледовом шоу в Японии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая примет участие в театрализованном ледовом шоу Ice Hyoen.
Обновлено в 13:57
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Политика

Захарова оценила сообщения о поставках нефти из Венесуэлы в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала сообщения СМИ о возобновлении Соединёнными Штатами закупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:04
Политика

США продолжают предупреждать Турцию о последствиях приобретения С-400

США продолжают предупреждать Турцию о последствиях приобретения российских ЗРК С-400, сказала журналистам в среду официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
Обновлено в 18:21
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Италии россиян возросло

Число пострадавших в результате ДТП в Италии россиян выросло до 31. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».
Обновлено в 07:58
Политика

Зеленский пожаловался на президентское кресло

Обновлено в 09:17
Баскетбол

УНИКС обыграл «Химки» в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ

Обновлено в 15:33
Кино

Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет

Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено вчера в 15:42
Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 14:13
Футбол

Массимо Каррера: Заинтересован работать в России, мне там понравилось

Обновлено в 10:49
Авто

Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta

Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Общество

74% жителей Екатеринбурга назвали сквер неудачным местом для храма

Большинство жителей Екатеринбурга (74%) назвали сквер на Октябрьской площади в центре города неудачным местом для строительства храма, такие данные представил в среду ВЦИОМ.
Обновлено в 09:55
Экономика

Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ

Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено в 13:50
Авто

Land Rover представил новый Discovery Sport

Созданный на базе новейшей архитектуры Land Rover Premium Transverse Architecture (PTA), Discovery Sport гарантирует еще большую универсальность.
Обновлено в 04:01
Здоровье

Названо оптимальное количество кефира для употребления в сутки

«Оптимальным» количеством кефира специалист назвала один стакан в два дня.
Обновлено в 00:02
Происшествия

Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

Обновлено в 12:06
Политика

Украина направила в СБ ООН пояснения по закону о языке

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко направил председателю Совбеза письмо с пояснениями закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Обновлено в 16:38
Общество

Мусорный Uber: как утилизировать отходы при помощи digital‐технологий?

Выбираете удобный способ связи с агрегатором, оставляете заказ, машина приедет по указанному адресу и заберет отходы.
Обновлено в 11:41
Политика

Матвиенко прокомментировала увольнение журналистов «Коммерсанта»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не имеет отношения к увольнению журналистов отдела политики газеты «Коммерсант».
Обновлено в 07:30
Политика

В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой, на которой нет СССР

Американская частная компания Bradford Exchange, специализирующаяся на изготовлении сувенирной продукции, выпустила юбилейную монету с союзниками к 75-летию с момента окончания Второй мировой войны, на которой отсутствует СССР.
Обновлено в 17:34
Политика

Вынесен первый приговор по делу об убийстве «Гиви» в ДНР

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) вынесли первый приговор по делу об убийстве командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»), сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) республики.
Обновлено в 17:24
Экономика

Почти 24 миллиона работающих россиян могут лишиться пенсии

«Совершенно секретно»: Пенсионный фонд РФ не получает данные 24 работающих россиян.
Обновлено в 04:21
Хоккей

Защитник сборной США: «Надеюсь, Капризов завтра сыграет плохо»

Надеюсь, Капризов завтра сыграет плохо.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие

SpaceX требует от ВВС США деньги на разработку ракет

Американская компания SpaceX Илона Маска через суд пытается добиться от ВВС США пересмотра решения об отказе предоставить контракт на разработку и поставку ракет, передает Reuters.
Обновлено в 18:29
Общество

Prada откажется от использования натурального меха

Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.
Обновлено в 11:53
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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