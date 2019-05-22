Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурсаРИА Новости 14:14

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников. Как говорится в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС), во время шоу некоторые баллы были начислены некорректно.

Происшествия Силовики ликвидировали двух боевиков во Владимирской области По данным Национального террористического комитета (НАК), силовики заблокировали бандитов в одном из частных домов Кольчугино.

Происшествия В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении экс-главы Росреестра В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.

Армия и оружие Пентагон решает об отправке на Ближний Восток 5 тыс. военных Министерство обороны США рассматривает запрос на отправку дополнительных 5 тыс. военных на Ближний Восток, сообщает Reuters со ссылкой на два официальных лица, говоривших на условиях анонимности.

Хоккей Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.

Культура Липницкая выступит в театрализованном ледовом шоу в Японии Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая примет участие в театрализованном ледовом шоу Ice Hyoen.

Происшествия Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.

Политика Захарова оценила сообщения о поставках нефти из Венесуэлы в США Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала сообщения СМИ о возобновлении Соединёнными Штатами закупок венесуэльской нефти.

Политика США продолжают предупреждать Турцию о последствиях приобретения С-400 США продолжают предупреждать Турцию о последствиях приобретения российских ЗРК С-400, сказала журналистам в среду официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

Происшествия Число пострадавших в ДТП в Италии россиян возросло Число пострадавших в результате ДТП в Италии россиян выросло до 31. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».

Кино Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.

Энергетика Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

Авто Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.

Общество 74% жителей Екатеринбурга назвали сквер неудачным местом для храма Большинство жителей Екатеринбурга (74%) назвали сквер на Октябрьской площади в центре города неудачным местом для строительства храма, такие данные представил в среду ВЦИОМ.

Экономика Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.

Авто Land Rover представил новый Discovery Sport Созданный на базе новейшей архитектуры Land Rover Premium Transverse Architecture (PTA), Discovery Sport гарантирует еще большую универсальность.

Здоровье Названо оптимальное количество кефира для употребления в сутки «Оптимальным» количеством кефира специалист назвала один стакан в два дня.

Политика Украина направила в СБ ООН пояснения по закону о языке Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко направил председателю Совбеза письмо с пояснениями закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Общество Мусорный Uber: как утилизировать отходы при помощи digital‐технологий? Выбираете удобный способ связи с агрегатором, оставляете заказ, машина приедет по указанному адресу и заберет отходы.

Политика Матвиенко прокомментировала увольнение журналистов «Коммерсанта» Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не имеет отношения к увольнению журналистов отдела политики газеты «Коммерсант».

Политика В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой, на которой нет СССР Американская частная компания Bradford Exchange, специализирующаяся на изготовлении сувенирной продукции, выпустила юбилейную монету с союзниками к 75-летию с момента окончания Второй мировой войны, на которой отсутствует СССР.

Политика Вынесен первый приговор по делу об убийстве «Гиви» в ДНР В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) вынесли первый приговор по делу об убийстве командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»), сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) республики.

Экономика Почти 24 миллиона работающих россиян могут лишиться пенсии «Совершенно секретно»: Пенсионный фонд РФ не получает данные 24 работающих россиян.

Армия и оружие SpaceX требует от ВВС США деньги на разработку ракет Американская компания SpaceX Илона Маска через суд пытается добиться от ВВС США пересмотра решения об отказе предоставить контракт на разработку и поставку ракет, передает Reuters.