Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурсаРИА Новости вчера в 14:14

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников. Как говорится в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС), во время шоу некоторые баллы были начислены некорректно.
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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

РИА Новостивчера в 14:14

Итоги «Евровидения» пересмотрены из-за ошибки

Газета.Ru01:33

Организаторы Евровидения-2019 пересчитали итоги голосования в финале

RT на русскомвчера в 14:43

Организатор «Евровидения» пересмотрел итоги конкурса

РБКвчера в 14:17

Организаторы «Евровидения» пересчитали итоги голосования в финале из-за ошибки

Эхо Москвы02:32

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Lenta.ruвчера в 13:59

Организаторы пересмотрели итоги «Евровидения». Лазарев по-прежнему третий

ТАССвчера в 13:33
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Европейский вещательный союз пересмотрел итоги «Евровидения-2019»: Зена 24-я, а не 25-я!

КП - Беларусьвчера в 14:24
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 03:52, Ашберн
Политика

В Совфеде оценили призыв НАТО к России покинуть Крым

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление главы Военного комитета НАТО Стюарта Пича о том, что Североатлантический альянс призывает Россию покинуть Крым.
Обновлено в 03:22
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross

АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
Обновлено вчера в 05:39
Политика

Петиция за отставку Зеленского стремительно набирает голоса

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского опубликована на официальном сайте.
Обновлено в 03:12
Общество

Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать

Летом и осенью 2018 года в Охотском море выловили почти 100 косаток и белух. Они содержатся в вольерах бухты Средней в Приморье.
Обновлено вчера в 23:19
Общество

Российский Forbes назвал 20 самых богатых наследников

Самым богатым наследником по версии журнала Forbes четвертый год подряд признается сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие

Украинские силовики потерялись и попали в плен в ДНР

По данным военных, инцидент произошел 22 мая, украинские силовики отклонились от маршрута во время движения на грузовом автомобиле.
Обновлено вчера в 22:44
Кино

Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией

Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
Обновлено 21 мая в 20:51
Политика

Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 15:05
Политика

Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Политика

Поставщика спецсвязи для Кремля объявили в международный розыск

Совладельца предприятия «Каскад», гражданина Израиля Чингиза Агаронова объявили в международный розыск по обвинению во взятках в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Обновлено в 02:58
Общество

На Москву надвигается резкое похолодание

Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

В ООН одобрили резолюцию об отказе Британии от архипелага Чагос

Как сообщает dailymail.co.uk, на заседании Генеральной ассамблеи ООН была принята резолюция о прекращении контроля Великобритании над островами Чагос в Индийском океане.
Обновлено вчера в 17:46
Кино

Вышел первый тизер сиквела «Притяжения» Фёдора Бондарчука

Во время Каннского кинорынка прошла презентация проектов студии Art Pictures Studio, в том числе и «Притяжения 2». Первая часть ленты Фёдора Бондарчука имела большой кассовый успех в России, а также была успешно продана во многие страны мира, в связи с чем сиквел вызывает повышенный интерес со стороны зарубежных дистрибьюторов.
Обновлено в 03:32
Транспорт

Робот поможет москвичам вернуть эвакуированный автомобиль

Согласно статистике департамента информтехнологий, у робота получается помочь горожанам вдвое быстрее, чем обычному живому оператору.
Обновлено в 02:05
Экономика

Пенсионный фонд РФ предлагают преобразовать в публичную компанию

Отмечается, что ранее идея преобразования ПФР в публично-правовую компанию уже обсуждалась в российском правительстве — ещё в декабре 2017 года.
Обновлено в 03:09
Происшествия

В Астрахани у экстремистов изъяли взрывчатку и коктейли Молотова

В ходе обыска кроме взрывчатки, зажигательных смесей и нацистской атрибутики следователи нашли инструкцию с формулами для создания компонентов взрывчатых веществ, патроны, военную экипировку, а также пневматическое оружие для проведения военно-тактических тренировок.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Автобус с российскими туристами разбился в Италии

Представитель посольства РФ в Италии подтвердил, что автобус, перевозивший российских туристов, попал в аварию в Тоскане, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:00
Гаджеты

Смартфоны Huawei отключают от Android и Google

Правительство США подвергло жестким санкциям компанию Huawei.
Обновлено 20 мая в 06:32
Политика

В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР

Обновлено вчера в 17:34
Наука

В России нейросеть оживила и научила говорить портрет Достоевского

Разработчики из России разработали приближенный к ИИ алгоритм, который при помощи сверточных нейронных сетей "оживляет" фотографии и картины.
Обновлено в 02:17
Общество

В России под угрозой исчезновения находятся шесть видов животных

Обновлено в 00:11
Политика

Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»

Обновлено вчера в 01:19
Наука

Ученые выяснили, что усы препятствуют появлению рака

Обновлено в 02:39
Экономика

«Ъ» рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий

До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров.
Обновлено в 02:06
Футбол

Вылетевший из премьер-лиги «Фулхэм» займется реконструкцией стадиона

"Фулхэм" на официальном сайте объявил о реконструкции стадиона "Крейвен Коттедж".
Обновлено в 00:42
Общество

Количество овощей с нитратами в России выросло

Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.
Обновлено в 02:31
Политика

Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о роспуске Верховной рады вступил в силу, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:11
Происшествия

В Тверской области отравились 11 школьников

В общеобразовательном учреждении, из которого были госпитализированы школьники, работают следователи и криминалисты СКР, а также сотрудники Роспотребнадзора по Тверской области.
Обновлено вчера в 13:03
Авто

Kia продемонстрировала интерьер нового кроссовера для России

В Сети появились первые официальные скетчи салона нового компактного паркетника от KIA, который выйдет на рынок до конца текущего года.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Удмуртии при пожаре погибли пять человек

В Удмуртии при пожаре в одном из домов села Пудем Ярского района погибли пять человек.
Обновлено в 03:18
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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