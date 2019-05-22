Музыка
Организаторы «Евровидения» пересчитали итоги голосованияГазета.Ru 15:26
Организаторы "Евровидения" пересчитали итоги финального голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса. "Это не повлияло на финальный результат, и победитель остался неизменным", - говорится в сообщении.
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Экономика
ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информацию
Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора.
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Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.
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«Шахтер» и «Динамо» сыграли вничью в матче с двумя удалениями
"Шахтер" сыграл вничью с киевским "Динамо" (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Украины. В составе донецкого клуба отличился Тете.
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Армия и оружие
Шойгу наградил российских журналистов за работу в Сирии
Восемь журналистов российских СМИ получили ведомственную награду "Участнику военной операции в Сирии".
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Два года назад «Локомотив» и «Урал» встретились в финале Кубка, и победу также праздновал «Локомотив» — 2:0. В концовке того матча между футболистами обеих команд возникла массовая драка, в результате красную карточку получили четыре футболиста.
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Экс-директор фабрики «Меньшевик» пытался свести счеты с жизнью в СИЗО
Бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника предприятия, пытался свести счеты с жизнью в СИЗО.
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У Антона Гусева объявился внебрачный сын: результаты ДНК-теста
Несколько лет назад Антон Гусев крутил роман с некой Дарьей Хладковой. Теперь же женщина утверждает, что родила сына экс-участнику «ДОМа-2».
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После прозвучавших в марте официальных реляций о полной победе Белый дом и Пентагон предпочитают закрывать глаза на растущий масштаб диверсионно-террористической деятельности террористов.
Обновлено в 12:19
Спорт
Исполком МОК рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выпустил документ, в котором рекомендовал сохранить бокс в качестве олимпийского вида спорта, которым он является с 1904 года среди мужчин и с 2012-го - среди женщин.
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В СПЧ предостерегли от запрета концертов молодежных исполнителей
Ответственный секретарь добавила, что если необходимо, можно "сделать возрастной ценз на посещение концертов этой группы, это вполне реально в рамках действующего законодательства".
Обновлено в 14:06
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Молодежки «Зенита» и «Енисея» сразятся на «Газпром Арене»
Молодежные команды «Зенита» и «Енисея» сыграют на «Газпром Арене» в 12:00 25 мая. Встреча пройдет в рамках заключительного тура первенства.
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Фирма Samsung для будущих своих смартфонов решила подготовить пятикратный оптический модуль.
Обновлено в 11:51
Происшествия
В Тверской области отравились 11 школьников
В общеобразовательном учреждении, из которого были госпитализированы школьники, работают следователи и криминалисты СКР, а также сотрудники Роспотребнадзора по Тверской области.
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Транспорт
Ульяновских перевозчиков могут лишить лицензии за изменение маршрута
Расширен перечень условий, при нарушении которых перевозчика могут лишить лицензии.
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Если вы думаете, что появление Porsche 718 Cayman GT4 без камуфляжа означает, что дебют новинки близок, то вы окажетесь правы.
Обновлено в 00:39
Общество
Безопасность на транспорте должна быть нормой
В 2018 году выявлено 26 случаев, когда владельцы беспилотных летательных аппаратов нарушили порядок использования воздушного пространства.
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Общество
Глава столичного департамента предпринимательства Алексей Фурсин рассказал Daily Storm о конкурсе «Прорыв года»
В преддверии мероприятия руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин рассказал о том, как проводится отбор участников конкурса, ответил на вопросы о необычных номинациях и иностранных бизнесменах.
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Брандт перейдет в дортмундскую «Боруссию»
Соглашение Брандта с «Байером» рассчитано до 2021 года, но в нем прописана опция выкупа игрока за 25 миллионов евро.
Обновлено вчера в 14:38
Общество
Лучший прогулочный участок выявляют в Моршанске
Городской смотр-конкурс «Лучший прогулочный участок» в детских садах выполняет сразу несколько задач.
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Участок голубой линии московского метро закроют в выходные
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Кино
К 150-летию со дня рождения Распутина снимут «документальный детектив»
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Здоровье
Одиночный пикет против закрытия психоневрологического диспансера прошел в Ижевске
Руководитель общественного движения «Центр медицинского права» Александр Золотарев вышел на одиночный пикет против закрытия психоневрологического диспансера № 3 в Глазове.
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Политика
Коломойский раскрыл детали последнего разговора с Зеленским
Бизнесмен Игорь Коломойский пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому справиться с тяжелой ежедневной работой на своем посту.
Обновлено в 06:02
Экономика
Финансовые нарушения выявлены в Большом театре
Проверка Счетной палаты выявила финансовые нарушения в Большом театре, сообщает ТАСС.
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Общество
Названы пять самых высокооплачиваемых вакансий мая
Вакансия батлера — управляющего домашним хозяйством, дворецкого — возглавила список наиболее высокооплачиваемых вакансий мая в России.
Обновлено в 02:37
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Срок освидетельствования инвалидности паллиативным пациентам сократят
Период освидетельствования инвалидности для паллиативных пациентов будет сокращен в десять раз - с 30 до трех дней.
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Toyota показала возрожденный минивэн Granvia
Стоит напомнить, что минивэн Toyota Granvia продавался на глобальном рынке с 1995 по 2002 годы.
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Ксения Собчак выпустила интервью с Ларсом фон Триером
Обновлено в 09:00