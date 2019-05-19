Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу ЛоуренсаМосковский Комсомолец вчера в 14:14
Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение». Об этом сообщил официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман. Ранее победителя конкурса Дункана Лоуренса уличили в нарушении правил.
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Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса
Московский Комсомолецвчера в 14:14
Европейский вещательный союз не будет аннулировать победу Лоуренса в Евровидении
RT на русскомвчера в 14:10
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Политика
Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме
Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:42
Кино
На HBO завершилась «Игра престолов»
HBO завершил показ финального эпизода сериала "Игра престолов". Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
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Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, 20 мая руководитель региона Александр Осипов назначил Татьяну Цымпилову министром культуры Забайкальского края.
Обновлено в 00:18
Хоккей
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира
Обновлено вчера в 18:23
Экономика
Мэрия Магадана просит финансовой помощи из бюджета Колымы
На заседании профильной комиссии гордумы было озвучено, что муниципальный долг Магадана на 1 января 2019 года составил 1,9 млрд рублей, а задолженность перед поставщиками и подрядчиками — 895 млн. рублей.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
Началась репетиция инаугурации Зеленского у Рады
У здания Рады началась репетиция инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено вчера в 09:31
Шоу-бизнес
Старшая дочь Валерия Меладзе открыла собственный бизнес
Инга начала зарабатывать своим хобби всего несколько лет назад — сама разрабатывала дизайн и технологию украшений.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Мбаппе сообщил, что может покинуть «ПСЖ», пишут СМИ
Обновлено вчера в 18:47
Общество
Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Шварценеггер рассказал, что сделает с напавшим на него в ЮАР
Обновлено вчера в 23:23
Политика
МВФ загнал Украину в долговую яму, считают в Раде
Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
Обновлено в 00:26
Политика
СБ ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке
СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о госязыке, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
Здоровье
Эксперты рассказали о вреде подсолнечных семечек
Обновлено вчера в 18:44
Музыка
Итоги Евровидения могут отменить из-за скандала с победителем
Итоги международного песенного конкурса Евровидение могут аннулировать из-за скандала в Сети вокруг представителя Нидерландов Дункана Лоуренса.
Обновлено вчера в 19:33
Гаджеты
Эксперты назвали привычки пользователей, убивающие смартфон
По итогам независимого исследования специалисты выявили несколько привычек пользователей, убивающих смартфоны.
Обновлено вчера в 11:35
Баскетбол
ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу
Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Говоривший о захвате Курил депутат отказался уходить в отставку
Депутат парламента Японии Ходака Маруяма, который предложил "захватить" Курилы, отказался уходить в отставку.
Обновлено вчера в 23:54
Транспорт
В Подмосковье привели в порядок около 100 дорог до СНТ
В Московской области за год построили и отремонтировали 96 дорог протяженностью более 111 км. Более 200 тыс. москвичам стало гораздо удобно добираться до дачных участков, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:39
Здоровье
Названы бессимптомные опасные заболевания
Есть заболевания, которые протекают без каких-либо симптомов.
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Гаджеты
Смартфоны Huawei отключат от Android
Смартфоны Huawei останутся без Android и потеряют доступ к сервисам Google.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
На Украине заявили о планах отправить Порошенко в тюрьму
Экс-заместитель главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов, вернувшийся 19 мая на Украину после эмиграции, рассказал о планах инициировать уголовное расследование в отношении Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 18:52
Здоровье
Волгоградцам рассказали, как сохранить здоровый мозг до старости
«Волгоградская правда.ру» делится способами, как поддержать работу мозга и сохранить ясность ума до глубокой старости.
Обновлено вчера в 13:24
Хоккей
Тарасенко повторил достижение Гретцки
Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко повторил достижение Уэйна Гретцки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:30
Музыка
Зрители 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Самой высокой оценки в 12 баллов Лазарев удостоился только от жюри Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
Дети-инвалиды остались без жизненно необходимого лекарства в Кузбассе
Прокурор Промышленновского района потребовал от медиков возобновить выдачу рецептов на лекарство и компенсировать жительнице Кузбасса истраченные на препарат средства.
Обновлено в 00:38
Космос
Станция New Horizons сблизилась с астероидом Ультима Туле
Обновлено 17 мая в 05:11
Происшествия
На западе Канады эвакуируют население из-за лесных пожаров
Лесные пожары стали причиной эвакуации населения в западной канадской провинции Альберта, сообщает CTV.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая
В интервью телеканалу Fox News Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает различные компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11