Музыка

Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу ЛоуренсаМосковский Комсомолец вчера в 14:14

Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение». Об этом сообщил официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман. Ранее победителя конкурса Дункана Лоуренса уличили в нарушении правил.
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Организаторы «Евровидения» не стали отменять итоги конкурса

Эхо Москвывчера в 22:11

Грандиозный обман: «Евровидение» закроет глаза на подлог победителя

Газета.Ruвчера в 17:00

Европейский вещательный союз не будет аннулировать победу Лоуренса на «Евровидении»

ТАССвчера в 14:01

Европейский вещательный союз не отменит победу Лоуренса на «Евровидении»

Коммерсантъвчера в 14:20

Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса

Московский Комсомолецвчера в 14:14

Европейский вещательный союз не будет аннулировать победу Лоуренса в Евровидении

RT на русскомвчера в 14:10

«Евровидение»: победу Лоуренса аннулировать не будут

Вести.Ruвчера в 14:56
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 00:59, Ашберн
Политика

Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме

Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:42
Кино

На HBO завершилась «Игра престолов»

HBO завершил показ финального эпизода сериала "Игра престолов". Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 22:23
Политика

«Забайкальский призыв»: Татьяна Цымпилова назначена министром культуры

Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, 20 мая руководитель региона Александр Осипов назначил Татьяну Цымпилову министром культуры Забайкальского края.
Обновлено в 00:18
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Хоккей

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира

Обновлено вчера в 18:23
Экономика

Мэрия Магадана просит финансовой помощи из бюджета Колымы

На заседании профильной комиссии гордумы было озвучено, что муниципальный долг Магадана на 1 января 2019 года составил 1,9 млрд рублей, а задолженность перед поставщиками и подрядчиками — 895 млн. рублей.
Обновлено в 00:20
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Политика

Началась репетиция инаугурации Зеленского у Рады

У здания Рады началась репетиция инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено вчера в 09:31
Шоу-бизнес

Старшая дочь Валерия Меладзе открыла собственный бизнес

Инга начала зарабатывать своим хобби всего несколько лет назад — сама разрабатывала дизайн и технологию украшений.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

Мбаппе сообщил, что может покинуть «ПСЖ», пишут СМИ

Обновлено вчера в 18:47
Общество

Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске

Обновлено вчера в 12:45
Происшествия

Шварценеггер рассказал, что сделает с напавшим на него в ЮАР

Обновлено вчера в 23:23
Политика

МВФ загнал Украину в долговую яму, считают в Раде

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
Обновлено в 00:26
Политика

СБ ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке

СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о госязыке, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
Здоровье

Эксперты рассказали о вреде подсолнечных семечек

Обновлено вчера в 18:44
Музыка

Итоги Евровидения могут отменить из-за скандала с победителем

Итоги международного песенного конкурса Евровидение могут аннулировать из-за скандала в Сети вокруг представителя Нидерландов Дункана Лоуренса.
Обновлено вчера в 19:33
Гаджеты

Эксперты назвали привычки пользователей, убивающие смартфон

По итогам независимого исследования специалисты выявили несколько привычек пользователей, убивающих смартфоны.
Обновлено вчера в 11:35
Баскетбол

ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу

Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено вчера в 18:35
Политика

Говоривший о захвате Курил депутат отказался уходить в отставку

Депутат парламента Японии Ходака Маруяма, который предложил "захватить" Курилы, отказался уходить в отставку.
Обновлено вчера в 23:54
Транспорт

В Подмосковье привели в порядок около 100 дорог до СНТ

В Московской области за год построили и отремонтировали 96 дорог протяженностью более 111 км. Более 200 тыс. москвичам стало гораздо удобно добираться до дачных участков, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:39
Здоровье

Названы бессимптомные опасные заболевания

Есть заболевания, которые протекают без каких-либо симптомов.
Обновлено вчера в 21:35
Гаджеты

Смартфоны Huawei отключат от Android

Смартфоны Huawei останутся без Android и потеряют доступ к сервисам Google.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

На Украине заявили о планах отправить Порошенко в тюрьму

Экс-заместитель главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов, вернувшийся 19 мая на Украину после эмиграции, рассказал о планах инициировать уголовное расследование в отношении Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 18:52
Здоровье

Волгоградцам рассказали, как сохранить здоровый мозг до старости

«Волгоградская правда.ру» делится способами, как поддержать работу мозга и сохранить ясность ума до глубокой старости.
Обновлено вчера в 13:24
Хоккей

Тарасенко повторил достижение Гретцки

Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко повторил достижение Уэйна Гретцки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:30
Музыка

Зрители 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Самой высокой оценки в 12 баллов Лазарев удостоился только от жюри Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

Дети-инвалиды остались без жизненно необходимого лекарства в Кузбассе

Прокурор Промышленновского района потребовал от медиков возобновить выдачу рецептов на лекарство и компенсировать жительнице Кузбасса истраченные на препарат средства.
Обновлено в 00:38
Космос

Станция New Horizons сблизилась с астероидом Ультима Туле

Обновлено 17 мая в 05:11
Происшествия

На западе Канады эвакуируют население из-за лесных пожаров

Лесные пожары стали причиной эвакуации населения в западной канадской провинции Альберта, сообщает CTV.
Обновлено вчера в 23:19
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

В интервью телеканалу Fox News Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает различные компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
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