Музыка

Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать результаты конкурсаРоссийская газета 15:13

Официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман, комментируя ТАСС скандал, акцентировал, что, хоть победитель и исполнял принесшую ему победу песню ранее, это - считают эксперты Европейского вещательного союза - "не дало ему преимущества". Так что ни о каком аннулировании результатов смотра речь не идет.
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Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Нидерландов

Эхо Москвы18:22

«Евровидение»: победу Лоуренса аннулировать не будут

Вести.Ru14:56

Европейский вещательный союз не будет аннулировать победу Лоуренса на «Евровидении»

ТАСС14:01

Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса

Московский Комсомолец14:14

Европейский вещательный союз не будет аннулировать победу Лоуренса в Евровидении

RT на русском14:10

Европейский вещательный союз не отменит победу Лоуренса на «Евровидении»

Коммерсантъ14:20

«Евровидение» не отменит победу Нидерландов, нарушая свои же правила

Газета.Ru14:28
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Гаджеты

Huawei лишится Android из-за Трампа

Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Футбол

Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет

Обновлено в 16:38
Хоккей

Александр Георгиев: «Помогло, что рано повели в счете»

Повели рано в счете - это очень помогло.
Обновлено в 17:23
Экономика

Греф рассказал, кто в Сбербанке защищает деньги россиян от воровства

Глава крупнейшей кредитной организации РФ Сбербанка Герман Греф заявил, что хранящиеся в Сбербанке денежные средства граждан России защищают молодые люди – выпускники факультетов кибербезопасности ведущих российских технических вузов, иногда даже еще являясь студентами, а уязвимости в новых продуктах ищут белые хакеры.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео

Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено в 08:38
Армия и оружие

В Сирии сообщили об отражении ракетного удара Израиля по Дамаску

Обновлено 17 мая в 22:38
Музыка

Член жюри пояснила отказ аннулировать итоги Евровидения-2019

Член российского жюри Евровидения-2019 Лора Квинт пояснила, почему итоги финала конкурса, прошедшего 18 мая в Тель-Авиве, не будут аннулированы в связи с нарушением правил победителем Дунканом Лоуренсом из Нидерландов, исполнившим старую песню.
Обновлено в 18:13
Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после неполадки

Пассажиры самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, вернувшегося по техническим причинам в аэропорт Ульяновска, вылетели в Москву утром в воскресенье на Airbus A320.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие

Индия назвала российское вооружение худшим в мире

Во время испытаний боеприпасов, изготовленных в Индии для L-70 и танков, в последнее время погибли и получили тяжелые ранения пять военнослужащих, в том числе офицер.
Обновлено в 17:21
Политика

Кремль заявил о сложностях в подготовке встречи Путина и Трампа

Кремль остается заинтересован во встрече лидеров России и США, однако пока ждет инициативы Вашингтона.
Обновлено в 06:45
Кино

Чак Норрис на танке Abrams поразил пользователей Сети

Известный актер, ветеран ВВС США и мастер единоборств 79-летний Чак Норис посетил 14 мая военную базу Форт Худ в Техасе и сфотографировался на танке.
Обновлено в 17:58
Политика

Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено в 17:39
Авто

Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин

Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.
Обновлено в 04:39
Музыка

Организаторы «Евровидения» аннулировали голосование белорусского жюри

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" приняли решение аннулировать результаты голосования профессионального жюри в Белоруссии после того, как судьи разгласили информацию об итогах.
Обновлено вчера в 18:14
Наука

Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала

Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
Обновлено в 17:21
Общество

Мэттью Макконахи получил школьный аттестат через 31 год после выпуска

Обновлено в 08:30
Музыка

Скончался певец Нильда Фернандез

Франко-испанский шансонье Нильда Фернандез скончался во Франции в возрасте 61 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Обновлено в 18:39
Здоровье

Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты

Обновлено в 07:47
Баскетбол

ЦСКА стал победителем баскетбольной Евролиги

ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, ранее он побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах, еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012).
Обновлено в 17:12
Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о своем возвращении на Украину.
Обновлено в 08:04
Теннис

Надаль обыграл Джоковича и защитил титул чемпиона в Риме

Обновлено в 14:43
Экономика

Греф рассказал о будущем доллара в мировой экономике

В ближайшее десятилетие в мире наметится тренд на создание альтернативных доллару финансовых инструментов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 10:08
Происшествия

Bild: в Германии опрокинулся междугородний автобус

Обновлено в 13:38
Музыка

Победитель «Евровидения-2019» скрыл свою ориентацию ради голосов

Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, который стал победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2019», скрыл свою сексуальную ориентацию от общественности, чтобы не потерять голоса.
Обновлено в 07:38
Происшествия

В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом

В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.
Обновлено в 11:23
Кино

«Покемон. Детектив Пикачу» возглавил российский прокат на выходных

Центральный персонаж - покемона Пикачу в англоязычной версии говорит голосом Райана Рейнольдса.
Обновлено в 18:22
Политика

Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ

Против восстановления для России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выступила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Обновлено в 14:34
Политика

Порошенко заявил о фактическом завершении декоммунизации на Украине

Процесс декоммунизации на Украине фактически завершен. С таким заявлением выступил действующий президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие

Эрдоган подтвердил совместное производство С-500 с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о запуске совместного с Россией производства зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей».
Обновлено в 04:08
Общество

Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске

Обновлено в 12:45
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