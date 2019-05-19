Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать результаты конкурсаРоссийская газета 15:13
Официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман, комментируя ТАСС скандал, акцентировал, что, хоть победитель и исполнял принесшую ему победу песню ранее, это - считают эксперты Европейского вещательного союза - "не дало ему преимущества". Так что ни о каком аннулировании результатов смотра речь не идет.
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