Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу ЛоуренсаМосковский Комсомолец 14:14
Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение». Об этом сообщил официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман. Ранее победителя конкурса Дункана Лоуренса уличили в нарушении правил.
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Музыка
Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем
Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено в 12:27
Игры
В GTA 3 нашли режим разработчиков. Они могли замедлять время, удалять технику и телепортироваться
В коде GTA 3 скрыты множество интересных особенностей и инструментов, не доступных обычным геймерам.
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес
Пугачева подарила прощенному племяннику квартиру в Москве
Певица Алла Пугачева подарила племяннику Владиславу, с которым долгое время не общалась, квартиру на севере Москвы.
Обновлено в 08:39
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Авто
Электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины
По результате экспериментов был сделан вывод, согласно которому электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины.
Обновлено в 11:06
Здоровье
Врачи объяснили, почему не стоит сразу заправлять постель
Привычка застилать кровать после пробуждения может вызвать аллергию, атопический дерматит, конъюнктивит и даже астму.
Обновлено в 06:03
Экономика
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Согласно прогнозу экспертов, доходы россиян серьезно упали в первом квартале и реального их роста во втором квартале также ожидать не стоит.
Обновлено в 17:38
Футбол
Димитрис Итудис: «Если ЦСКА предложит контракт, я подпишу»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Анадолу Эфесом» (91:83) и триумфа в Евролиге заявил о том, что будет рад продлить истекающий контракт с клубом.
Обновлено в 18:32
Культура
2-й сезон сериала «Консультант» с Кириллом Кяро выходит на НТВ
Обновлено вчера в 15:01
Общество
Исследование: более трети стюардесс подвергались физическому насилию
Более трети - 38 процентов стюардесс сообщили, что подвергались физическому насилию, а семь процентов были изнасилованы.
Обновлено в 14:55
Общество
В Магадане начали ремонтировать фасады домов перед приездом гостей из Москвы
Обновлено в 04:35
Политика
Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено в 17:39
Политика
Неподалеку от посольства США в Багдаде взорвалась ракета
Обновлено в 15:17
Хоккей
Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 16:48
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев
Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено в 10:20
Кино
Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах
На кинофестивале в Каннах почётную "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в кинематограф получил легендарный французский актёр Ален Делон.
Обновлено в 17:19
Политика
Пашинян анонсировал новый этап революции в Армении
В своем Facebook Пашинян заявил, что в полдень 20 мая он объявит о начале второго этапа революции в Армении, целью которого станет «установление народной власти в судебной сфере».
Обновлено в 16:42
Космос
Уфологи: Луна истощена по вине инопланетян
Уфологи тоже не пропустили происходящие изменения на Луне.
Обновлено 17 мая в 16:08
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал выступление Сергея Лазарева на «Евровидении»
Выступление Сергея Лазарева в финале «Евровидения» известный российский музыкант Юрий Лоза назвал «истеричным».
Обновлено в 15:31
Экономика
«Совкомфлот» причалил к «Арктик СПГ»
Компания получит контракты на пять газовозов "Совкомфлот" и "Звезда" могут летом подписать контракт на строительство еще четырех газовозов для вывоза сжиженного газа с проекта "Арктик СПГ 2", рассказали "Ъ" источники в отрасли.
Обновлено в 18:13
Происшествия
В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре
В Бразилии 11 человек были убиты во время стрельбы в баре в городе Белен в штате Пара на севере страны.
Обновлено в 19:31
Музыка
AFP: умер певец Нильда Фернандез
Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Политика
Ляшко предложил Зеленскому сократить число депутатов Рады
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко предложил избранному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому провести референдум о сокращении числа депутатов в Раде.
Обновлено в 15:10
Авто
Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили
Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.
Обновлено в 19:48
Авто
Как не купить авто, которое использовалось в качестве такси
Обновлено в 11:30
Происшествия
На праздничном концерте в Колумбии взорвалась граната
В результате взрыва гранаты во время праздничного концерта на северо-востоке Колумбии пострадали семь человек.
Обновлено в 20:01
Шоу-бизнес
Откровенное декольте Эмбер Херд остановило движение в Каннах
Появление на улице голливудской дивы парализовало движение: актрису снимали не только папарацци, но и прохожие, моментально вытащившие свои мобильные телефоны и направившие камеры на Эмбер.
Обновлено в 19:45