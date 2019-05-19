Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу ЛоуренсаМосковский Комсомолец 14:14

Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение». Об этом сообщил официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман. Ранее победителя конкурса Дункана Лоуренса уличили в нарушении правил.

Музыка Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.

Шоу-бизнес Пугачева подарила прощенному племяннику квартиру в Москве Певица Алла Пугачева подарила племяннику Владиславу, с которым долгое время не общалась, квартиру на севере Москвы.

Транспорт Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.

Авто Электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины По результате экспериментов был сделан вывод, согласно которому электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины.

Здоровье Врачи объяснили, почему не стоит сразу заправлять постель Привычка застилать кровать после пробуждения может вызвать аллергию, атопический дерматит, конъюнктивит и даже астму.

Экономика Счетная палата не ожидает роста реальных доходов россиян 2019 году Согласно прогнозу экспертов, доходы россиян серьезно упали в первом квартале и реального их роста во втором квартале также ожидать не стоит.

Футбол Димитрис Итудис: «Если ЦСКА предложит контракт, я подпишу» Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Анадолу Эфесом» (91:83) и триумфа в Евролиге заявил о том, что будет рад продлить истекающий контракт с клубом.

Общество Исследование: более трети стюардесс подвергались физическому насилию Более трети - 38 процентов стюардесс сообщили, что подвергались физическому насилию, а семь процентов были изнасилованы.

Политика Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

Происшествия В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.

Кино Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах На кинофестивале в Каннах почётную "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в кинематограф получил легендарный французский актёр Ален Делон.

Политика Пашинян анонсировал новый этап революции в Армении В своем Facebook Пашинян заявил, что в полдень 20 мая он объявит о начале второго этапа революции в Армении, целью которого станет «установление народной власти в судебной сфере».

Космос Уфологи: Луна истощена по вине инопланетян Уфологи тоже не пропустили происходящие изменения на Луне.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.

Музыка Юрий Лоза раскритиковал выступление Сергея Лазарева на «Евровидении» Выступление Сергея Лазарева в финале «Евровидения» известный российский музыкант Юрий Лоза назвал «истеричным».

Экономика «Совкомфлот» причалил к «Арктик СПГ» Компания получит контракты на пять газовозов "Совкомфлот" и "Звезда" могут летом подписать контракт на строительство еще четырех газовозов для вывоза сжиженного газа с проекта "Арктик СПГ 2", рассказали "Ъ" источники в отрасли.

Происшествия В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре В Бразилии 11 человек были убиты во время стрельбы в баре в городе Белен в штате Пара на севере страны.

Музыка AFP: умер певец Нильда Фернандез Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.

Политика Ляшко предложил Зеленскому сократить число депутатов Рады Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко предложил избранному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому провести референдум о сокращении числа депутатов в Раде.

Авто Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.

Происшествия На праздничном концерте в Колумбии взорвалась граната В результате взрыва гранаты во время праздничного концерта на северо-востоке Колумбии пострадали семь человек.