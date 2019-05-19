Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу ЛоуренсаМосковский Комсомолец 14:14
Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение». Об этом сообщил официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман. Ранее победителя конкурса Дункана Лоуренса уличили в нарушении правил.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 17:11, Ашберн
Происшествия
Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после неполадки
Пассажиры самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, вернувшегося по техническим причинам в аэропорт Ульяновска, вылетели в Москву утром в воскресенье на Airbus A320.
Обновлено в 04:26
Наука
Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала
Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов
На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
Политика
Эрдоган заявил о «непрекращающемся давлении» на Турцию из-за рубежа
Давление на Турцию из-за рубежа не прекращается, заявил президент страны Тайип Эрдоган, выступая в Самсуне на церемонии по случаю 100-летней годовщины начала Войны за независимость.
Обновлено в 15:33
Хоккей
Сборная России одержала шестую победу на ЧМ-2019, обыграв Швейцарию
Сборная России одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 16:31
Армия и оружие
Американских военных и дипломатов накрыли ракетным и миномётным огнём
Территорию американского посольства обстреляли плотным ракетным и миномётным огнём.
Обновлено в 14:24
Происшествия
На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку
Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
Обновлено в 16:45
Гаджеты
Huawei лишится Android из-за Трампа
Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Политика
Пашинян анонсировал новый этап революции в Армении
В своем Facebook Пашинян заявил, что в полдень 20 мая он объявит о начале второго этапа революции в Армении, целью которого станет «установление народной власти в судебной сфере».
Обновлено в 16:42
Политика
Порошенко уволил представителя Украины на минских переговорах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко уволил Евгения Марчука с должности представителя Незалежной в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 15:56
Происшествия
На Шпицбергене погибли двое польских ученых
Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
Обновлено в 15:49
Происшествия
Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав
Обновлено в 08:20
Политика
Порошенко заявил о завершении декоммунизации Украины
Пока еще президент Украины Петр Порошенко заявил, что процесс декоммунизации страны фактически завершен.
Обновлено в 08:26
Хоккей
Гусев: вроде неплохо у нас с Кучеровым получается. Моментами
Нападающий сборной России Никита Гусев прокомментировал победу в матче чемпионата мира 2019 года с командой Швейцарии (3:0).
Обновлено в 16:48
Футбол
Объявлена стоимость билетов на матчи Евро-2020 в Петербурге
Стала известна стоимость билетов на матчи чемпионата Европы по футболу, которые примет Петербург. Информация появилась на сайте УЕФА.
Обновлено в 08:48
Авто
Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown появился у дилеров
Первые серийные образцы премиального внедорожника Hongqi HS7 уже появились у дилеров.
Обновлено в 10:08
Баскетбол
ЦСКА победил «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА одержал победу над турецким клубом «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 16:40
Авто
Составлен рейтинг самых популярных версий Lada Vesta на рынке РФ
Эксперты проанализировали рынок продаж и назвали самые популярные версии в семействе Lada Vesta.
Обновлено в 09:52
Политика
Скандал с вице-канцлером Австрии и «россиянкой» получил продолжение
В пятницу немецкие СМИ сообщили, что в июле 2017 года бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе провел на Ибице встречу с некой «россиянкой», которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрию.
Обновлено в 15:50
Экономика
Счетная палата раскритиковала медленное освоение денег на нацпроекты
Освоение финансовых средств по шести нацпроектам и комплексному плану развития инфраструктуры находится на уровне менее 10%, говорится в докладе Счетной палаты.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Казани облили фекалиями члена Либертарианской партии Михаила Светова
В Казани неизвестный облил фекалиями члена Либертарианской партии Михаила Светова. Это произошло перед началом его лекции.
Обновлено в 12:37
Происшествия
В Париже задержали мужчину с выдвижными лезвиями в рукавах
Молодой человек в костюме с выдвижными лезвиями в рукавах был задержан в субботу рядом с вокзалом Сен-Лазар в Париже перед началом субботней акции "желтых жилетов", сообщает местное издание Point со ссылкой на полицию.
Обновлено в 16:01
Происшествия
В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом
В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Москве участник полумарафона умер после финиша
В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:08
Политика
Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса России в ПАСЕ
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено в 10:39
Энергетика
Новак допустил возникновение дефицита нефти на мировом рынке
Летом на мировом рынке может возникнуть дефицит нефти.
Обновлено в 14:13
Музыка
Лоза раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении»
Российский певец и композитор Юрий Лоза остался недоволен выступлением россиянина Сергея Лазарева на международном конкурсе «Евровидение-2019».
Обновлено в 15:09
Футбол
Максим Беляев: «„Краснодар“ на протяжении всей игры был лучше и свежее»
Защитник «Арсенала» Максим Беляев подвел итог поражению от «Краснодара» (0:3) в матче 29-го тура РПЛ.
Обновлено в 13:48