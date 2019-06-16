Организаторы Евро-2020 подготовят в Петербурге фан-зону с сюрпризамиФорпост Северо-Запад 11:17

"Известия" пообщались с генеральным директором оргкомитета чемпионата Европы в России Алексеем Сорокиным. Он рассказал о подготовке к грядущему турниру, визах для российских болельщиков и фан-зоне в Санкт-Петербурге.

с чего всё началось

Как стало известно в воскресенье, 16 июня, организаторы чемпионата Европы по футболу пообещали подготовить в Петербурге фан-зону с сюрпризами. Об этом рассказал генеральный директором оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин.

Организаторы Евро-2020 подготовят в Петербурге фан-зону с сюрпризами

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