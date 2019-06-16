Футбол
Организаторы Евро-2020 подготовят в Петербурге фан-зону с сюрпризамиФорпост Северо-Запад 11:17
Как стало известно в воскресенье, 16 июня, организаторы чемпионата Европы по футболу пообещали подготовить в Петербурге фан-зону с сюрпризами. Об этом рассказал генеральный директором оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин.
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"Известия" пообщались с генеральным директором оргкомитета чемпионата Европы в России Алексеем Сорокиным. Он рассказал о подготовке к грядущему турниру, визах для российских болельщиков и фан-зоне в Санкт-Петербурге.Известиявчера в 17:01
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Алексей Сорокин сообщил, что в Санкт-Петербурге будет фан-зона во время Евро-2020
Спорт-Экспрессвчера в 21:50
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:37, Вашингтон
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