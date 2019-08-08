с чего всё началось

Организаторов предстоящего митинга за свободные выборы вызвали в полицию. Они должны явиться сегодня в час дня, чтобы обсудить меры безопасности. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на одного из заявителей акции Эльвиру Вихареву.

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Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.

Армия и оружие В Черное море направился американский эсминец USS Porter Через Босфорский пролив в Черное море движется эсминец ВМС США USS Porter об этом сообщается в Twitter 6-го флота США.

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