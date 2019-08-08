с чего всё началось

«Медиазоне» Вихарева сказала, что организаторы решили не ходить в полицию. Мэрия Москвы ранее согласовала митинг 10 августа на проспекте Сахарова в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию

Общество РТРС объяснила сбой телевещания в Москве Сбой телевещания в Москве произошел из-за использования системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, заявили в Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

Политика Пелоси призвала Трампа созвать сенат для принятия закона об оружии Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в официальном письме к американскому лидеру Дональду Трампу заявила о необходимости отозвать сенат с каникул для рассмотрения законопроекта об ужесточении контроля над оружием.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Футбол Агент Джорджевича оценил вероятность перехода в «Локомотив» Агент нападающего "Зенита" Луки Джорджевича Игорь Глушевич оценил вероятность перехода форварда в московский "Локомотив", передает Sport24.

Технологии Ошибка в WhatsApp позволяет исправлять чужие сообщения Специалисты по кибербезопасности сообщили, что нашли ряд уязвимостей в популярном мессенджере WhatsApp, которые позволяют хакерам изменять сообщения как в групповых, так и в приватных чатах.

Общество Эксперт ВОЗ разъяснил опасность вдыхания дыма лесных пожаров Специалист департамента по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения Андре Илбави заявил, что попадание дыма лесных пожаров в легкие чревато развитием ряда заболеваний.

Наука В Ирландии найдено скопление неолитических памятников Команда из Университетского колледжа Дублина обнаружила следы почти четырех десятков неизвестных ранее памятников, расположенных рядом с Ньюгрейнджем.

Происшествия Экс-президент Киргизии арестован до 26 августа Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев арестован по решению суда до 26 августа.

Политика Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.

Технологии Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости «Facebook предлагает новостным каналам миллионы долларов за право размещать контент в разделе новостей», — сообщает американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа Вторая половина месяца на Европейской части России окажется теплее первой. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра.

Политика Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.

Политика Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан, где проведет встречу с главами кабминов ЕАЭС, сообщает RT.

Общество В Перу группу исследователей эвакуировали из-за угроз местных жителей Участники международной команды исследователей, в числе которых были граждане России, в Перу были эвакуированы с горы Уаскаран в горной системе Анды из-за угроз, поступивших в их адрес от местных жителей.

Общество МЧС предупредило москвичей о надвигающемся шторме ФГБУ "Центральное УГМС" предупредило москвичей о надвигающимся дожде в Москве.

Политика Эрдоган посоветовал Зеленскому не увлекаться браслетами Зеленский попросил Эрдогана совместными усилиями приструнить Москву в Черном море — "вернуть мир и стабильность в регион, защитить права и свободы крымских татар, освободить политзаключенных".

Футбол «Бавария» забила 23 безответных гола в товарищеском матче «Бавария» разгромила «Роттах-Эгерн» в товарищеском матче со счетом 23:0. Четырьмя голами отметился Корентен Толиссо.

Политика Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020 года Оспариваемые японцами четыре российских острова Южных Курил изображены на карте Японии в разделе маршрута олимпийского огня на официальном сайте Олимпиады 2020 года.

Финансы ЦБ Китая ещё снизил курс юаня к доллару Народный банк Китая снизил курс юаня к доллару ещё на 0,47%. Об этом информирует РИА Новости.

Общество В «Ашане» ответили на претензии Алибасова из-за «Крота» В компании «Ашан Ритейл Россия» отвергли претензии музыкального продюсера Бари Алибасова, подавшего иск к торговой сети из-за отравления средством для очистки труб «Крот».

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Политика Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.

Шоу-бизнес Игривая Кристина Асмус раскинулась на кровати в кружевном белье На снимке супруга популярного комика Гарика Харламова лежит на белоснежных простынях.

Футбол Кононов прокомментировал победу «Спартака» над «Туном» в Лиге Европы Главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.

Здоровье Опасные сорта сыра назвали врачи Диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала о том, какие сыры являются опасными для здоровья человека.