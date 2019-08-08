с чего всё началось

«Медиазоне» Вихарева сказала, что организаторы решили не ходить в полицию. Мэрия Москвы ранее согласовала митинг 10 августа на проспекте Сахарова в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию

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