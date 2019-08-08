Общество
Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полициюВедомости 17:28
«Медиазоне» Вихарева сказала, что организаторы решили не ходить в полицию. Мэрия Москвы ранее согласовала митинг 10 августа на проспекте Сахарова в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
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с чего всё началось
Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.Ведомости17:28
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