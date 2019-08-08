Общество
Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полициюВедомости 17:28
«Медиазоне» Вихарева сказала, что организаторы решили не ходить в полицию. Мэрия Москвы ранее согласовала митинг 10 августа на проспекте Сахарова в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.Ведомости17:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:38, Вашингтон
Футбол
Кононов: кредит доверия от Федуна существует
Что касается моего общения с Леонидом Федуном, то у нас кредит доверия существует.
Обновлено в 15:35
Происшествия
Милиция разогнала митингующих сторонников Атамбаева в центре Бишкека
Сотрудники правоохранительных органов задержали сегодня, 8 августа, Алмазбека Атамбаева и вывезли его из резиденции в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека, где бывший президент Киргизии и его сторонники оборонялись почти сутки.
Обновлено в 14:33
Общество
Сотрудники службы безопасности аэропорта Барселоны объявили забастовку
Акция работников аэропорта начнется с полуночи 9 августа Сотрудники службы безопасности аэропорта Барселоны "Эль-Прат" объявили о всеобщей забастовке, пишет Europa Press.
Обновлено в 15:40
Политика
Приходько выделил ключевое направление работы ЕАЭС
Реализация цифровых инициатив - ключевое направление деятельности ЕАЭС на ближайшую перспективу, Россия нацелена на конструктивную работу по этому вопросу, заявил журналистам первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено в 17:12
Происшествия
Яшина снова арестовали на 10 суток
Обновлено в 11:37
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Политика
Зеленский встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем
«Президент Украины Владимир Зеленский в рамках второго дня официального визита в Турцию 8 августа встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
Технологии
СМИ: Научный центр при Управделами президента продает сервисы с информацией о любом жителе России
По информации собеседников «Медузы», продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «слитые» базы, но в ГлавНИВЦ заявили, что не используют незаконно полученные персональные данные, в управделами президента наличие у ГлавНИВЦ доступа к ним также отрицают.
Обновлено в 15:47
Политика
Зеленский попросил Путина повлиять на ситуацию на Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным затронул проблему обострения ситуации на востоке Украины, где 6 августа от разрыва мины погибли четверо военнослужащих Украины.
Обновлено вчера в 05:08
Культура
В Русском музее открывается выставка картин Константина Сомова
Предыдущая персональная выставка картин Сомова состоялась в Русском музее 50 лет назад.
Обновлено вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Дмитрий Губерниев поспособствовал личному счастью бывшей жены
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев принял участие в программе «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой», рассказав об отношениях, которые связывают его с бывшей женой, спортсменкой Ольгой Богословской.
Обновлено в 06:17
Общество
Законопроект о зарплатном минимуме врачей и учителей внесен в Госдуму
Заработную плату медицинских работников, педагогических работников, работников культуры, осуществляющих трудовую деятельность в государственных или муниципальных учреждениях предлагается установить на уровне не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Пенсионерка сутки отпугивала медведя рычанием в трясине
В Хабаровском крае пенсионерка застряла в болоте и на протяжении полутора суток отпугивала медведя рычанием.
Обновлено в 09:27
Кино
Маколей Калкин прокомментировал перезапуск комедии «Один дома»
Исполнитель главной роли в культовой комедии "Один дома" Маколей Калкин отреагировал на планы студии Fox снять новую версию, которая будет предназначен для потокового сервиса Disney+.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым
Сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району Калининграда обнаружили мертвым в ОВД, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
Обновлено в 16:30
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Общество
Шестилапый щенок лабрадора появился на свет в Великобритании
Шестилапый щенок появился на свет в семье медицинской сестры Лорен Сэлмон в городе Кент в Великобритании, лабрадор родился на восьмой неделе.
Обновлено в 13:59
Культура
Выставочный проект «ОКО» открывается в залах музея Востока
Обновлено в 04:17
Гаджеты
Samsung показала Galaxy Note 10
Обновлено в 02:43
Общество
МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение эсминец США Porter
«Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 8 августа в южную часть акватории Чёрного моря эсминец с УРО-ПРО Porter ВМС США», — говорится в сообщении.
Обновлено в 14:21
Здоровье
7 продуктов, которые гарантированно разрушат зубы волгоградцам
Особый урон употребление энергетиков наносит здоровью зубов: высокая концентрация кислоты и сахара за очень короткий промежуток времени разрушает зубы.
Обновлено в 13:01
Авто
На продажу выставлен седан Toyota Crown из 90-х в идеальном состоянии
В США продаётся редкий для этой страны седан Toyota Crown 1991 года в отличном состоянии. За него просят 7 тыс. 995 долларов.
Обновлено в 03:56
Общество
Попытка Facebook оспорить многомиллиардный иск отклонена
Федеральный апелляционный суд в США отклонил попытку Facebook оспорить подачу коллективного иска к компании на миллиарды долларов относительно незаконного сбора и хранения биометрических данных пользователей без их согласия.
Обновлено в 15:24
Кино
Тарантино признался в любви к фильмам Бекмамбетова
Американский режиссер Квентин Тарантино сообщил в интервью российским журналистам, что обожает фильмы режиссера Тимура Бекмамбетова.
Обновлено в 14:35
Политика
Бывший и.о. главы ФБР Маккейб подал в суд из-за своего увольнения
Бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб, уволенный из ведомства в марте 2018 года, подал в суд на Министерство юстиции США и ФБР, заявив, что решение об отставке нарушило его право на свободу слова.
Обновлено в 16:45
Политика
В Госдепе сообщили о готовности Трампа к переговорам с Ираном
Если лидеры Ирана стремятся к проведению переговоров с США, то американский лидер Дональд Трамп «ждёт звонка» от них.
Обновлено в 16:09
Происшествия
Неизвестные напали на депутата Госдумы в Москве
Группа людей устроила потасовку с депутатом Госдумы Борисом Чернышовым во время его встречи с избирателями в Западном Бирюлево на юге Москвы.
Обновлено в 17:10