Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилотаГазета.Ru 07:16
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
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Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что турецкие разведслужбы поддерживают террористов в сирийской провинции Идлиб.
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Происшествия
В Нальчике задержан планировавший теракт последователь ИГ
ФСБ России сообщила о задержании в Нальчике члена международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), который планировал теракт.
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ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»
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В Якутии началось строительство мощной судоверфи
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Обновлено в 07:12
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«Газпрому» предложат сохранить две трети транзита через Украину
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Новый кроссовер Honda BR-V представлен официально
Компания Honda представила на автосалоне в Джакарте обновленную версию бюджетного кроссовера Honda BR-V.
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Авто
«АвтоВАЗ» обновил цены на семейство Lada Granta
Обновлено вчера в 04:50
Происшествия
Полковника ФСБ Черкалина арестовали по делу о крупной взятке
Суд в Москве арестовал на два месяца начальника одного из подразделений Федеральной службы безопасности (ФСБ) России полковника Кирилла Черкалина по делу о крупной взятке.
Обновлено в 06:29
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В Петербурге пьяный мужчина избил начальницу поезда
Обновлено в 06:47
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Президент России Владимир Путин поручил разработать методику оценки эффективности работы губернаторов и правительств субъектов РФ.
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Авто
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Опубликовано видео пожара в здании Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа им. Губкина на Ленинском проспекте в Москве.
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В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами
Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:32
Здоровье
Не менее 2 млрд руб. направят в Алтайском крае на повышение качества лечения онкобольных
"На переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь онкологическим больным, в период до 2022 года планируется направить не менее 2 млрд рублей, на внедрение новых схем лечения современными эффективными лекарственными препаратами онкологических больных - более 11 млрд рублей", - сказал Томенко.
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Сесар Навас возглавил селекционный отдел «Рубина»
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СМИ сообщили о неформальной встрече Зеленского и Гройсмана
Избранный президентом Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман провели неформальную встречу, у обоих сложилось хорошее впечатление друг о друге, сообщило в пятницу издание "Украинская правда" в своем Telegram-канале.
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WikiLeaks: Ассанжа пытаются подвести под смертную казнь
Власти США добиваются, чтобы Джулиан Ассанж проходил по статье о шпионаже. Ее максимальное наказание — смертная казнь.
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Кино
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Народный художник России Валерий Филиппов умер 26 апреля, сообщает Союз кинематографистов РФ.
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«Чемпионат»: ЦСКА предложил Дзагоеву новый контракт
"Чемпионат" сообщает, что руководство ЦСКА предложило новый контракт хавбеку команды Алану Дзагоеву.
Обновлено в 08:29