Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилотаГазета.Ru 07:16

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
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Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на возмущение действующего президента Украины Петра Порошенко из-за указа российского лидера об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
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Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
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