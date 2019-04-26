Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилотаГазета.Ru 07:16
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
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В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик
В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
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Общество
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Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
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Обновлено в 05:57
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Галактики движутся намного быстрее, чем считалось ранее
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Обновлено вчера в 12:33
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