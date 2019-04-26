Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилотаГазета.Ru 11:15

Джордж Расселл разбил свой "Уильямс" из-за плохо закрепленного дорожного люка, что привело к отмене целой сессии свободной практики. Со скандала в пятницу начался четвертый этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" Гран-при Азербайджана.
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