Происшествия

Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в КиевеГазета.Ru 06:41

В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
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В шествии «Никто не забыт, ничто не забыто» приняли участие около 60 тыс. человек

ТАСС10:13

Основателя аналогичной «Бессмертному полку» акции задержали в Киеве

РБК07:41

В Киеве задержали организатора аналога акции «Бессмертный полк»

Коммерсантъ05:35

В Киеве задержали организатора альтернативного «Бессмертного полка»

Известия05:45

В Киеве задержали организатора аналога акции «Бессмертный полк»

RT на русском05:45

В Киеве задержали организатора акции «Никто не забыт, ничто не забыто» Елену Бережную

Эхо Москвы06:31

В Киеве задержали организатора альтернативного «Бессмертного полка»

РИА Новости05:10
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:02, Ашберн
Происшествия

На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус

Обновлено в 05:35
Происшествия

Пожар в Нотр-Даме отравил почву вокруг собора свинцом

Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар, при этом качество воздуха вокруг собора не представляет опасности, сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 11:39
Общество

На шествие «Бессмертного полка» вышли 10 миллионов россиян

Более 10 миллионов человек стали участниками шествия «Бессмертного полка» по всей России.
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Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

Дед избранного президента Украины Семен Иванович Зеленский воевал с фашистской Германией и получил награды.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

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По данным ТАСС, колонна, принимавшая сегодня участие в Параде Победы на Красной площади, уже была вооружена АК-200.
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Футбол

Распродажа «Барселоны»: летом команду покинут 10 футболистов

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Общество

Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади

Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
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Происшествия

Серфер погиб после нападения акулы возле острова Реюньон

Обновлено в 12:53
Армия и оружие

Минобороны Китая выразило протест США из-за доклада Пентагона

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Обновлено в 12:30
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Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии

Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Политика

Зеленский назвал 9 мая «Днем благодарения»

Обновлено в 04:17
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие

Трамп прокомментировал ракетные запуски в КНДР

Вашингтон следит за развитием ситуации в связи с ракетными запусками КНДР, Пхеньян хочет переговоров, но не готов к ним, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 12:48
Происшествия

Шесть человек пострадали при падении деревьев в Москве

Число пострадавших от падения деревьев в Москве составило шесть человек.
Обновлено в 11:35
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

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Политика

Мэр Харькова потребовал вернуть проспекту имя Жукова

Харьковский градоначальник потребовал вернуть историческое название проспекту Жукова.
Обновлено в 09:51
Происшествия

В Иркутской области водитель перепутал педали и сбил пять человек

Местный житель устранял неполадку в автомобиле. Он открыл капот, сел за руль и перепутал педали - нажал на газ вместо тормоза.
Обновлено в 04:32
Теннис

Федерер одержал 1200-ю победу в карьере

В следующем матче швейцарец сыграет против австрийца Доминика Тима. Джокович выиграл 850-й матч в карьере, ранее писал News.ru.
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Саммит Евросоюза одобрил декларацию о будущем сообщества

Главы государств и правительств Евросоюза на неформальном саммите одобрили Декларацию Сибиу о стратегии ЕС на ближайшие пять лет.
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Поэт, прозаик, композитор и исполнитель Булат Окуджава родился 9 мая в Москве, вырос на Арбате.
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Специалисты зафиксировали в мае изменение цен на 2 модели премиальных брендов и одну — из массового сегмента.
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В Подмосковье на Новорижском шоссе столкнулись около десяти машин

Обновлено в 12:19
Армия и оружие

На Красной площади прошел парад Победы

В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
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«Реал» может перевести Бэйла в дубль

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Миллионы новых банкнот в $50 с опечаткой выпустили в Австралии

Банк Австралии допустил опечатку в миллионах новых банкнот в $50, передает "Би-би-си".
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На Москву обрушился сильный дождь с градом

Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем и продлится целые сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
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В Нижнем Тагиле на параде Победы провезли фашиста в клетке с собаками

В образе пленного немца выступил артист нижнетагильского цирка. Вместе с ним в клетке по городу проехали собаки.
Обновлено в 11:21
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Камера видеонаблюдения Blink XT2 на 25% дешевле своей предшественницы

Компания Amazon представила умную камеру видеонаблюдения Blink XT2.
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Эрдоган: Евросоюз обречён на провал без Турции

Евросоюз не сможет в полной мере обеспечить свои ценности, эти усилия обречены на провал без полноценного участия Турции.
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В Киеве у здания телеканала «Интер» прошла антироссийская акция

Несколько десятков человек провели антироссийскую акцию возле офиса компании "Национальные информационные системы" в Киеве, где производятся программы для телеканала "Интер", они требуют закрытия телеканала, передает в четверг телеканал "Прямой".
Обновлено в 10:09
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